Quinto incrocio nella massima serie tra Lazio e Frosinone. In questo derby laziale, tre le vittoria della squadra capitoline e un pareggio, con i ciociari che nei precedenti non hanno ancora mai segnato ai biancoazzurri.18:41

La Lazio dopo la vittoria ad Empoli, cercherà di continuare la marcia di riavvicinamento alla zona Champions, distante ora 7 punti. Il Frosinone dopo un ottimo avvio, vive un momento difficile in campionato, dove non vince da cinque giornate, 2-1 casalingo al Genoa.18:44

Diverse assenza nella Lazio che non potrà contare su Immobile e Luis Alberto, al loro posto spazio a Castellanos e Kamada. Al centro della difesa Gila e Patric con Marusic e Pellegrini terzini. Nel Frosinone tridente con Soulè, Kaio Jorge e Harroui, parte ancora dalla panchina Cheddira. In mezzo al campo Barrenechea e Brescianini con Gerri a Garritano ai loro lati.19:52

Lazio in avanti e in pressione in questo avvio di gara.20:49

37'

Soulè per Garritano che prova il cross teso in area, Patric in tuffo di testa manda in angolo.21:23