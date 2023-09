Stadio Via Del Mare di Lecce 3 Settembre 2023 ore 20:45

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori20:15

PREPARTITA

Lecce - Salernitana è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 3 settembre alle ore 20:45 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Salernitana sarà Luca Massimi coadiuvato da Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Attualmente il Lecce si trova 7° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece la Salernitana si trova 15° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; la Salernitana ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Lecce ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Salernitana ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Lecce nelle prime 2 partite ha affrontato la Lazio, la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Salernitana nelle prime 2 giornate ha affrontato la Roma, l'Udinese ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 2-2 mentre La Salernitana ha incontrato l'Udinese pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Pontus Almqvist con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paulo Manuel Carvalho de Sousa è Antonio Candreva con 2 gol.

Lecce e Salernitana si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 1 volta, la Salernitana ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Lecce-Salernitana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce ha vinto otto dei 18 precedenti contro la Salernitana tra Serie A e Serie B; cinque pareggi e cinque successi della formazione campana completano il bilancio. Nella massima competizione tre punti in trasferta per ognuna delle due squadre nei due confronti della passata stagione (1-2 in entrambi i casi).

Dopo aver mancato il gol in due dei primi tre confronti con la Salernitana in campionato (nel torneo cadetto) il Lecce è andato a bersaglio in ognuna delle 15 sfide successive tra Serie A e Serie B (25 reti totali, 1.7 in media a match).

Il Lecce ha registrato una vittoria e un pareggio nelle prime due gare di questo campionato e potrebbe rimanere imbattuto nelle prime tre in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2004/05, con Zdenek Zeman in panchina. In generale l’unica altra occasione in cui la formazione pugliese ci è riuscita risale al 2001/02.

La Salernitana non era mai rimasta imbattuta nelle sue prime due gare di un campionato di Serie A: i campani arrivano da due pareggi di fila e non ne collezionano almeno tre nella competizione dai sei consecutivi collezionati tra marzo e aprile 2023.

Il Lecce ha recuperato quattro punti da situazione di svantaggio nella Serie A in corso (primato nei primi 180’ disputati); nell’intero campionato 22/23 i pugliesi ne avevano guadagnati otto totali una volta sotto nel punteggio.

Pur avendo tentato solamente 12 tiri (il Genoa con nove unica a fare peggio finora) in questa Serie A, la Salernitana ha realizzato tre gol: con una percentuale realizzativa del 25% ha il secondo miglior dato in questo campionato dopo la Fiorentina (32%).

Una delle due partite giocate in trasferta in Serie A in cui Boulaye Dia ha sia segnato un gol che fornito un assist è proprio quella del Via del Mare di Lecce del 27 gennaio 2023: nelle ultime sette partite giocate da titolare in Serie A, l’attaccante granata ha segnato sette reti e fornito un assist.

Antonio Candreva è il centrocampista che ha partecipato attivamente a più gol da maggio in poi in Serie A: ben sette, frutto di cinque gol e due assist in sei presenze – contro il Lecce vanta un solo gol nel massimo campionato, segnato con la maglia dell’Inter il 26 agosto 2019.

Due dei nove gol di Gabriel Strefezza in Serie A sono arrivati contro la Salernitana (una rete nel match d’andata e una in quella di ritorno nel campionato 22/23). Il brasiliano è stato il miglior marcatore giallorosso nella scorsa edizione del torneo con otto centri messi a segno – almeno due più di qualsiasi altro compagno di squadra.

Nikola Krstovic, in gol al suo esordio in Serie A con il Lecce contro la Fiorentina, potrebbe diventare il primo giocatore della formazione pugliese ad andare a bersaglio nelle sue prime due gare assolute con i giallorossi nel massimo campionato da Javier Chevantón, che ci riuscì nella stagione 2001/02.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Salernitana Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 1 0 Numero di partite perse 0 0 Numero di partite pareggiate 1 2 Gol totali segnati 4 3 Gol totali subiti 3 3 Media gol subiti per partita 1.5 1.5 Percentuale possesso palla 44.0 48.0 Numero totale di passaggi 763 759 Numero totale di passaggi riusciti 612 580 Numero di tiri nello specchio per partita 9 6 Percentuale di tiri in porta 50.0 54.5 Numero totale di cross 25 22 Numero medio di cross riusciti 7 3 Duelli per partita vinti 108 80 Duelli per partita persi 108 107 Corner subiti 5 14 Corner guadagnati 8 8 Numero di punizioni a favore 31 30 Numero di punizioni concesse 27 21 Tackle totali 28 18 Percentuale di successo nei tackle 71.4 72.2 Fuorigiochi totali 3 2 Numero totale di cartellini gialli 6 8 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Serie A.

