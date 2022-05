Dal Pier Luigi Penzo è tutto, buona estate. Alla prossima stagione.23:05

I sardi non riescono ad avere la meglio su una squadra largamente rimaneggiata e non sfruttano la clamorosa debacle della Salernitana: è Serie B. Anche gli arancioneroverdi salutano la Serie A con tre inutili risultati utili di fila.23:02

90'+7' FINITA! Venezia-Cagliari 0-0, triplice fischio di Maresca.23:00

90'+7' Mikaelsson sfiora il gol ma l'azione era viziata da un fuorigioco di Haps.23:00

90'+6' Altare si guadagna una punizione dai 25 metri, sale anche Cragno.22:59

90'+4' Incomprensione tra Caldara e Maenpaa, Nandez non riesce ad approfittarne.22:57

90'+3' AMMONITO Altare per proteste.22:56

90'+3' Nandez si butta in area, già ammonito, Maresca lo grazia.23:04

90'+2' Forcing finale dei rossoblu che guadagnano un altro corner.22:54

90' Sei minuti di recupero.22:53

89' SOSTITUZIONE VENEZIA. Peretz stremato, esordio in Serie A anche per il giovane Leal.23:13

88' OCCASIONE CAGLIARI! Sinistro dai 20 metri di Pereiro, Maenpaa non trattiene, Ceccaroni anticipa il tap-in di Keita.22:51

87' Da fallo laterale, girata di Lovato, ampiamente a lato.22:50

86' Crampi per Peretz, gioco fermo per qualche istante.22:49

85' Rog allarga per Nandez, colpo di testa di Keita, alzato in angolo da Ampadu.22:49

83' Haps penetra in area dalla sinistra, destro da dimenticare.22:46

82' Joao Pedro tenta la rovesciata, respinta da Caldara, destro di Bellanova, sul fondo.22:45

81' Azione personale di Pereiro, sinistro masticato, Maenpaa raccoglie la sfera.22:44

80' ULTIMO CAMBIO CAGLIARI. Staffetta in attacco tra Pavoletti e Keita.22:52

80' SOSTITUZIONE CAGLIARI. Agostini aumenta il peso offensivo: Pereiro per Grassi.22:43

79' Da corner, colpo di testa debole di Svoboda, fuori.22:42

79' Ceccaroni in proiezione offensiva, Mateju si gira in area, sinistro alzato in sicurezza da Cragno.22:42

77' Bellanova centra per Joao Pedro, Caldara s'immola sul sinistro a colpo sicuro.22:40

74' SOSTITUZIONE VENEZIA. Fuori anche Cuisance, spezzone per Tessmann.22:37

73' SOSTITUZIONE VENEZIA. Finisce la gara di Johnsen, esordio in Serie A per il giovane Mikaelsson.22:36

72' Rog in area per Bellanova, stoppato da Mateju.22:34

70' Da corner, Carboni svetta in area ma di testa spedisce ampiamente a lato.22:33

69' Traversone di Bellanova, Joao Pedro manca il colpo di testa, Caldara spazza in angolo.22:32

68' Joao Pedro apre per Bellanova, destro tra le braccia di Maenpaa.22:31

66' Haps arriva sul fondo, Grassi lo chiude in angolo.22:30

64' I sardi reclamano un tocco con il braccio di Ampadu ma è attaccato al corpo.22:28

63' I rossoblu si mantengono in avanti, altro destro di Rog deviato in angolo da Caldara.22:26

62' Da corner, conclusione di Nandez sporcata nuovamente in angolo da Ceccaroni.22:26

62' Destro al volo di Bellanova, neutralizzato in angolo da Mateju.22:25

61' OCCASIONE CAGLIARI! Nandez calibra dalla destra, Bellanova schiaccia di testa, Maenpaa reattivo.22:23

59' AMMONITO Nandez, intervento da dietro su Haps.22:22

58' SOSTITUZIONE CAGLIARI. Agostini richiama Deiola e inserisce Marin.22:21

57' SOSTITUZIONE CAGLIARI. Lovato prende il posto di Ceppitelli.22:20

56' Cuisance prova a piazzare il destro dal limite, palla oltre il palo lontano.22:19

55' SOSTITUZIONE VENEZIA. Crnigoj lascia il campo a favore di Fiordilino.22:18

54' Sugli sviluppi del corner, Joao Pedro di testa non inquadra la porta.22:17

54' Bellanova si accentra dalla sinistra, destro alto non di molto, deviato da Svoboda.22:21

52' Cuisance nel corridoio per Peretz che sbaglia il controllo in area.22:15

50' Ciabattata di Deiola, Joao Pedro sulla traiettoria è in fuorigioco.22:14

49' Peretz lungo linea per Johnsen, fermato in offside.22:11

47' Ripartenza di Nandez, Crnigoj riesce a contenerlo.22:10

46' Lancio per Johnsen, Ceppitelli in difficoltà regala il corner.22:09

46' COMINCIA LA RIPRESA. Venezia-Cagliari 0-0, nessun cambio durante l'intervallo.22:07

Soncin ha gli ovvi problemi dati dall'assenza di una punta di ruolo ma può dirsi soddisfatto della prestazione; Agostini ha bisogno di alzare i ritmi e il baricentro per andare a trovare i tre punti che significherebbero salvezza.21:54

