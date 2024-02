Grazie per aver seguito la diretta di Cagliari-Napoli 1-1 valida per la 26a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.17:03

Secondo pareggio di fila per il Cagliari, che aggancia ora Hellas Verona e Sassuolo a quota 20 punti. Continua, invece, il periodo no per il Napoli, che rimane in nona posizione a quota 37 punti.17:03

I gol arrivano entrambi nella ripresa: al 65esimo Raspadori recupera palla alto sulla destra, poi crossa verso il secondo palo dove Osimhen si era smarcato bene e di testa deve solo appoggiare in rete. Il Napoli sembra aver portato a casa il risultato, sprecando svariate occasioni per chiudere la partita nel finale, ma deve fare i conti con Luvumbo, il quale al 96esimo raccoglie in area un lancio lungo di Dossena e lo trasforma in rete, mettendo la palla sotto la traversa.17:01

Il Cagliari ci crede fino alla fine e trova la rete del pareggio con l'ultima palla del match. Beffa dunque per il Napoli e per Calzona, oggi al suo esordio in campionato.16:58

90'+8' Finisce qui! Cagliari-Napoli 1-1.16:57

90'+6' GOL! CAGLIARI-Napoli 1-1! Rete di Luvumbo! Lancio lungo di Dossena verso il centro dell'area di rigore, con Juan Jesus che lascia incredibilmente scorrere e con la palla che arriva a Luvumbo che stoppa con il petto e con il destro la mette in rete sotto la traversa.



16:56

90'+5' Lobotka sfiora l'incrocio dei pali! Il numero 68 del Napoli va via con un dribbling in zona trequarti poi, vicino al limite dell'area, calcia a giro con il destro: palla che va vicinissima all'incrocio di destra e termina sul fondo.16:55

90'+4' Scuffet evita il 2-0! Simeone scappa sulla trequarti palla al piede, entra in area e se la sposta sul destro, poi calcia verso la porta ma Scuffet respinge in calcio d'angolo. Si lamenta Lindstrom che era tutto solo al centro dell'area.16:54

90'+1' Simeone raccoglie palla al limite dell'area, serve a scarico per Ostigard; il difensore del Napoli calcia di prima intenzione, mandando la palla ampiamente sul fondo.16:50

90'+1' Il terzino del Napoli viene ammonito per aver perso troppo tempo nella battuta di una rimessa laterale.16:51

90'+1' 1o ammonito Cagliari: cartellino giallo per Mathías Olivera.16:51

90' Segnalati 6 minuti di recupero.16:50

90' Politano si divora il raddoppio! Ottimo contropiede del Napoli, con Cajuste che libera Politano in area di rigore: il 21 del Napoli colpisce di punta con il mancino, mettendo fuori di poco rispetto al palo di sinistra.16:49

88' Cross morbido di Politano direttamente da calcio di punizione, con Ostigard che la colpisce di testa senza dare forza alla conclusione: palla tra le braccia di Scuffet.16:47

87' Il numero 14 del Cagliari interviene in ritardo ai danni di Anguissa e rimedia la quarta ammonizione del match.16:46

86' 4o ammonito Cagliari: cartellino giallo per Alessandro Deiola.16:45

85' 5a sostituzione Napoli: esce Pasquale Mazzocchi, entra Leo Østigård.16:44

85' 4a sostituzione Napoli: esce Victor Osimhen, entra Giovanni Simeone.16:44

84' Rallenta un po' il gioco ora il Napoli, che ha tutto l'interesse di portare a casa questo risultato.16:43

79' 3a sostituzione Napoli: esce Giacomo Raspadori, entra Jesper Lindstrøm.16:40

79' 2a sostituzione Napoli: esce Piotr Zieliński, entra Jens Cajuste.16:40

78' Punizione dalla trequarati campo per il Cagliari con Viola che crossa verso il centro dell'area: sulla palla arriva Osimhen che anticipa di testa Dossena, subendo anche fallo dal difensore del Cagliari.16:37

76' 5a sostituzione Cagliari: esce Leonardo Pavoletti, entra Andrea Petagna.16:35

76' 4a sostituzione Cagliari: esce Tommaso Augello, entra Gaetano Oristanio.16:35

75' Cagliari da qualche minuto in dieci uomini, con Pavoletti che non ce la fa e deve abbandonare il campo.16:36

