Benvenuti alla diretta scritta di Verona-Bologna, gara valevole per la 31ª giornata del campionato di Serie A.20:13

Il Bologna con 44 punti in classifica gode certamente di una tranquillità diversa rispetto al Verona, che invece occupa la terzultima posizione a quota 23 punti. Attualmente la salvezza dista tre punti (lo Spezia ha 26 punti) per i veneti.20:19

Guardando ai precedenti, il Bologna è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide di Serie A contro il Verona (4V, 4N).20:22

Bologna (22) e Verona (21) sono le due formazione che, da situazioni di vantaggio in questa Serie A, hanno perso più punti.20:23

Problemi per Abildgaard (Verona), piccolo stop ma si riprende.20:51

Kiriakopoulos (Bologna) viene lanciato in profondità, pallone tra le mani di Montipò.20:56

OCCASIONE VERONA! Lasagna a tu per tu con Skorupski: la sua conclusione è debole.20:58

ANCORA VERDI! Il numero 7 di casa libera il destro da buona distanza, Skorupski devia in angolo.21:01

Dominguez (Bologna) entra in area e calcia, para Montipò.21:03

CALCIO DI RIGORE per il Verona. Probabile fallo di Posch ai danni di Depaoli. Ma c'è il check al VAR.21:09

Cartellino giallo per Soumaoro.21:10

Ancora problemi per Abildgaard (Verona), che sarà sostituito.21:13

Va via la prima mezz'ora di gioco: risultato ancora fermo sullo 0-0.21:14

Sostituzione Verona: esce, dunque, Abildgaard per Duda.21:15

Cartellino giallo ai danni di Barrow per fallo su Faraoni.21:16

Calcio di punizione laterale per il Verona, il cross di Verdi è sul portiere.21:16

Cure mediche per Dawidowicz (Verona) dopo un duro scontro di gioco.21:19

Cartellino giallo per Dominguez.21:22

Spunto di Lazovic (Verona) che dalla destra crossa in mezzo, nessuno arriva però sul pallone.21:27

A terra Gaich, in campo lo staff sanitario. 21:31

MA C'È IL CHECK AL VAR! POSSIBILE CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA!21:38

CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA! Fallo di Skorupski, in uscita su corner di Verdi, ai danni di Gaich.21:35

Cartellino giallo per Skorupski.21:35

Ci prova ora il Bologna, ma il Verona argina la manovra e spinge con Lazovic sulla destra: pallone in fallo laterale.21:39

Termina con il vantaggio del Verona la prima metà della gara: il match è sostanzialmente equlibrato, ma i padroni di casa spingono un po' di più e in extremis riescono a conquistare un prezioso penalty. Sul dischetto Verdi, che non sbaglia: 1-0.21:43

45'+14'

Per Verdi (Verona), in carriera, sono sette rigori realizzati su sette in Serie A.21:44