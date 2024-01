Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:56

Tre punti d'oro per il Genoa che ribalta una Salernitana che aveva in realtà disputato una buona gara soprattutto nel primo tempo. Retegui risponde al vantaggio lampo di Martegani, mentre nella ripresa è il solito Albert Gudmundsson a completare la rimonta trasformando il rigore concesso da Orsato per il tocco di mano di Lovato19:56

Sesto risultato utile consecutivo per il Genoa, che vince uno scontro diretto di fondamentale importanza19:54

90'+6' CALA IL SIPARIO! Vittoria fondamentale del Genoa all'Arechi!19:53

90'+1' AMMONITO MARTINEZ! Il portiere rossoblù impiega troppo tempo ad effettuare il rinvio e viene sanzionato da Orsato19:48

90' Cinque minuti di recupero19:48

90' MAGGIORE! Colpo di testa in anticipo sul cross di Zanoli che termina fuori di poco!19:47

89' Ultimi tentativi della Salernitana che si riversa in avanti alla ricerca dal pareggio: Martinez allontana con i pugni un cross di Candreva19:46

87' SECONDO CAMBIO PER IL GENOA: Strootman lascia il posto a Ekuban19:44

83' Entra anche Daniliuc, esce Martegani19:39

82' ULTIMI DUE CAMBI PER LA SALERNITANA: esce proprio Bradaric, dentro Legowski19:39

81' Gioco fermo adesso per prestare i soccorsi a Bradaric, colpito da crampi19:38

77' Orsato ferma Ikwuemesi lanciato a rete per un fallo in attacco, proteste della panchina della Salernitana con Orsato che allontana un componente della panchina19:35

75' TERZO CAMBIO SALERNITANA: entra anche il nuovo arrivato Zanoli, fuori Lovato19:33

75' SECONDO CAMBIO SALERNITANA: esce Tchaouna, dentro Ikwuemesi19:32

71' PRIMO CAMBIO PER IL GENOA: esce proprio Vogliacco, Thorsby al suo posto19:28

70' Ammonito Vogliacco che ritarda l'uscita dal campo, è lui il primo sostituito in casa Genoa19:27

68' PRIMO CAMBIO SALERNITANA: esce Basic ed entra Kastanos19:25

67' Cross di esterno di Gudmundsson, Pierozzi sporca in angolo19:23

62' TRAVERSA DI CANDREVA! Destro violentissimo sul calcio di punizione che si infrange sul montante! Che siluro dell'ex Inter!19:19

61' Confermato il calcio di punizione, il fallo di Bani era di pochissimo fuori area19:18

60' AMMONITO BANI! Fallo al limite su Tchaouna, ma attenzione che il Var è all'opera per capire se l'intervento fosse dentro l'area!19:17

58' GOL! Salernitana-GENOA 1-2! Gol di Gudmundsson! Dal dischetto non sbaglia l'islandese, che buca Ochoa con una soluzione centrale! Rimonta completata per i rossoblù!



Guarda la scheda del giocatore Albert Gudmundsson19:15

56' RIGORE PER IL GENOA! Mano di Lovato, penalty per i rossoblù!19:12

52' Simy! Conclusione da dentro l'area deviata che termina alta. Corner per la squadra di Inzaghi19:10

51' Fallo in attacco di Pierozzi su Spence, riparte da un calcio di punizione il Genoa19:08

48' Lancio millimetrico di Ochoa per Bradaric che poi viene contenuto dalla difesa genoana19:05

46' SI RIPARTE! Via al secondo tempo!19:02

Un gol che sa di liberazione per Mateo Retegui, che non segnava in Serie A dal 28 settembre18:51

Gara piacevole all'Arechi che la Salernitana sblocca già dopo un minuto e mezzo con il gol messo a segno da Martegani su assist da Bradaric. Non tarda ad arrivare il pareggio del Genoa con la botta di Retegui che fulmina Ochoa sul primo palo. Nel complesso meglio al Salernitana, con il Genoa che cerca di colpire soprattutto in ripartenza18:51

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Parità all'intervallo!18:48

45'+2' MARTINEZ! Gran parata su un colpo di testa dalla bandierina!18:48

45'+1' AMMONITO BADELJ, anche per lui cartellino giallo per uno step on foot su Bradaric18:46

45' Un minuto di recupero18:45

44' Sbaglia tutto Strootman che spreca una buona ripartenza del Genoa18:44

42' Sempre in agguato Candreva, che viene anticipato all'ultimo da Spence su un cross dalla sinistra18:42

35' Corner battuto corto verso Candreva che cerca compagni sul secondo palo, ancora Martinez a metterci la mano in uscita18:35

