Out Empereur e Danzi, spazio al giovane Lovato, Juric abbassa sulla linea mediana Tameze e opta per Barak-Zaccagni alle spalle di Di Carmine.14:01

Solo due volti nuovi tra i bianconeri: Arslan - ex Fenerbahce - in cabina di regia, esordio per Coulibaly di ritorno dal prestito a Trapani. In attacco, Gotti si affida al collaudato tandem Lasagna-Okaka.14:31