LIVE SAMPDORIA - SPEZIA 1-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori20:51

Derby ligure in questo anticipo del venerdì di Serie A: a Marassi una Sampdoria in difficoltà di risultati ospita lo Spezia galvanizzato dall'ultimo successo sulla Salernitana. 20:51

Sei i punti per i blucerchiati, diciassettesimi in classifica, uno in piú per la squadra di Thiago Motta: una partita fondamentale per le due formazioni visto che la zona retrocessione é a un passo.19:42

Lo Spezia ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle due sfide contro la Sampdoria nello scorso campionato: gli aquilotti contano più partite senza sconfitte in Serie A solamente contro il Cagliari (1V, 2N).19:44

Sono ufficiali le formazioni del match: SAMPDORIA con il 4-4-2, Audero - Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello - Candreva, Askildsen, Silva, Verre - Caputo, Gabbiadini.19:43

A disposizione della SAMPDORIA: Depaoli, Chabot, Murru, Trimboli, Ciervo, Quagliarella, Torregrossa, Ravaglia, Dragusin, Yepes, Falcone, Ferrari.20:01

La formazione dello SPEZIA: 4-2-3-1 per gli ospiti, Provedel - Ferrer, Hristov, Nikolaou, S. Bastoni - Maggiore, Kovalenko - Gyasi, Salcedo, Strelec - Antiste.19:59

A disposizione dello SPEZIA: Verde, Podgoreanu, Zoet, Zovko, Bertola, Nzola, Deloriè.20:02

D'Aversa, che oggi lascia la panchina a Tarozzi, opta per Caputo da prima punta con Gabbiadini alle sue spalle, solo panchina per Quagliarella. 4-4-2 molto chiuso con Verre a creare, in difesa coppia centrale con Yoshida e Colley.20:04

Thiago Motta non schiera Nzola dal primo minuto, al suo posto Antiste da prima punta con Gyasi, Salcedo e Strelec alle sue spalle. A centrocampo, confermati Maggiore e Kovalenko.20:05

Dirige il match l'arbitro Michael Fabbri.20:05

1' INIZIA SAMPDORIA - SPEZIA! Primo pallone per i locali.20:46

2' Sampdoria con la classica maglia azzurra con linee orizzontali biancorosse, Spezia in completo nero. 20:47

3' Provedel in uscita alta anticipa Caputo ma non trattiene il pallone: il portiere é attento e fa suo la sfera in un secondo momento.20:48

4' Ancora Provedel, il portiere esce sulla trequarti per anticipare Caputo, punta che era partita in fuorigioco.20:49

5' Si vede anche lo Spezia, cross di Ferrer, non arriva nessuno sul pallone.20:51

6' Strelec inizialmente sulla destra, Antiste che parte da prima punta nello Spezia di Thiago Motta.20:53

7' Yoshida ferma Salcedo in angolo: primo corner del match.20:54

9' Bastoni prova la percussione in area palla al piede, attento Yoshida in chiusura: buon momento per lo Spezia.20:55

10' Altro fuorigioco per Caputo: la punta ex Sassuolo gioca sempre sulla linea della difesa avversaria.20:56

11' PILLOLA STATISTICA. Stasera lo Spezia ha schierato la formazione titolare più giovane in questo campionato: 23 anni e 199 giorni di media.20:57

13' Conclusione diagonale di Gyasi, attento Audero in presa bassa.20:59

14' AMMONITO Petko Hristov. Trattenuta su Caputo, primo giallo del match. 21:01

15' GOL! SAMPDORIA - Spezia 1-0! Autorete di Emanuel Gyasi. Punizione di Candreva, una deviazione della punta ospita beffa Provedel con la sfera che si infila su secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Emmanuel Gyasi21:02

16' STRELEC! Reazione immediata dello Spezia, percussione di Salcedo che scarica sull'esterno: il diagonale é potente ma respinto da Audero.21:02

17' Gioco pericoloso di Candreva, in pressing su Bastoni: l'ex Inter arrabbiato per il fischio di Fabbri.21:03

18' Problemi al flessore per Verre, il centrocampista chiede tempo alla panchina per valutare la situazione.21:04

19' Non ce la fa Verre, Sampdoria costretta al primo cambio.21:05

19' Sostituzione SAMPDORIA: esce Valerio Verre, entra Radu Drăgușin.21:06

21' D'Aversa opta per trasformare la sua Sampdoria in 5-3-2, con Candreva piú centrale.21:07