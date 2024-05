MotoGP Le Mans, Gp Francia: orario, info, dove vedere in tv e in streaming gratis prove, Sprint e gara

La lotta per il Mondiale MotoGP 2024 riparte dal Gran Premio di Francia con Bagnaia, Marquez e Martin pronti a sfidarsi sul mitico circuito di Le Mans: la programmazione e come seguirlo in diretta tv e streaming

Fine settimana dei motori dedicato al Motomondiale. Semaforo verde per il quinto appuntamento della stagione della MotoGP, che resta in Europa e dopo le emozioni e i brividi di Barcellona sbarca sul mitico circuito di Le Mans per il Gran Premio di Francia. C’è grande attesa per una lotta quanto mai serrata tra i ducatisti con Francesco Bagnaia uscito vincente dalla tappa spagnola, così come Marc Marquez mentre avrà sicuramente voglia di riscatto Jorge Martin.

E allora vediamo nel dettaglio dove e a che ora seguire tutti gli appuntamenti del Gran Premio di Francia di MotoGP, a cominciare dalle prove al venerdì con l’immancabile Sprint Race al sabato e gara alla domenica.

MotoGP, Le Mans riprende la lotta Bagnaia, Martin e Marquez

La sfida all’interno della Ducati ripartirà dalla Francia, sul circuito di Le Mans, con il leader Martin (92 punti) in cerca di riscatto dopo la caduta di Barcellona mentre era al comando. Spagna che ha restituito un Pecco Bagnania (75 punti) in grande spolvero, capace di una gara capolavoro in terra iberica dopo un duello da rifarsi gli occhi ma anche le coronario con un Marc Marquez oramai restituito al grande palcoscenico.

Il due volte campione del mondo cercherà di riscattarsi dopo lo zero del 2023 in seguito a una caduta: “Ci sono tutti i presupposti per poter essere veloci fin da subito. In Francia siamo sempre stati competitivi e anche l’anno scorso in gara avevamo un buon passo e stavamo lottando per la vittoria. Purtroppo, sono stato sfortunato e sono stato costretto a ritirarmi dopo essere stato colpito da un altro pilota (Vinales ndr). L’unica grande incognita, come sempre, sarà il meteo ma, in ogni caso, lavoreremo per essere pronti ad affrontare qualsiasi condizione” – ha dichiarato il pilota italiano.

Da non dimenticare però l’altro ducatista Enea Bastianini che con tanti piazzamenti è terzo nel mondiale piloti a -22 da Martinator. E poi il giovane rookie Pedro Acosta, in sella alla KTM e Vinales con l’Aprilia, anche loro in cerca di riscatto.

GP Francia, Le Mans: il programma e gli orari

VENERDÌ 10 MAGGIO Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – pre-qualifiche

SABATO 11 MAGGIO Ore 8.35: Moto3 – prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 12.10: Moto E – Race 1

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Ore 17: Moto E – Race 2 (differita) DOMENICA 12 MAGGIO Ore 9.35: MotoGP – warm up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP – gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Dove vedere il GP di Le Mans: diretta tv in chiaro e streaming

Il GP di Francia, in programma da venerdì 10 a domenica 12 maggio sul circuito di Le Mans, verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP e su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. Sarà visibile anche in streaming su NOW e in chiaro su TV8 a partire dalla Q1 di sabato mattina. Infatti, anche le prove, le qualifiche. la Sprint Race e la gara si potranno seguire in chiaro sul canale 8 del digitale terrestre. Riepilogando:

Venerdì 10/05/2024

Ore 10.45 – Prove Libere 1 (Sky Sport MotoGP)

(Sky Sport MotoGP) Ore 15.00 – Pre-qualifiche (Sky Sport MotoGP)

Sabato 11/05/2024

Ore 10.10 – Prove Libere 2 (Sky Sport MotoGP)

(Sky Sport MotoGP) Ore 10.50 – Qualifiche (Sky Sport MotoGP e TV8)

(Sky Sport MotoGP e TV8) Ore 15.00 – Sprint (Sky Sport MotoGP e TV8)

Domenica 12/05/2024