Riapre per la Serie A dopo 26 anni lo stadio Zini. Scattato infatti il via libera della Lega e dopo le prime due sconfitte di misura in trasferta contro Fiorentina e Roma, comincia la sua stagione tra le mura amiche la Cremonese.15:57

Nella Cremonese tra i pali c'è Radu, in difesa Aiwu, Bianchetti e Vasquez. In avanti coppia d'attacco formata da Okereke e Dessers, dietro a loro agirà Zanimacchia. Risponde il Torino con la novità Schuurs in difesa, esordio per l'olandese, assieme a lui Buongiorno e Rodriguez. Trequarti composta da Vlasic e Radonjic, in attacco confermato Sanabria.17:52