Cross a ripetizione del Cagliari che non riesce però a trovare un varco per concludere verso la porta di Milinkovic.22:21

Ci prova il Torino con Gineitis che si inserisce e crossa, Karamoh non arriva sul pallone davvero per pochissimo.22:16

La prima frazione di Torino-Cagliari termina con i granata in vantaggio. Fino a questo momento decide la rete di Adams in avvio, bravo a sfruttare l'assist di un perfetto Ricci. Reazione troppo timida del Cagliari che non impensierisce praticamente mai Savic. Piuttosto è il Torino a sfiorare il raddoppio in almeno due occasioni, con Karamoh prima e Pedersen poi.21:35