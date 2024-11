GOL! GOL DORGU! Venezia-LECCE: 0-1. Si sblocca il match al minuto 70', la firma è quella di Dorgu! Da un contropiede a favore dei giallorossi, Gallo si proietta in avanti lungo l'out di sinistra, poi giunto sulla trequarti avversaria compie un preciso tagliente al centro dell'area veneziana su cui piomba Dorgu, che apre il piattone e batte Stankovic. Lecce in vantaggio, assist a cura di Gallo. Guarda la scheda del giocatore Patrick Dorgu 22:16

Si chiude dopo 120'' di recupero la prima frazione di gioco al Penzo di Venezia, squadre che entrano negli spogliatoi con un parziale a reti bianche. I primi 45' di gioco hanno mostrato una gara a conduzione prevalentemente arancioneroverde, con il Venezia che crea numerose occasioni ma che non trova la via del gol: la più lampante è certamente avvenuta al minuto 38', momento del match in cui Nicolussi Caviglia disegna una traiettoria parabolica per Idzes, che stacca su tutti e colpisce in pieno la traversa. Il Lecce tenta qualche ripartenza, ma il reparto difensivo di Di Francesco nega ai pugliesi la possibilità di sbloccare il risultato. Due finora le ammonizioni, entrambe a carico degli ospiti.21:37