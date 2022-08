LIVE SASSUOLO - LECCE 1-0 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Discorso diverso per il Sassuolo che dopo l'eliminazione a sorpresa in Coppa Italia contro il Modena per 3-2, è uscito sconfitto anche nella prima giornata per 3-0 contro la Juventus. Molti i cambi nella squadra di Dionisi rispetto alla scorsa stagione, con il mercato che non sembra essere ancora concluso.18:17