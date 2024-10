90'+5' E' FINITA! CAGLIARI-TORINO 3-2! Reti di Viola, Sanabria, Linetty, Palomino e Coco (aut.). 19:56

90'+3' Gaetano va giù, lascia proseguire il direttore di gara. 19:54

90'+2' COLPO DI TESTA DI ADAMS, SALVA SCUFFET! Stacco aereo di Adams e grande parata di Scuffet che salva il risultato. 19:52

90' Quattro minuti di recupero. 19:51

90' DESTRO DI KARAMOH! Tiro deviato in calcio d'angolo. 19:50

89' Piattone destro di Vojvoda, respinge Palomino. 19:49

88' Secondo tiro dalla bandierina consecutivo per il Torino. 19:48

87' Intervento importante di Deiola che chiude Adams dopo che quest'ultimo aveva saltato due avversari. 19:47

85' Cinque minuti al 90'. 19:47

84' Karamoh si accentra e calcia da fuori area, destro parato da Scuffet. 19:45

83' TERZO CAMBIO NEL TORINO: entra Dembélé, esce Lazaro. 19:44

83' SECONDO CAMBIO NEL TORINO: entra Karamoh, esce Vlasic. 19:44

82' AMMONITO VANOLI: Aureliano mostra il cartellino giallo al tecnico granata per proteste. 19:43

81' Cross di Vojvoda, Luperto anticipa Adams, il quale sul rimpallo non riesce a calciare verso Scuffet. 19:41

80' QUINTO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Deiola, esce Makoumbou. 19:40

78' GOL! CAGLIARI-Torino 3-2! Autorete di Coco. Padroni di casa nuovamente in vantaggio: Gaetano serve Piccoli che si allarga e mette in mezzo, deviazione di Coco che insacca nella propria porta.



77' Anticipo secco di Palomino su Ricci. 19:38

75' PRIMO CAMBIO NEL TORINO: entra Gineitis, esce Linetty. 19:36

74' PILLOLA STATISTICA: primo centro con la maglia rossoblù per l'ex Atalanta. 19:36

74' GOL! CAGLIARI-Torino 2-2! Rete di Palomino. Pareggio dei padroni di casa: corner di Marin, assist aereo di Luperto e colpo di testa vincente di Palomino.



73' PERICOLOSO IL CAGLIARI! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ci provano Mina e Piccoli, si salva il Torino. 19:34

72' Discesa palla al piede di Ricci, cross di esterno destro direttamente tra le braccia del portiere di casa. 19:33

70' PUNIZIONE DI COCO! Destro potente ma centrale, Scuffet devia in corner. 19:31

68' Gioco fermo, piccolo problema per Linetty che appare comunque in grado di proseguire. 19:28

66' Offside di Adams. 19:26

64' Richiamo verbale di Aureliano al tecnico del Torino Vanoli. 19:25

63' QUARTO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Palomino, esce Mina. 19:24

63' TERZO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Gaetano, esce Adopo. 19:23

63' SECONDO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Lapadula, esce Viola. 19:23

62' Destro di Adams da fuori area, tiro sul fondo. 19:22

61' Ci prova ancora Linetty, questa volta di sinistro: conclusione mancina a lato. 19:21

60' AMMONITO ADOPO: trattenuto Ricci. 19:20

57' I padroni di casa provano a reagire subito, conquistando un calcio d'angolo. 19:18

55' PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il capitano granata. 19:17

55' GOL! Cagliari-TORINO 1-2! Rete di Linetty. Ospiti in vantaggio: Vlasic serve Linetty, che avanza fino al limite e poi lascia partire un destro imparabile.



54' AMMONITO MASINA: trattenuto Piccoli. 19:14

52' Tiro dalla bandierina per gli ospiti. 19:12

50' Forcing sardo: Adopo arriva a concludere l'azione, destro potente ma largo sul fondo. 19:11

50' Insistono i padroni di casa, colpo di testa di Mina verso la porta, si salva il Torino. 19:10

49' CAGLIARI PERICOLOSO! Tocco smarcante di Piccoli per Viola, sinistro al volo che chiama Milinkovic-Savic a sbarrare la conclusione in corner. 19:10

48' OCCASIONE PER PICCOLI! Assist perfetto di Zappa per Piccoli, che di testa manda alto da posizione favorevolissima. 19:09

46' PRIMO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Marin, esce Luvumbo. 19:05

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI-TORINO! Si riparte dal risultato di 1-1. 19:05

Squadre negli spogliatoi: Nicola e Vanoli studiano le mosse in vista della ripresa per aggiudicarsi l'intera posta in palio. 18:56

All'intervallo è parità alla Unipol Domus tra Cagliari e Torino: il match si accende nel finale di tempo con il vantaggio di Viola su punizione, seguito dall'1 a 1 di Sanabria di testa sul corner di Lazaro. 18:53

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! CAGLIARI-TORINO 1-1! Reti di Viola e Sanabria. 18:50

45'+2' AMMONITO LAZARO: fallo tattico su Luvumbo. 18:49

45' Due minuti di recupero. 18:48

43' Gioco fermo, scontro in tackle tra Augello e Coco. Sanitari in campo, dolorante il difensore ospite. 18:46

41' PILLOLA STATISTICA: secondo centro in campionato per il numero 9 granata. 18:45

41' GOL! Cagliari-TORINO 1-1! Rete di Sanabria. Pareggio degli ospiti: corner di Lazaro e colpo di testa vincente di Sanabria.