74' Deiola da fuori! Il centrocampista del Cagliari riceve a pochi metri dal limite dell'area e calcia a giro con il destro: tiro telefonato per Meret, che blocca.16:34

73' 1a sostituzione Napoli: esce Khvicha Kvaratskhelia, entra Matteo Politano.16:31

72' Dai replay si può notare come effettivamente Juan Jesus abbia commesso fallo ai danni di Pavoletti, ma il tutto è avvenuto fuori dall'area di rigore; dunque il VAR non potrà intervenire in questa situazione.16:31

71' Resta a terra Pavoletti dopo uno scontro a palla distante con Juan Jesus. Il Cagliari mette la palla fuori per permettere allo staff di entrare in campo e a Pairetto di confrontarsi con il VAR.16:30

69' Il numero 8 del Cagliari protesta con veemenza nei confronti dell'arbitro e viene ammonito.16:28

68' 3o ammonito Cagliari: cartellino giallo per Nahitan Nández.16:28

68' Doppio errore di Osimhen, ma in offside! Palla tagliata per Osimhen, il quale a tu-per-tu con Scuffet lo supera con uno scavetto ma colpendo il palo di sinistra. Sulla ribattuta arriva ancora l'attaccante del Napoli che colpisce nuovamente il palo a porta vuota. Interviene poi Pairetto che ferma il gioco per la posizione irregolare di partenza di Osimhen.16:28

65' GOL! Cagliari-NAPOLI 0-1! Rete di Osimhen! Raspadori pressa alto Augello e gli scippa il pallone, involandosi poi sul fondo di destra: il numero 81 del Napoli alza poi il pallone verso il secondo palo dove Osimhen deve solo appoggiarla in rete di testa.



16:26

65' Osimhen di testa! Corner battuto velocemente dal Napoli sulla destra, con Kvaratskhelia che crossa al centro per l'attaccante del Napoli che di testa colpisce centralmente: blocca facile Scuffet.16:24

63' Nonostante l'ingresso di Zappa, Nandez rimane basso in marcatura a uomo su Kvaratskhelia.16:22

61' 3a sostituzione Cagliari: esce Jakub Jankto, entra Gabriele Zappa.16:21

61' 2a sostituzione Cagliari: esce Gianluca Gaetano, entra Nicolas Viola.16:20

61' 1a sostituzione Cagliari: esce Gianluca Lapadula, entra Leonardo Pavoletti.16:20

59' Palla morbida di Kvaratskhelia verso il centro direttamente da punizione dove però Olivera commette fallo su Dossena. Si ripartirà con una punizione per il Cagliari.16:18

58' Zielinski protegge bene il pallone in zona trequarti, intorno ai trenta metri dalla porta avversaria, con Dossena che commette fallo nei suoi confronti.16:17

54' Non riesce ora ad uscire dalla propria metà campo il Napoli, con il Cagliari che pressa alto una volta persa palla.16:13

51' Corner profondo di Augello con Lapadula prova una sponda verso il centro dell'area dove Dossena, nel tentativo di effettuare una rovesciata, colpisce Anguissa. Calcio di punizione per il Napoli.16:10

50' Lapadula non va! Gaetano premia Luvumbo in profondità sulla sinistra, con l'attaccante rossoblù che serve un pallone basso al centro verso il primo palo dove Lapadula prova a girare di prima intenzione con il mancino, calciando però a lato.16:09

49' Fischiato un calcio di punizione per il Cagliari, con Luvumbo che però a gioco fermo spinge a terra Raspadori, rimediando il secondo cartellino del match per il Cagliari.16:08

48' 2o ammonito Cagliari: cartellino giallo per Zito Luvumbo.16:07

46' Via alla ripresa. Possesso per il Napoli.16:04

Continua a faticare dunque il Napoli che, nonostante il fitto possesso palla, non trova gli spazi per concludere verso la porta difesa da Scuffet. Da segnalare la stretta marcatura di Nandez nei confronti di Kvaratskhelia, con l'attaccante georgiano che viene seguito in tutte le zone del campo. Altro scontro che si sta rivelando decisivo è quello tra Mina e Osimhen, con il primo che, al momento, sta vincendo la sfida personale contro la punta nigeriana.15:57

