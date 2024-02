Grazie per aver seguito la diretta scritta di Sassuolo-Empoli 2-3 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:11

Per il Sassuolo ora testa al recupero di mercoledì col Napoli, prima della trasferta di Verona, snodo fondamentale in chiave salvezza. Per l'Empoli il prossimo impegno è invece in casa con il Cagliari, quasi un match point per evitare la retrocessione.17:11

Prosegue dunque il momento negativo del Sassuolo che non vince in campionato dal 6 gennaio contro la Fiorentina e, soprattutto, rimane appaiato al Verona con 20 punti, rischiando ora anche l'aggancio o il sorpasso da parte del Cagliari. L'Empoli fa invece un gran balzo in avanti portandosi a 25 punti col contestuale sorpasso, seppur momentaneo, su Frosinone, Udinese e Lecce. A Davide Nicola sta riuscendo l'ennesimo miracolo dopo un subentro a stagione in corso.17:11

L'Empoli allunga la propria striscia di risultati utili cogliendo la terza vittoria nelle ultime sei gare di campionato, il Sassuolo rimane nel tunnel e ora rischia tantissimo in chiave salvezza. La gara viene decisa da Simone Bastoni, perfetto nel colpo di testa che condanna i neroverdi nei minuti di recupero di un secondo tempo pirotecnico. Dopo la prima frazione chiusa avanti dagli ospiti grazie alla rete di Luperto, Pinamonti pareggia su rigore, poi Niang riporta avanti i toscani, sempre dal dischetto, ma Ferrari riacciuffa il pari al 77' prima dell'epilogo favorevole agli uomini di Nicola.16:59

90'+6' Triplice fischio di Aureliano. Empoli batte Sassuolo 3-2 al Mapei.16:54

90'+6' Tressoldi impatta di testa su sponda di Ferrari in area avversaria. Caprile blocca senza problemi.16:54

90'+5' Cartellino giallo per Simone Bastoni dopo l'esultanza ritenuta eccessiva da Aureliano.16:53

90'+4' GOL! Sassuolo-EMPOLI 2-3! Rete di Bastoni. L'ex Spezia anticipa tutti sul primo palo e gira in porta il calcio piazzato di Marin dalla destra. Delirio nel settore occupato dai tifosi ospiti che intravedono la possibilità di una vittoria fondamentale in chiave salvezza.



90'+3' Fallo di Bajrami su Bereszynski e calcio piazzato per l'Empoli sulla trequarti avversaria. Marin sul pallone pronto a metterla al centro.16:51

90'+3' Racic non controlla in area di rigore su cross di Bajrami dalla sinistra. Palla a fondo campo e sospiri di sollievo tra le fila ospiti.16:50

90'+2' Nulla di fatto sul piazzato per il Sassuolo che però rimane in attacco a caccia del 3-2.16:50

90'+2' Punizione per il Sassuolo in zona offensiva, salgono tutti i giocatori neroverdi per cercare il colpo del KO.16:49

90' Saranno cinque i minuti di recupero.16:49

89' Sostituzione Sassuolo: Thorstvedt lascia il posto a Gregoire Defrel.16:48

89' Sostituzione Sassuolo: fuori uno spento Armand Laurienté, dentro Uros Racic.16:47

88' Sostituzione Empoli: esce anche Liberato Cacace, al suo posto dentro Mattia Destro.16:47

88' Sostituzione Empoli: fuori Matteo Cancellieri, dentro Giuseppe Pezzella.16:46

88' Sostituzione Empoli: fuoroi Nicolò Cambiaghi, dentro Bartosz Bereszynski.16:46

87' OCCASIONE SASSUOLO! Risponde Bajrami col destro teso dalla distanza, palla fuori di poco alla destra di Caprile.16:45

87' OCCASIONE EMPOLI! Ancora Cambiaghi pericoloso col destro teso da dentro l'area che sfiora l'incrocio dei pali.16:45

86' Bajrami fa tutto da solo in area empolese ma viene murato da Walukiewicz!16:44

