LIVE SPEZIA - GENOA 1-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Picco, tutto pronto per Spezia-Genoa derby ligure valido per la quattordicesima giornata di Serie A.20:31

La squadra di Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta esterna contro l’Inter, affronta il Genoa tra le mura amiche. Sin qui, gli spezzini hanno ottenuto 11 punti mostrando un buon calcio.20:32

I rossoblu, sconfitti di misura a Benevento, vogliono ripartire e vincere questo scontro salvezza. La squadra di Preziosi ha deciso di puntare nuovamente su Davide Ballardini in panchina.20:33

Nei sette confronti tra Spezia e Genoa tra Coppa Italia e Serie B, entrambe le squadre hanno sempre trovato la rete: per i rossoblù quattro successi, due pareggi e una sconfitta.20:34

Questo sarà il quarto differente Derby ligure per il Genoa in Serie A: dopo aver trovato il successo nelle prime sfide nella competizione contro Sampierdarenese e Liguria, i rossoblù hanno perso il loro primo incontro con la Sampdoria (0-3 nel novembre 1946).20:34

Ecco le formazioni. 4-3-3 per lo Spezia: Provedel - Vignali, Erlic, Chabot, Marchizza - Estevez, Ricci, Maggiore - Farias, Nzola, Gyasi. A disposizione: Kaprikas, Acampora, Sala, Agoume, Mastinu, Bartolomei, Terzi, Bastoni, Pobega, Deiola, Ismajli, Piccoli.20:34

Genoa in campo con il 3-5-2: Perin - Masiello, Radovanovic, Criscito - Ghiglione, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra - Pandev, Destro. A disposizione: Paleari, Goldaniga, Bani, Zajc, Melegoni, Rovella, Dumbravanu, Scamacca, Zima, Pjaca, Shomurodov.20:37

Italiano ripropone il consolidato 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Farias, Nzola e Gyasi. Il centrocampo dei padroni di casa è guidato da Ricci con Estevez e Maggiore ai suoi lati. Inoltre, in difesa, Chabot affianca Erlic con Vignali e Marchizza sulle corsie laterali. 20:38

Per il ritorno sulla panchina rossoblu, Ballardini sceglie il 3-5-2 con il tandem offensivo composto da Pandev e Destro. In difesa, sceglie Radovanovic con Masiello e Criscito ai suoi lati. A centrocampo, Lerager vince il ballottaggio della vigilia con Melegoni.20:39

1' Inizia il primo tempo di SPEZIA-GENOA. Dirige la sfida l’arbitro Davide Massa della sezione AIA di Imperia.20:47

2' AMMONITO Erlic. Il difensore dei bianconeri manda Pandev a terra.20:49

5' AMMONITO Chabot. Il centrale difensivo di Italiano entra in ritardo su Pandev a centrocampo.20:52

7' Gyasi effettua un cross dalla destra per l'inserimento a centro area di Nzola. Radovanovic svetta anticipando l'attaccante francese dello Spezia.20:54

9' Ricci prova il lancio in profondità per Nzola. L'attaccante spezzino non arriva sul pallone che arriva lentamente dalle parti di Perin.20:56

10' GOL! SPEZIA-Genoa 1-0! Rete di Nzola. Assist rasoterra geniale di Gyasi dalla destra per l'inserimento sul primo palo di Nzola. Il centravanti ex Troyes anticipa i difensori rossoblu e realizza il gol del vantaggio per i padroni di casa.



Guarda la scheda del giocatore M'Bala Nzola20:59

12' M’bala Nzola, a quota sette reti in questa Serie A, ha realizzato tutti gli ultimi quattro gol dello Spezia in gare interne del torneo in corso.21:00

14' Pressione offensiva degli spezzini sul Genoa. La squadra di Italiano si spinge in avanti alla ricerca del gol del raddoppio.21:02

15' GOL! Spezia-GENOA 1-1! Rete di Destro. Pandev parte palla al piede, si incunea in area di rigore e mette palla al centro dalla destra per Destro che di prima intenzione fredda Provedel con un tiro rasoterra.



Guarda la scheda del giocatore Mattia Destro21:04

18' Il Genoa, dopo aver subito il gol dei padroni di casa, è riuscita a reagire grazie alle giocate di Goran Pandev. Il macedone è l'anima dei rossoblu.21:06

20' Pandev prova l'imbucata per lo scatto in avanti di Destro. L'attaccante rossoblu si fa cogliere in posizione di fuorigioco.21:08

23' Giropalla del Genoa. I rossoblu non riescono a penetrare in area di rigore avversaria.21:11

24' Ricci prova il suggerimento in profonditò per Nzola. Perin esce dall'area piccola ed anticipa il centravanti spezzino.21:12

26' Conclusione improvvisa dal limite dell'area di Maggiore. Il tiro rasoterra sul primo palo viene neutralizzato da Perin.21:14

29' Cross dalla trequarti destra sul secondo palo di Badelj. Provedel esce anticipando Destro che commette fallo sull'estremo difensore spezzino.21:17