Primo tempo povero di emozioni, con un Cagliari molto compatto nella propria metà campo e con il Napoli che fa girare il pallone alla ricerca del varco giusto. Le occasioni migliori le ha però la squadra di casa, che trova anche il gol del vantaggio grazie ad una autorete di Rrahmani, influenzata però dalla posizione in offside di Lapadula; gol dunque annullato dall'arbitro Pairetto dopo una visione al monitor VAR. Nel finale Meret si scontra con Juan Jesus, rimandendo a terra, e Luvumbo non ne approfitta, mettendo di testa a lato con la porta sguarnita.15:56

45'+4' Finisce il primo tempo. Cagliari-Napoli 0-0.15:50

45'+4' Luvumbo riceve sulla sinistra dell'area di rigore, vede Lapadula libero al centro ma crossa piano, permettendo una presa facile a Meret e sprecando una possibile occasione.15:50

45'+4' Corner battuto da Nandez verso il centro dove stacca Dossena, che di testa la mette molto alta sulla traversa.15:49

45'+3' Incursione laterale di Gaetano che incespica sul pallone e la mette sul fondo. L'assistente rileva però una deviazione di Olivera e assegna un calcio d'angolo.15:48

45'+2' Bella palla tagliata di Zielinski verso l'area di rigore dove Raspadori si libera della marcatura e prova a rimetterla in mezzo, dove però non ci sono compagni a raccogliere. Sulla palla arriva dunque Mazzocchi che la rimette al centro, ma la difesa del Cagliari allontana.15:47

45' Segnalati 4 minuti di recupero.15:45

43' Sbaglia Luvumbo! Palla dentro l'area con Meret che si scontra con Juan Jesus rimandendo a terra: la palla arriva sulla testa di Luvumbo che, a porta vuota, mette incredibilmente a lato.15:43

42' Continua a far girare il pallone il Napoli senza impensierire particolarmente la retroguardia del Cagliari. Fin qui la statistica del possesso palla dice 75% Napoli, ma solo un tiro verso la porta di Scuffet.15:42

40' Mazzocchi verticalizza per Osimhen, poi si inserisce centralmente e riceve al limite dell'area: il terzino del Napoli calcia di prima intenzione con il corpo sbilanciato e la spedisce diversi metri dopo la traversa.15:41

37' Sbracciata di Lapadula nei confronti di Juan Jesus: l'arbitro Pairetto ferma il gioco e ammonisce l'attaccante del Cagliari.15:37

36' 1o ammonito Cagliari: cartellino giallo per Gianluca Lapadula.15:36

35' Annullato il gol del Cagliari! Calcio di punizione dalla trequarti per il Cagliari, con la palla che viene scodellata al centro dove Rrahmani, nel tentativo di anticipare Lapadula, colpisce di testa e la mette in rete verso il palo di destra. L'attaccante del Cagliari, però, era partito in offside e il gol viene dunque annullato dopo l'on field review.15:39

29' Raspadori dalla distanza! La squadra di Calzona dialoga nello stretto nella trequarti campo, con Lobotka che serve alla sua sinistra Zielinski, il quale tocca di prima intenzione in verticale per Raspadori: l'attaccante del Napoli se la sistema sul sinistro e calcia di potenza verso l'angolino basso di destra. Scuffet si allunga e respinge lateralmente con i guantoni.15:30

26' Raspadori riceve in area dopo il tocco di Zielinski, con l'esterno del Napoli che resta a terra dopo uno spalla-spalla con Mina, giudicato regolare dall'arbitro.15:26

24' Cross dalla trequarti di sinistra da parte di Makoumbou verso il secondo palo dove Lapadula colpisce di testa verso la porta: Meret si allunga e la blocca.15:25

23' Cross interessante dalla sinistra da parte di Luvumbo, con una doppia deviazione della difesa del Napoli che devia la traiettoria in calcio d'angolo.15:23

22' Rientra in campo Anguissa, che sembra aver assorbito il colpo subito in precedenza.15:22

21' Resta a terra Anguissa, con Kvaratskhelia che mette la palla fuori per permettere allo staff di soccorrere il centrocampista del Napoli.15:22

20' Il corner battuto da Nandez viene respinto di testa da Olivera. Prova poi un contropiede veloce il Napoli ma viene subito bloccato nella zona di centrocampo.15:21

20' Sugli sviluppi della punizione del Cagliari, dopo un colpo di testa di Lapadula, c'è una deviazione e un calcio d'angolo per i padroni di casa.15:20

