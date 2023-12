Il Monza va alla ricerca di una scossa dopo la sconfitta per 3-0 a San Siro contro il Milan, la Fiorentina di conferme visto l'ottimo momento in campionato e un quarto posto distante una sola lunghezza.18:44

Due pareggi nei primi incroci nella massima serie durante la scorsa stagione. Scoppiettante quello di Monza, con la partita terminata per 3-3.18:45

Mossa a sorpresa nell'attacco del Monza dove Colombo parte dalla panchina, in avanti gioca Mota con Colpani e Pessina alle sue spalle. In mezzo al campo c'è Akpa Akpro con Gagliardini, mentre Pereira e Kyriakopoulos agiranno sulle fasce. Nella Fiorentina chance per Barak sulla trequarti, con lui Kouame e Ikone. Davanti gioca Beltran. Parte fuori Nzola.20:07