85' OCCASIONE EMPOLI! Cacace serve Niang rasoterra in area col franco-senegalese che viene anticipato dalla difesa neroverde, sul rimpallo arriva Cambiaghi che spara alto da ottima posizione.16:44

84' Pedersen serve Laurienté in orizzontale, il francese si gira sul sinistro ai venti metri e cerca la porta ma trova solo la curva occupata dai tifosi ospiti.16:42

83' Laurienté al cross dalla sinistra, Mulattieri non ci arriva ma sul secondo palo c'è Thorstvedt che non riesce però a centrare la porta avversaria. Palla fuori di qualche metro.16:41

82' Pinamonti prova un sombrero in area di rigore su Ismajli ma finisce per franargli addosso commettendo fallo in attacco.16:40

81' Cancellieri punta Ferrari al limite dell'area neroverde ma il capitano tiene e permette ai suoi compagni di recuperare la sfera.16:39

80' Sostituzione Empoli: fuori uno stanchissimo Viktor Kovalenko, dentro Simone Bastoni.16:38

79' Mulattieri conduce palla centralmente e apre a sinistra per Bajrami che guadagna corner dopo una deviazione di Walukiewicz.16:37

79' Rete confermata anche dopo un rapido check con la sala VAR. Quattro gol e tante emozioni al Mapei.16:37

77' GOL! SASSUOLO-Empoli 2-2! Rete di Ferrari. Stacco perfetto del capitano neroverde sul calcio piazzato messo in area da Bajrami. Caprile può solo osservare la palla finire in fondo al sacco.16:36

77' Pinamonti doma un lancio di Ferrari dalle retrovie, difende la palla col fisico e guadagna un calcio di punizione in zona offensiva per i suoi. Buon lavoro della punta neroverde.16:35

74' Continua a non arrivare la reazione del Sassuolo dopo lo svantaggio. Si fa durissima per gli uomini di Dionisi.16:32

73' Tutto OK per l'autore del raddoppio empolese che rimane in campo alla ripresa del gioco.16:31

73' Niang rimane a terra dopo un pestone involontario, gioco fermo per verificare le condizioni dell'ex Milan.16:31

71' OCCASIONE EMPOLI! Ismajli pesca Cancellieri nello spazio alle spalle della difesa neroverde, l'ex Verona serve Niang in area piccola che riesce però solo a sfiorare la palla. Consigli respinge e Kovalenko viene anticipato prima del tap-in.16:29

70' Conclusione di Matheus Henrique respinta dal muro empolese, poi Niang gudagna un fallo con esperienza per far respirare i suoi compagni.16:28

69' Doppia punta per Dionisi che si gioca il tutto per tutto appesantendo l'attacco.16:27

68' Sostituzione Sassuolo: fuori Cristian Volpato, dentro Samuele Mulattieri.16:26

68' Pallone scodellato in area, ci arriva Tressoldi di testa ma non riesce a essere incisivo e regala una rimessa dal fondo agli ospiti.16:26

68' Punizione in zona offensiva per i padroni di casa dopo un fallo subito da Matheus Henrique.16:26

67' Diversamente da quanto accaduto nel primo tempo, stavolta il Sassuolo sta faticando a reagire dopo lo svantaggio.16:25

64' GOL! Sassuolo-EMPOLI 1-2! Rete di Niang su rigore. L'ex Milan fa tre su tre dal dischetto spiazzando Consigli con una conclusione a incrociare. Empoli di nuovo avanti.