18' Makoumbou va via nello stretto sulla trequarti di destra resistendo prima all'urto con Zielinski e venendo poi steso da Kvaratskhelia: calcio di punizione per il Cagliari.15:19

16' Occasione Cagliari! Rimessa laterale battuta velocemente dai rossoblù con Luvumbo che corre da solo con la palla al piede sulla sinistra, crossa al centro scavalcando Olivera verso il secondo palo dove Jankto colpisce di testa mettendo però sul fondo.15:17

15' Passato il primo quarto d'ora di gioco. Fin qui ritmi bassi, con il Cagliari che chiude tutte le linee di passaggio e difende molto stretto nella propria metà campo.15:16

12' Mazzocchi chiede un uno-due sulla destra ma termina a terra dopo uno scontro con Luvumbo: l'arbitro Pairetto fa segno di rialzarsi all'esterno del Napoli.15:12

9' Kvaratskhelia punta nell'uno contro uno Nandez sulla sinistra, lo salta e crossa basso al centro per Olivera, il quale svirgola però la conclusione. Allontana dunque la difesa del Cagliari.15:09

4' Scontro a palla distante tra Mina e Osimhen con il difensore del Cagliari che resta a terra e con Pairetto che assegna un calcio di punizione per i padroni di casa.15:04

3' La punizione battuta da Jankto verso il centro viene allontana di testa da Osimhen. Riconsolida dunque il possesso il Cagliari intorno alla zona di metà campo.15:03

2' Lapadula anticipa Juan Jesus sulla trequarti e viene travolto dal difensore del Napoli. Calcio di punizione per il Cagliari in zona centrale.15:02

Inizia la partita! Primo possesso per il Cagliari.15:00

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Luca Pairetto, della sezione di Torino. Gli assistenti saranno Rossi e Mastrodonato. In sala VAR ci sarà Marini, affiancato da Di Paolo nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Gualtieri.14:26

Calzona decide di schierare Raspadori dal primo minuto per completare il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. In mezzo al campo il regista sarà Lobotka, con Anguissa e Zielinski nel ruolo di mezz’ali. In difesa Juan Jesus vince il ballottaggio con Natan e affiancherà Rrahmani, mentre sui terzini ci saranno Mazzocchi e Olivera. Tra i pali ecco Meret.14:26

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli risponde con un 4-3-3: Meret – Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera – Anguissa, Lobotka, Zielinski – Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.14:25

Ranieri dispone una difesa a quattro con Nandez e Augello ai lati di Mina e Dossena e con Scuffet tra i pali. Sulla linea di centrocampo agiranno Deiola, Makoumbou e Jankto. Sulla linea di trequarti tocca nuovamente a Gaetano, che si muoverà alle spalle di Luvumbo e Lapadula.14:24

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari si dispone con un 4-3-1-2: Scuffet – Nandez, Mina, Dossena, Augello – Deiola, Makoumbou, Jankto – Gaetano – Luvumbo, Lapadula.14:24

Il match di andata ha visto trionfare gli azzurri per 2-1, grazie alle reti di Osimhen e Kvaratskhelia, intervallati dalla rete del momentaneo pareggio di Pavoletti.14:23

Il Napoli si presenta al match da nono in classifica, con l’ultimo pareggio interno per 1-1 con il Genoa che è costato la panchina a Walter Mazzarri. In settimana, i partenopei, hanno affrontato il Barcellona per l’andata degli ottavi di Champions League: l’esordio in panchina di Calzona ha visto i suoi pareggiare per 1-1 contro i blaugrana.14:23

Il Cagliari ha ritrovato un punto importante la scorsa giornata contro l’Udinese, con la squadra di Ranieri che arrivava in precedenza da quattro sconfitte consecutive. A realizzare il gol del pareggio contro i friulani, ci ha pensato Gianluca Gaetano, centrocampista preso in prestito proprio dal Napoli.14:22

All’Unipol Domus di Cagliari si affrontano due squadre alla ricerca di punti importanti. La squadra di casa, allenata da Claudio Ranieri, naviga in piena zona retrocessione e deve approfittare dello stop di alcune delle squadre posizionate poco più sopra in classifica. Il Napoli, invece, vede oggi l’esordio in campionato di mister Francesco Calzona, che deve rimediare ad una posizione in classifica non positiva per i partenopei.14:22

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cagliari-Napoli, gara valida per la 26a giornata di Serie A.14:22