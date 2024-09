Il Cagliari si presenta al match con soli due punti in classifica, dopo i primi due pareggi contro Roma e Como sono arrivate due sconfitte consevutive di cui l'ultima contro il Napoli. 17:48

Al contrario l'Empoli è una delle sorprese di inizio stagione, attualmente a 6 punti come l'Atalanta e sopra i rossoneri di Fonseca. Rendimento fin qui più che positivo tra cui la vittoria contro la Roma e il pareggio contro la Juventus. 17:49

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI (3-5-2): Scuffet - Zappa, Mina, Luperto - Zortea, Deiola, Marin, Makoumbou, Augello - Luvumbo, Piccoli. All. Nicola18:29

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez - Goglichidze, Ismajli, Viti- Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella - Esposito, Anjorin - Colombo. All. D'Aversa18:30

Un minuto di silenzio in memoria di Totò Schillaci. 18:31

Cerca di salire l'Empoli che costruisce bene avanzando verso la porta avversaria. Il cross di Pezzella viene deviato in angolo. 18:37

Primo giallo della partita per Lorenzo Colombo, in ritardo su Luperto. 18:44

15'

Schema dell'Empoli da calcio di punizione, si allunga Esposito che in scivolata manda la palla in area. Attento Mina che spazza via. 18:48