40' Calcio d'angolo per la formazione piemontese, costretto a rimontare il risultato. 18:43

38' PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il numero 10 rossoblù. 18:43

38' GOL! CAGLIARI-Torino 1-0! Rete di Viola. Padroni di casa in vantaggio: sinistro potentissimo che buca Milinkovic-Savic.



37' Fallo di Coco su Viola al limite dell'area, posizione interessante per la conclusione. 18:40

35' Traversone di Zappa deviato in calcio d'angolo. 18:37

34' Cross di Lazaro, Mina anticipa tutti, anche Scuffet. 18:36

32' Fallo su Vlasic, qualche problema alla spalla. 18:34

30' PILLOLA STATISTICA: nessun gol del Cagliari in campionato nei primi 30 minuti. 18:34

29' Tiro di Vlasic affrettato, pallone larghissimo sul fondo. 18:32

28' Tiro dalla bandierina per il Torino. 18:29

26' Sugli sviluppi, la sfera viene rimessa in area, Luperto arriva alla conclusione che però è sbilenca. 18:29

25' Corpo a corpo Piccoli-Walukiewicz, destro potente dell'attaccante murato dal difensore in corner. 18:28

24' Dribbling di Ricci e pallone insidioso in area, arriva prima Augello che evita guai peggiori. 18:27

23' GOL ANNULLATO AL CAGLIARI! Mina batte Milinkovic-Savic ma ha commetto fallo su Sanabria. 18:26

21' RICCI! Assist aereo di Adams per Ricci che, all'altezza del dischetto, non colpisce bene e manda alto sopra la traversa. 18:23

21' Cross pericoloso di Lazaro in area, Zappa allontana in fallo laterale. 18:23

19' Tackle regolare di Walukiewicz che chiude l'attacco di Piccoli. 18:21

17' Fallo in attacco ai danni di Luperto. 18:20

16' Sugli sviluppi, colpo di testa di Piccoli alto sopra la traversa. 18:17

15' PUNIZIONE DI VIOLA! Lo stesso centrocampista del Cagliari batte la punizione, sinistro centrale potente che Milinkovic-Savic alza in corner. 18:17

14' AMMONITO COCO: trattenuta ai danni di Viola. 18:15

12' Sugli sviluppi, il pallone ritorna a Viola che affretta il tiro, destro larghissimo. 18:13

11' Cross di Luvumbo, deviazione in calcio d'angolo. 18:12

10' Conclusione dal limite di Vlasic, destro scarico bloccato dal portiere di casa. 18:12

8' ATTACCO TORINO! Tiro di Sanabria smorzato, Adams anticipa in allungo Augello e Scuffet ma non indirizza a rete. Qualche timida protesta dei granata, non interviene il VAR. 18:11

6' Spallata di Sanabria su Viola, qualche protesta dei rossoblù per un possibile penalty, Aureliano lascia proseguire. 18:09

6' Primo attacco del Cagliari: Viola per Piccoli, che appoggio all'indietro a Zortea, destro deviato da Linetty in corner. 18:07

4' Contatto Ricci-Mina all'ingresso dell'area di rigore degli isolani, tutto regolare per il direttore di gara. 18:06

3' Filtrante di Viola per Luvumbo, Coco controlla e agevola l'uscita del proprio estremo difensore. 18:04

2' Diagonale difensiva di Masina in anticipo su Zortea. 18:04

1' INIZIA CAGLIARI-TORINO! Primo pallone giocato da Sanabria. 18:02

Squadre in campo agli ordini di Aureliano: padroni di casa in maglia rossoblù, ospiti in completo bianco con effetti granata. 18:00

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 17:49

Nicola conferma la difesa a quattro e schiera Zortea, Viola e Luvumbo alle spalle dell'unica punta Piccoli. Vanoli senza Zapata (lungo stop per infortunio) decide per la coppia d'attacco Adams-Sanabria, Walukiewicz per lo squalificato Maripan. 17:48

FORMAZIONE TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic - Walukiewicz, Coco, Masina - Vojvoda, Pedersen, Ricci, Linetty, Vlasic, Lazaro - Adams, Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Ciammaglichella, Dembélé, Bianay Balcot, Gineitis, Karamoh, Tameze, Gabellini, Zaia. 17:48

FORMAZIONE CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet - Zappa, Mina, Luperto, Augello - Makoumbou, Adopo - Zortea, Viola, Luvumbo - Piccoli. A disposizione: Ciocci, Sherri, Lapadula, Deiola, Prati, Marin, Wieteska, Palomino, Azzi, Gaetano, Mutandwa, Felici. 17:43

Nel turno precedente alla sosta per le Nazionali, pari dei sardi in casa della Juventus mentre i piemontesi hanno perso in casa dell'Inter. 18:37

Dirige l'incontro il signor Gianluca Aureliano della sezione AIA di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Cavallina. Quarto Ufficiale Giua. Al VAR Guida di Torre Annunziata, AVAR Meraviglia di Pistoia. 18:31

Il match dell'Unipol Domus mette di fronte i padroni di casa, con 6 punti in classifica, agli ospiti, a quota 11 in graduatoria. 18:17

Benvenuti alla diretta di Cagliari-Torino, gara valida per l'8° turno di Serie A. 18:15