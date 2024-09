Grazie per aver seguito con noi la diretta di Venezia-Genoa, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:03

90'+6' Fine partita: VENEZIA-GENOA 2-0 (63' Busio, 85' Pohjanpalo)16:59

90'+4' Venezia in pieno controllo del match. Gli uomini di Di Francesco lasciano scorrere il cronometro, il Genoa non riesce a reagire.16:57

90' Sono stati concessi 6 minuti di recupero!16:54

89' Sostituzione Venezia: esce Gianluca Busio, entra Domen Črnigoj.16:53

89' Sostituzione Venezia: esce Joel Pohjanpalo, entra Christian Gytkjær.16:52

88' Cartellino giallo per John Yeboah.16:52

85' GOL! VENEZIA-Genoa 2-0! Rete di Joel POHJANPALO! Splendida azione di Yeboah che lascia partire un cross preciso per Pohjanpalo, bravo a staccarsi e a concludere con precisione.



Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo16:49

80' Sostituzione Genoa: esce Caleb Ekuban, entra Jeff Ekhator.16:44

80' Sostituzione Genoa: esce Morten Frendrup, entra Morten Thorsby.16:44

79' Sostituzione Venezia: esce Mikael Ellertsson, entra Issa Doumbia.16:42

79' Sostituzione Venezia: esce Ridgeciano Haps, entra Marin Šverko.16:42

75' Ci prova il Genoa, ma non riesce a trovare varchi: il Venezia si difende con ordine e in maniera compatta, non rischiando praticamente nulla.16:39

71' Cartellino giallo per Michael Svoboda.16:35

68' Sostituzione Venezia: esce Gaetano Oristanio, entra John Yeboah.16:31

63' GOL! VENEZIA-Genoa 1-0! Rete di Gianluca Busio! Cross teso di Busio per Pohjanpalo, il finlandese però non riesce ad arrivare sul pallone e la sfera sfila via verso la porta di Gollini, beffando il portiere del Grifone con una traiettoria velenosa.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Busio16:28

62' Cartellino giallo per Andrea Pinamonti.16:25

60' Sostituzione Genoa: esce Stefano Sabelli, entra Alessandro Zanoli.16:22

58' Rigore forte e preciso quello calciato da Pohjanpalo, ma è fenomenale la parata di Gollini che evita il gol e mantiene il match in parità!16:22

57' Cartellino Giallo Mattia Bani16:43

54' Grandissima palla filtrante di Pohjanpalo per Busio: il centrocampista viene fermato irregolarmente da De Winter, l'arbitro indica il dischetto senza dubbi.16:19

50' Sostituzione Genoa: esce Ruslan Malinovskyi, entra Andrea Pinamonti.16:13

49' Bruttissimo infortunio per Ruslan Malinovskyi: dopo un grandissimo intervento difensivo, il centrocampista ucraino rimane vittima di una bruttissima torsione alla caviglia ed è costretto ad abbandonare il campo in barella.16:13

46' Inizia il secondo tempo di VENEZIA-GENOA!16:08

Nel secondo tempo Gilardino potrebbe cambiare qualcosa per tentare di smuovere la situazione: in tal senso scalpitano Pinamonti ed Ekhator, nel Venezia invece occhio a Gytkjaer e Raimondo.15:52

Prima frazione non proprio esaltante tra Venezia e Genoa, con i padroni di casa però nettamente più vivaci. Le due grandi occasioni dei primi 45 minuti infatti sono entrambe per la squadra di Di Francesco: prima Oristanio fermato da un grande intervento di Gollini e poi il colpo di testa di Busio che da posizione ravvicinata non inquadra lo specchio della porta. Il Genoa, molto sterile in fase offensiva, riesce a strappare uno 0-0 all'intervallo.15:51

45'+3' Finisce il primo tempo di VENEZIA-GENOA!15:51

45' Sono stati concessi 3 minuti di recupero!15:47

40' Ottima giocata di Pohjanpalo che libera Oristanio, il fantasista del Venezia non riesce però a concludere e finisce con il perdere la palla. Sfuma una buona opportunità per i padroni di casa.15:43