63' RIGORE PER L'EMPOLI! Fallo di mano di Ferrari su una girata ravvicinata di Niang. Aureliano indica il dischetto senza esitazioni.16:21

62' Niang sbaglia lo stop al limite dell'area su imbeccata di Maleh, la difesa neroverde poi chiude in corner.16:20

60' Marin cerca la porta dai 35 metri senza trovarla. Rimessa dal fondo per il Sassuolo.16:18

59' Controllo e tiro di Niang dal limite, palla sopra la traversa. Reazione dell'Empoli dopo il pareggio di Pinamonti su rigore.16:17

57' Volpato scodella sul secondo palo, Niang anticipa Ferrari mettendo in corner di testa.16:15

56' Giallo per Cancellieri dopo un'entrata troppo energica su Doig e le conseguenti proteste all'indirizzo del direttore di gara.16:14

55' Sostituzione Empoli: Nicola corre subito ai ripari con Niang al posto di Cerri.16:13

54' GOL! SASSUOLO-Empoli 1-1! Rete di Pinamonti. Stavolta non sbaglia l'ex Inter che lascia fermo Caprile al centro della porta e scaccia in fantasmi del doppio rigore sbagliato a Bergamo.



54' Giallo per Ismajli in occasione del rigore assegnato da Aureliano.16:12

54' RIGORE PER IL SASSUOLO! Aureliano assegna la massima punizione dopo la verifica a bordocampo.17:41

53' Tressoldi a terra in area empolese. Aureliano lascia correre ma viene richiamato alla on-field review.16:11

51' DOIG DALLA DISTANZA! Lo scozzese calcia col mancino dal limite, Caprile ci arriva con la punta delle dita alzando sopra la traversa la conclusione dell'avversario che sembrava comunque destinata a finire fuori, complice una leggera deviazione di Ismajli.16:10

49' Maleh illumina per Cambiaghi alle spalle della difesa neroverde, l'attaccante empolese sbaglia però il controllo a tu per tu con Consigli e va a terra sulla pressione di Pedersen sprecando una ghiotta occasione per raddoppiare.16:08

47' Sassuolo subito molto aggressivo, Empoli rintanato ancora una volta a difesa della propria area di rigore.16:06

46' Si ricomincia!16:03

45' Sostituzione Sassuolo: fuori l'ammonito Daniel Boloca, dentro Nedim Bajrami.16:04

Dionisi dovrà cercare di dare maggiore incisività alla propria manovra offensiva, i neroverdi hanno infatti tutto bene fino alla trequarti dove poi è mancato il guizzo decisivo per rendersi davvero pericolosi. Gara sin qui accorta e molto concreta invece per i ragazzi di Nicola che hanno colpito alla prima occasione utile e rischiato di raddoppiare sulla seconda sortita offensiva della propria gara.15:53

Il Sassuolo fa la partita ma le occasioni le crea l'Empoli, oltre al gol di Luperto, di testa su assist da fermo di Marin, gli ospiti colpiscono anche un palo con Cancellieri e danno sempre l'impressione di poter far male in ripartenza. Per i padroni di casa invece tanto fumo ma niente arrosto, l'unico tiro nello specchio arriva infatti, debolmente, al 47' con Pinamonti di testa su servizio di Doig.15:51

45'+3' Fine primo tempo al Mapei. Empoli in vantaggio grazie alla rete di Luperto al minuto 11.15:49

45'+2' Volpato semina il panico nel campo empolese, serve palla a Doig che trova Pinamonti al limite dell'area piccola. L'ex Inter colpisce di testa ma in maniera troppo debole per impensierire Caprile.15:48

45'+1' Ferrari frana addosso a Cerri nel cerchio di centrocampo. Punizione per l'Empoli che proverà anche a giocare col cronometro per terminare avanti la prima frazione di gioco.15:46

45' Aureliano assegna due minuti di recupero.15:45

43' Calcio di punizione in ottima posizione sprecato dal Sassuolo con uno schema che non riesce. Arriva anche qualche fischio dagli spalti del Mapei all'indirizzo dei propri beniamini per questa scelta non ottimale.15:45

42' Rimessa lunga di Ismajli, torre di Cerri e girata debole di Maleh col destro. Consigli blocca senza problemi al centro della propria porta.15:43

41' Sembra essersi esaurita la spinta dei padroni di casa, ora l'Empoli sta riuscendo ad amministrare il vantaggio con meno fatica.15:42

