Dove si gioca la partita:



Stadio: Renato Dall'Ara

Città: Bologna

Capienza: 38279 spettatori13:52 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta della partita della 9^ giornata di Serie A, si affrontano Bologna e Frosinone.13:52

Il Bologna arriva dal pareggio scoppiettante per 2-2 con l'Inter a San Siro, mentre il Frosinone è reduce dalla vittoria casalinga ai danni del Verona maturata per 2-1.13:54

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis - Aebischer, Freuler - Saelemaekers, Ferguson, Orsolini - Zirkzee.13:56

Formazione FROSINONE (4-3-3): Turati - Oyono, Romagnoli, Okoli, Marchizza - Mazzitelli, Barrenechea, Reinier - Soulé, Cheddira, Garritano.13:57

Panchina Bologna: Ravaglia, Gasperini, Bonifazi, Corazza, El Azzouzi, Fabbian, Karlsson, Kristiansen, Moro, Ndoye, Urbanski, van Hooijdonk.14:04

Panchina Frosinone: Cerofolini, Frattali, Bidaoui, Bourabia, Brescianini, Cuni, Ibrahimovic, Kaio Jorge, Kvernadze, Lirola, Lulic, Lusuardi, Monterisi.14:06

Le scelte di Thiago Motta: a sorpresa vanno in panchina sia Ndoye che Karlsson, con Saelemaekers che completerà la trequarti dal 1' al fianco di Ferguson e Orsolini. In mediana c'è Aebischer, mentre è confermato Calafiori come centrale.14:01

Le scelte di Di Francesco: confermato Reinier nel ruolo di mezzala, mentre in avanti gioca ancora Garritano al fianco di Soulé e Cheddira. In difesa panchina per Monterisi a favore di Romagnoli e Okoli.14:02

Il Bologna ha vinto appena una delle quattro sfide in Serie A contro il Frosinone (1N, 2P) e a bilancio conta appena una rete all’attivo, cioè 0.25 a partita, la media più bassa in assoluto per i rossoblù contro una singola avversaria nella competizione.14:03

Il Frosinone ha registrato due successi contro il Bologna in Serie A, a fronte di un pareggio e una sconfitta – i ciociari hanno vinto più gare nella competizione solo contro il Verona (tre).14:03

1' Inizia il primo tempo di BOLOGNA-FROSINONE!15:01

5' Il copione appare chiaro fin dai primi minuti: entrambe le squadre sembrano propense ad affrontarsi a viso aperto, lasciando parecchi spazi e provando a conquistare la supremazia in termini di possesso palla.15:07

7' Il primo corner della partita è a favore del Bologna, ma nulla di pericoloso emerge da questa situazione.15:11

12' Spunto di Orsolini che si accentra, partendo dalla destra, e libera il sinistro concludendo centralmente verso la porta di Turati. Attento quest'ultimo a bloccare senza grossi problemi.15:16

16' Anche il Frosinone si iscrive alla partita per quel che concerne la manovra offensiva: iniziativa personale di Oyono sulla destra, bravo a rientrare sul sinistro, ma colpevole di una conclusione lenta e centrale che non impensierisce Skorupski.15:18

19' GOL! BOLOGNA-Frosinone 1-0! Rete di Lewis FERGUSON! Azione insistita ma confusa del Bologna che porta però al cross di Saelemaekers: quest'ultimo, anche con l'aiuto di una leggera deviazione, riesce a trovare Ferguson, freddo nella conclusione ravvicinata a porta vuota.