Gara equilibrata, avvio migliore degli arancioneroverdi con Johnsen che si divora il vantaggio a tu per tu con Cragno, crescono i rossoblu - consapevoli del 3-0 dell'Udinese sulla Salernitana - ma faticano a concretizzare: Rog - entrato al posto dell'infortunato Lykogiannis - impegna Maenpaa con un destro da fuori.21:53

45'+4' FINE PRIMO TEMPO. Venezia-Cagliari 0-0, reti bianche all'intervallo.21:51

45'+3' Pavoletti centra basso dalla destra, Mateju decisivo in scivolata su Bellanova.21:50

45' Tre minuti di recupero.21:47

45' Nandez tocca dietro per Rog, destro contrato da Ceccaroni.21:47

44' OCCASIONE CAGLIARI! Rog dai 20 metri, Maenpaa in controtempo riesce a respingere con la mano di richiamo.21:45

43' Da corner, Altare prova a piazzare il destro dal limite, la palla non scende.21:44

42' Ripartenza di Nandez, Ceccaroni anticipa Joao Pedro in angolo.21:44

40' OCCASIONE CAGLIARI! Bellanova dalla sinistra, cross sbilenco, Maenpaa protegge il primo palo.21:42

39' Nandez centra dal fondo, colpo di testa debole di Pavoletti, facile preda di Maenpaa.21:40

37' AMMONITO Ceppitelli, intervento rude su Cuisance.21:39

36' Bellanova si è spostato a sinistra, Nandez è scalato sulla fascia destra.21:38

34' SOSTITUZIONE CAGLIARI. Lykogiannis non ce la fa a continuare, entra Rog.21:36

33' Problemi muscolari per Lykogiannis, gioco fermo.21:35

31' Ceccaroni apre per Haps, Maresca fischia fallo in attacco a Mateju.21:32

29' Traversone di Lykogiannis, Caldara prolunga di testa in angolo.21:31

27' Crnigoj centra dalla sinistra, destro di Caldara, palla in curva.21:28

26' Batte Lykogiannis, colpo di testa di Pavoletti, Chisance spazza.21:28

25' Joao Pedro si guadagna una punizione dalla sinistra, corner corto per i sardi.21:27

23' Errore di Joao Pedro, ripartenza di Johnsen, sinistro di Peretz oltre la traversa.21:25

22' Fraseggio degli arancioneroverdi, i rossoblu attendono nella propria metà campo.21:24

20' Peretz ruba palla al limite dell'area, il colpo di tacco di Johnsen non passa.21:21

19' Mateju spinge sulla fascia, Lykogiannis si rifugia in angolo.21:20

17' Da corner, destro di Johnsen respinto da Carboni ma l'arancioneroverde era in fuorigioco.21:18

15' Johnsen lamenta un tocco con il braccio di Ceppitelli, palla in angolo.21:18

13' Carboni dalla sinistra, Caldara salta più in alto di Pavoletti.21:15

11' Cross di Lykogiannis, Nandez in tuffo non inquadra la porta.21:12

10' Sul ribaltamento di fronte è Ceppitelli a fermare Crnigoj.21:11

10' Deiola dai 20 metri, destro murato da Svoboda.21:11

9' Pavoletti prolunga per Joao Pedro che prende il tempo a Svoboda ma in caduta calcia in orbita.21:10

7' Lancio di Cuisance per Peretz, Bellanova è in vantaggio.21:09

6' Nandez arriva sul fondo, cross mal calibrato.21:08

4' OCCASIONE VENEZIA! Cuisance d'esterno libera Johnsen che a tu per tu con Cragno calcia incredibilmente a lato.21:06

3' Haps scende sulla fascia, Ceppitelli libera l'area.21:05

1' INIZIA Venezia-Cagliari, palla ai rossoblu.21:02

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Maresca.20:50

Agostini opta per la difesa a tre e in attacco fiducia al tandem Joao Pedro-Pavoletti. Grassi affiancato da Nandez e Deiola in mediana.20:10

Soncin si affida a Crnigoj-Cuisance alle spalle di Johnsen, falso nueve. In panchina, molti Primavera, tante le assenze in quest'ultima gara tra precauzioni di mercato e squalifiche.22:07

3-5-2 per il Cagliari: Cragno - Altare, Ceppitelli, Carboni - Bellanova, Nandez, Grassi, Deiola, Lykogiannis - Joao Pedro, Pavoletti. A disp.: Aresti, Radunovic, Goldaniga, Walukiewicz, Lovato, Zappa, Marin, Baselli, Strootman, Rog, Pereiro, Keita.20:50

Ecco le formazioni. Venezia con il 3-4-2-1: Maenpaa - Svoboda, Caldara, Ceccaroni - Mateju, Ampadu, Peretz, Haps - Crnigoj, Cuisance - Johnsen. A disp.: Bruno, Palsson, Remy, Makadji, Ulmann, Fiordilino, Tessmann, Busio, Pecile, Leal, Mikaelsson, Nani.22:07

Ultimo verdetto della stagione: gli arancioneroverdi sono già retrocessi insieme al Genoa, i sardi si giocano la pemanenza ma potrebbero essersi i terzi a scendere in Serie B - in caso di mancata vittoria o di successo della Salernitana contro l'Udinese.20:03

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Cagliari, trentottesima e ultima giornata di Serie A.19:58