40' Caprile sbaglia l'appoggio in verticale per Marin, Thorstvedt si ritrova la palla tra i piedi in area di rigore ma su di lui c'è l'intervento perfetto di Walukiewicz a strappargli la palla proprio al momento del tiro.15:40

38' Entrata palla-gambe di Volpato su Cacace, Aureliano non fischia nulla tra le proteste di Nicola che poi si placa una volta realizzato che la palla sarebbe rimasta ai suoi.15:39

36' OCCASIONE EMPOLI! Fiammata dell'Empoli con Kovalenko al tiro dallo spigolo dell'area piccola, Ferrari salva i suoi murando la conclusione bassa dell'ucraino.15:37

34' OCCASIONE SASSUOLO! Calcio d'angolo per i padroni di casa, Laurienté pesca Pinamonti sul secondo palo che lavora il pallone e lo rimette al centro. Ferrari riesce a toccare di testa mandando la palla fuori di pochissimo.15:35

33' Si riparte con l'ex Como regolarmente al proprio posto al centro dell'attacco toscano.15:33

32' Gioco fermo, Cerri è rimasto a terra dopo un pestone di Tressoldi.15:33

31' In fase di non possesso, gli uomini di Nicola sono tutti sotto la linea della palla, incluso Cerri.15:32

30' Empoli che prova a gestire palla per qualche minuto, abbassando il ritmo di gara, finora altissimo.15:31

29' LAURIENTE'! Il francese entra in area dalla sinistra ed esplode un destro violento che però termina altissimo. Pericolo per l'Empoli che sta continuando a subire l'iniziativa dei padroni di casa.15:30

27' Attacca ancora il Sassuolo con Laurienté che calcia direttamente a giro verso la porta dai 25 metri ma non centra lo specchio. In precedenza Volpato era crollato a terra nei 16 metri empolesi ma non sembrano esserci state scorrettezze nei suoi confronti.15:28

23' PALO E GOL ANNULLATO! Sortita offensiva dell'Empoli con Cancellieri che crossa di sinistro dalla destra, nessuno tocca la palla che finisce sul palo, poi Pedersen prova ad allontanarla ma centra in pieno Maleh che si gira e insacca da due passi. Aureliano annulla per fallo di mano dell'ex Fiorentina, decisione che viene confermata dalla sala VAR.15:28

22' Volpato al cross dalla destra, la difesa ospite si salva ancora una volta. Poi Laurienté si trascina la palla oltre la linea di fondo ma il Sassuolo sta continuando a tenere altissima la pressione sull'Empoli.15:23

20' Trasformazione rugbystica del francese che calcia altissimo sopra la porta di Caprile. Opportunità sprecata dal Sassuolo.15:21

19' Maleh atterra Pinamonti al limite della propria area, punizione da posizione interessante per i padroni di casa. C'è Laurienté sulla palla pronto a calciare in porta da poco meno di 20 metri.15:20

17' Momento di grande spinta del Sassuolo che sta provando in tutti i modi a sfondare, buona reazione dopo il gol subito a freddo.15:17

15' Caprile respinge di pugni un cross pericoloso di Laurienté dalla sinistra, Matheus Henrique prova poi la botta al volo dal limite ma non trova la porta avversaria.15:16

14' Ancora Thorstvedt pericoloso in area empolese con un tocco di prima verso il dischetto dove però non ci sono compagni a rimorchio. Attacca a testa bassa il Sassuolo.15:14

13' Thorstvedt prova a crearsi lo spazio per la battuta a rete nel cuore dell'area avversaria ma viene murato e non guadagna nemmeno calcio d'angolo.15:14

12' Botta alla testa per l'autore del gol che si è scontrato con la base del palo in caduta dopo la rete. Sembra comunque tutto OK anche se il capitano empolese viene trattenuto per un attimo a bordocampo.15:13

11' GOL! Sassuolo-EMPOLI 0-1! Rete di Luperto. Marin disegna una traiettoria perfetta su calcio da fermo, Luperto insacca di testa da pochi passi portando in vantaggio gli ospiti.