37' Insiste il Venezia, ma il Genoa si difende con ordine e prova a colpire in contropiede, ma senza precisione.15:41

34' Grandissima occasione per il Genoa: palla perfetta di Svoboda per Busio che, da solo dinanzi a Gollini, non riesce ad inquadrare con un colpo di testa che termina di poco alto sopra la traversa.15:36

30' Cartellino giallo per Koni De Winter.15:32

25' Vitinha e Idzes si allacciano in area di rigore e il direttore indica il dischetto, poco dopo però il penalty viene revocato per posizione di fuorigioco dell'attaccante del Genoa.15:28

22' Brutto errore di Pohjanpalo che permette al Genoa di partire velocemente in contropiede: Vitinha si isola e conclude di sinistro, Svoboda salva il risultato con un intervento decisivo.15:24

18' Il Venezia fa circolare bene la palla, ma non riesce a trovare il varco giusto per far male ad un Genoa molto compatto e attento in fase difensiva.15:21

14' Ancora pericoloso Ellertsson, questa volta bravo a mettersi in proprio e a concludere dalla lunga distanza: il suo tiro però si rivela molto forte ma parecchio impreciso.15:17

11' Grandissima occasione per il Venezia! Ottimo spunto di Ellertsson che serve una palla splendida a Oristanio che da posizione ravvicinata lascia partire una conclusione ribattuta da Gollini, sulla respinta Haps non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.15:14

7' Qualche problema fisico per Pohjanpalo, costretto ad uscire momentaneamente dal terreno di gioco dopo aver rimediato un brutto colpo alla schiena in caduta.15:12

4' Primo squillo del Genoa con Vitinha che dalla lunga distanza lascia partire una conclusione strozzata che termina di parecchio fuori alla destra della porta difesa da Joronen.15:07

1' Inizia il primo tempo di VENEZIA-GENOA!15:02

Dopo aver perso la prima partita casalinga di Serie A contro il Genoa, nel 1939, il Venezia è rimasto imbattuto in tutte le successive sette (4V, 3N); per i veneti si tratta della striscia interna di imbattibilità più lunga nella competizione (sette anche contro il Bologna tra 1939 e 1962).14:28

Il Venezia ha pareggiato tutte le ultime tre partite di Serie A contro il Genoa, striscia aperta di pareggi più lunga per i veneti nella competizione; in generale gli arancioneroverdi hanno pareggiato più incontri di fila solamente contro la Juventus tra 1940 e 1941 (quattro).14:28

Le scelte di Gilardino: parte dalla panchina Pinamonti, con Ekuban al suo posto al fianco di Vitinha. A centrocampo c'è Malinovskyi, mentre dietro giocano De Winter, Bani e Vasquez.14:28

Le scelte di Di Francesco: gioca Andersen in mezzo al fianco di Busio, out sia Duncan (infortunato) che Nicolussi Caviglia (squalificato). Sulla trequarti c'è Ellertsson, mentre dietro Haps completa il trio difensivo con Idzes e Svoboda.14:27

Panchina Genoa: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Vogliacco, Pinamonti, Ekhator, Marcandalli, Matturro, Kassa, Accornero, Zanoli, Ahanor, Masini.14:26

Panchina Venezia: Oliveira, Grandi, Stankovic, Gytkjaer, Yeboah, Sagrado, Crnigoj, Schingtienne, Sverko, Raimondo, Carboni, El Haddad, Doumbia.14:25

Formazione GENOA (3-5-2): Gollini - De Winter, Bani, Vásquez - Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martín - Vitinha, Ekuban.14:25

Formazione VENEZIA (3-4-2-1): Joronen - Idzes, Svoboda, Haps - Candela, Andersen, Busio, Zampano - Oristanio, Ellertsson - Pohjanpalo.14:24

Il Venezia arriva dalla sconfitta per 4-0 con il Milan, il Genoa è invece reduce dall'1-1 interno con la Roma.14:23