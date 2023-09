Dieci invece i punti messi in cascina dalla Fiorentina, che lontano dal Franchi ha ottenuto due vittorie e una sconfitta (a San Siro contro l'Inter). Allo Stirpe la squadra di Italiano vuole allungare la striscia positiva per mantenere il posizionamento in zona Europa15:04

Le scelte di Italiano: mini rivoluzione del tecnico viola, la novità principale è il ritorno dal 1' di Nico Gonzalez che sembrava destinato a partire dalla panchina. In difesa, complice il grave infortunio occorso a Dodo, spazio a Parisi e non a Kayode sulla fascia destra, mentre sarà la coppia formata da Arthur e Duncan a giudare il centrocampo. In attacco, dalla parte opposta di Gonzalez, ecco Sottil, ancora fuori invece Beltran: confermato infatti Nzola come centravanti17:46