10' Boloca stavolta non la scampa, atterra platealmente Cancellieri dopo un dribbling su Doig e viene ammonito da Aureliano.15:11

8' Duello Cambiaghi-Pedersen sull'out di sinistra, l'attaccante empolese guadagna rimessa laterale nei pressi della bandierina.15:09

7' Primo tiro del match anche per il Sassuolo, lo scocca Laurienté col destro dalla distanza ma non trova lo specchio.15:08

4' Marin cerca direttamente la porta col destro a giro ma scivola poco prima dell'impatto con la palla. Consigli non si fida comunque della presa e respinge in tuffo.15:05

3' Boloca rischia il giallo fermando Kovalenko sulla propria trequarti dopo una palla persa in modo sciagurato di suoi compagni. Aureliano non estrae il cartellino ma richiama verbalmente il centrocampista neroverde.15:04

2' Risponde l'Empoli con un cross teso di Ismajli in area piccola, si salva la difesa del Sassuolo.15:03

Altri due cross in area già nel primo minuto di gioco per i neroverdi, Volpato prima e Doig poi non riescono però a servire compagni in zona pericolosa.15:02

Subito un cross in area di Pedersen dalla destra, allontana Ismajli ma il Sassuolo continua a premere.15:01

Si comincia!15:01

Squadre in campo, si attende solo il fischio iniziale.15:00

Senza lo squalificato Gyasi, Nicola schiera Cancellieri a tutta fascia sulla destra. Insieme all'assenza di Zurkowski, sostituito da Kovalenko sulla trequarti, è questa la sorpresa numero uno di giornata. L'attacco è completato da Cerri e Cambiaghi. Tra i pali c'è Caprile con Ismajli, Walukiewicz e Luperto nel trio difensivo, Marin e Maleh avranno invece il compito di filtrare e inventare a centrocampo mentre Cacace si occuperà della fascia mancina.14:51

Tre cambi per i neroverdi rispetto all'undici sceso in campo a Bergamo sette giorni fa. Viti lascia spazio a Ferrari al centro della difesa, Boloca torna titolare con Lipani in panchine e Volpato soffia un posto sulla trequarti a Bajrami. Sempre assente Berardi per infortunio, l'unica punta sarà il solito Pinamonti con Laurienté e Thorstvedt alle sue spalle. Sulle fasce sempre Pedersen e Doig, Ruan completa il pacchetto difensivo davanti a Consigli. In mezzo al campo, col citato Boloca, c'è Matheus Henrique.14:47

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: Nicola schiera il 3-4-2-1. Caprile - Ismajli, Walukiewicz, Luperto - Cancellieri, Marin, Maleh, Cacace - Cambiaghi, Kovalenko - Cerri. A disposizione: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Niang, Bereszynski, Destro, Bastoni.14:44

FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO: 4-2-3-1 per gli uomini di Dionisi. Consigli - Pedersen, Ruan Tressoldi, Ferrari, Doig - Matheus Henrique, Boloca - Volpato, Thorstvedt, Laurienté - Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Mulattieri, Bajrami, Obiang, Ceide, Kumbulla, Castillejo, Toljan, Lipani, Defrel.14:43

Dirige il match Aureliano con Preti e Vecchi assistenti. Il quarto ufficiale è Bonacina. In sala VAR ci sono Serra e Mariani.14:41

Al Mapei si affrontano due squadre con stati di forma diametralmente opposti, entrambe però in piena lotta per non retrocedere in Serie B. I padroni di casa sono sprofondati in classifica, ottenendo una sola vittoria nelle ultime 11 gare di campionato mentre i toscani, grazie alla cura Nicola, ne hanno vinte due delle ultime cinque, periodo in cui sono oltretutto imbattuti. La gara di andata finì 4-3 per i neroverdi ma, vista la situazione delicata per entrambe, oggi potrebbe attenderci una gara più tesa e chiusa nel punteggio. Fischio d'inizio alle ore 15.14:40

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Empoli, gara valida per la giornata numero 26 del campionato di Serie A.14:35