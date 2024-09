Pagelle Cagliari-Empoli 0-2: Colombo ed Esposito non fanno sconti, vola la squadra di D'Aversa

Top e flop della gara valida per la quinta giornata di Serie A: crollano i sardi allenati da Nicola, ancora a secco di vittorie in questo avvio di campionato

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

L’Empoli si conferma la rivelazione di questo inizio di campionato, vincendo 0-2 sul campo del Cagliari nella quinta giornata di Serie A. I toscani, con i gol di Colombo ed Esposito, portano a casa altri tre punti, salendo a quota 9 in classifica. Continua il momento difficile per il Cagliari di Nicola, ancora a secco di vittorie, che incassa la terza sconfitta consecutiva: fischi del pubblico al termine del match per i sardi.

Cagliari-Empoli, il racconto del match

Da una parte la voglia di conquistare la prima vittoria stagionale, dall’altra il desiderio di confermare un’ottima partenza. Cagliari ed Empoli hanno aperto ufficialmente la quinta giornata di Serie A. I toscani, guidati da D’Aversa, tornato in panchina dopo quattro giornate di squalifica, hanno subito dimostrato le qualità che li hanno portati a questo punto del campionato, iniziando con grande intensità e un doppio tentativo di Pezzella.

Anche il Cagliari di Nicola, ex di turno dopo la storica salvezza raggiunta nella scorsa stagione, non è rimasto a guardare: Zortea ha messo un bel cross per Piccoli, ma fermato da Goglichidze. Quando sembrava che la gara faticasse a cambiare inerzia, Colombo ha sbloccato il risultato. Immediata la reazione dei padroni di casa, che hanno tentato di pareggiare i conti prima con Luvumbo e poi con Deiola, dove in entrambi i casi è stato decisivo l’intervento del portiere Vasquez.

La ripresa si apre subito con un cambio per i padroni di casa: fuori un deludente Makoumbu, dentro Pavoletti. La partita, però, sembra già essere indirizzata, con l’Empoli che trova il raddoppio dopo soli 4 minuti grazie a una gran rete di Esposito. Su un cross di Pezzella, il numero 99 stoppa e calcia verso la porta, ma trova la respinta di Scuffet. Sulla ribattuta, l’ex Inter non sbaglia e insacca. Sia D’Aversa, sia Nicola, adoperano altri cambi, da una parte per dare forze fresche in vista del rush finale, dall’altra per provare ad accorciare le distanze.

Dopo una timida reazione del Cagliari, la prima vera azione pericolosa dei sardi arriva con il subentrato Gaetano. Su un cross di Azzi, si coordina perfettamente per una spettacolare sforbiciata, ma la palla termina di poco alta sopra la traversa. L’Empoli non si accontenta e segna anche un terzo gol, poi annullato: dopo un primo tentativo di Solbakken, respinto da Scuffet, è Cacace a intervenire sulla ribattuta. Luperto, oltre la linea, colpisce di testa, e i giocatori dell’Empoli reclamano il gol, ma l’arbitro annulla tutto per offdise di Esposito all’inizio dell’azione. I minuti finali scorrono senza azioni di rilievo, se non un tiro da fuori area del numero 99 dei toscani, fino al triplice fischio dell’arbitro Sozza. L’Empoli vince 0-2.

Top e flop del Cagliari

Mina 6: Tra i migliori del reparto difensivo, è l’unica nota positiva della serata.

Tra i migliori del reparto difensivo, è l’unica nota positiva della serata. Makoumbu 4.5: Alla sua prima da titolare, non convince. Impreciso e poco incisivo, spreca una buona occasione. ( 1′ st Pavoletti 5.5: Dà sicuramente il suo contributo per provare a svoltare la gara. Avrebbe potuto essere più preciso)

Alla sua prima da titolare, non convince. Impreciso e poco incisivo, spreca una buona occasione. ( Dà sicuramente il suo contributo per provare a svoltare la gara. Avrebbe potuto essere più preciso) Augello 5.5: Dopo un buon primo tempo, paga le grandi responsabilità sul gol di Esposito.

Top e flop dell’Empoli

Colombo 7: Ammonito dopo circa 11 minuti, poi sblocca la gara con il suo secondo gol in campionato, consolidando il suo contributo dopo l’esperienza con Lecce e Monza.

Ammonito dopo circa 11 minuti, poi sblocca la gara con il suo secondo gol in campionato, consolidando il suo contributo dopo l’esperienza con Lecce e Monza. Esposito 7: Gran gol del numero 99. Prima rete su azione per l’ex Inter. Sfiora la doppietta nel finale.

Gran gol del numero 99. Prima rete su azione per l’ex Inter. Sfiora la doppietta nel finale. Pezzella 6.5: Parte con grande sprint, mostrando determinazione. Sfiora il gol con un doppio tentativo nel primo tempo, rendendosi pericoloso per la difesa avversaria. È suo il cross per il gol di Esposito.

Parte con grande sprint, mostrando determinazione. Sfiora il gol con un doppio tentativo nel primo tempo, rendendosi pericoloso per la difesa avversaria. È suo il cross per il gol di Esposito. Anjorin 5.5: Primi 45 minuti sufficienti, dove serve anche l’assist per la rete di Colombo. Cala bruscamente nella ripresa.

La classifica completa della serie A