33' Ripartenza del Genoa, cross di Badelj ancora a cercare Retegui il cui colpo di testa viene fermato da Ochoa18:34

32' SIMY! Suggerimento di Candreva per l'attaccante della Salernitana che viene chiuso all'ultimo dall'uscita di Martinez!18:32

29' AMMONITO FRENDRUP, intervento in ritardo su Bradaric18:29

28' Lancio lungo a cercare Candreva, esce con sicurezza Martinez18:29

24' CANDREVA! Calcia quasi da fermo dalla sinistra, pallone che sfiora il palo!18:24

22' Candreva prova la conclusione dal limite, respinge con il corpo Bani18:23

20' Gara molto intensa all'Arechi, serve anche l'intervento di Orsato per calmare gli animi in campo18:22

17' Cross di Martegani verso Simy che nel tentativo di staccare commette fallo su Martinez18:17

13' GOL! Salernitana-GENOA 1-1! Gol di Retegui! Azione iniziata da Gudmundsson e rifinita da Badelj, il quale allarga verso Retegui che di potenza batte Ochoa sul primo palo per il pareggio rossoblù!



Guarda la scheda del giocatore Mateo Retegui18:15

8' Malinovskyi si coordina da fuori area dopo una respinta della difesa della Salernitana, pallone docile tra le braccia di Ochoa18:09

5' Per Martegani si tratta della prima rete con la maglia della Salernitana e la prima in assoluto in Serie A18:07

3' Che partenza per la Salernitana, esulta in tribuna anche Pippo Inzaghi, squalificato quest'oggi18:05

2' GOL! SALERNITANA-Genoa 1-0! Gol di Martegani! Bella azione dei padroni di casa che orchestrano con Candreva, il quale attende la sovrapposizione per Bradaric che crossa al centro dove arriva Martegani a battere Martinez di prima intenzione sotto la traversa!



Guarda la scheda del giocatore Agustín Martegani18:04

SI PARTE! È iniziata Salernitana-Genoa, il primo possesso è rossoblù!18:00

Squadre in campo, quasi tutto pronto all'Arechi per il calcio d'inizio!17:59

Le scelte di Gilardino: difesa a tre invece per il Grifone che è in grande emergenza e senza lo squalificato De Winter si schiera con Vogliacco, Bani e Vasquez a protezione del portiere Martinez. Torna dal 1' Frendrup, esordio per Spence in fascia mentre davanti trova continuità Retegui che farà coppia con Albert Gudmundsson, vero faro di questo Genoa con otto reti e due assist in stagione18:01

Le scelte di Inzaghi: mini rivoluzione per i campani che passano alla difesa a quattro con Pierozzi inizialmente preferito al neo arrivato Zanoli. Gioca dal 1' invece l'altro nuovo acquisto di questo mercato di gennaio, ossia Basic, che farà coppia in mediana con Maggiore. Davanti, oltre al solito imprescindibile Candreva, spazio al giovane Martegani e a Tchaouna, con Simy unico riferimento offensivo17:15

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: i rossoblù rispondono con un 3-5-2: Martinez - Vogliacco, Bani, Vasquez - Frendrup, Malinovskyi, Badelj, Strootman, Spence - Retegui, Gudmundsson17:12

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA: questi gli undici scelti da Inzaghi, che si schiera con un 4-2-3-1: Ochoa - Pierozzi, Lovato, Gyomber, Bradaric - Basic, Maggiore - Candreva, Martegani, Tchaouna - Simy17:10

Sarà Daniele Orsato di Schio a dirigere questo delicato incontro all'Arechi. Gli assistenti saranno Vivenzi e Ceccon, con Forneau nelle vesti di quarto ufficiale. Dalla sala Var di Lissone opereranno invece Mazzoleni e Paterna17:08

Momento positivo per il Genoa di Gilardino, che arriva allo scontro con il suo ex compagno di squadra Inzaghi forte di cinque risultati utili consecutivi. L'ultima sconfitta risale alla trasferta di Monza dello scorso 10 dicembre, uno score che permette al Grifone di guardare con prudente distacco la zona pericolante della classifica17:06

La Salernitana è reduce da due sconfitte consecutive, entrambe di misura e contro avversari tutt'altro che abbordabili come Napoli e Juventus. Questa sera la squadra allenata da Pippo Inzaghi si troverà di fronte invece il Genoa in una sfida decisamente più alla portata e che rappresenta uno scontro salvezza.17:03

Benvenuti alla diretta di Salernitana-Genoa, gara valida per la 21' giornata del campionato di Serie A!17:00