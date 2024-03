Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Buona Pasqua a tutti!!! Alla prossima!!!!17:01

Termina con un pareggio per 1-1 la gara del Ferraris tra Genoa e Frosinone. Dopo un primo tempo divertente ed equilibrato, con i padroni di casa che sbloccato il risultato intorno alla mezz’ora con un calcio di rigore procurato e trasformato da Gudmundsson con gli ospiti raggiungono il pareggio pochi minuti dopo con Reinier, dopodichè chiudono la prima parte di gara in netto crescendo, nella ripresa le occasioni da gol sono di meno rispetto alla prima parte di gara, col Genoa che perde Retegui e il subentrato Malinovskyi per infortunio. In pieno recupero l’arbitro toglie giustamente, a seguito di una rapida revisione al Var, un calcio di rigore al Frosinone erroneamente assegnato in precedenza. Il pareggio finale è tutto sommato giusto.16:59

90'+8' Fischio finale dell'incontro. Genoa-Frosinone 1-116:58

90'+8' Numero di Gudmundsson, che prova a servire Ankeye, ma il pallone è lungo e si perde sul fondo.16:58

90'+5' Dopo una rapida review l'arbitro toglie il calcio di rigore precentemente assegnato. Thorsby aveva colpito il pallone con la testa.16:55

90'+4' L'arbitro viene richiamato dal Var a rivedere il dubbio episodio.16:54

90'+3' Calcio di rigre per il Frosinone. Sulla sponda di Mazzitelli Thorsby colpisce il pallone con la mano.16:53

90'+1' Sei minuti di recupero.16:50

88' Vogliacco mette alto di testa dopo una torre di Vasquez a seguito di una punizione di Gudmundsson.16:48

83' Gudmundsson si gira ma non riesce a calciare perchè contrastato da Lirola. L'attaccante resta a terra dolorante.16:43

83' Cambio sulla trequarti per il Frosinone. Esce Matias Soulè ed entra Arijon Ibrahimovic.16:45

83' Cambio in attacco per il Frosinone. Esce Walid Cheddira ed entra Marvin Cuni.16:45

81' Soulè avvia l'azione e passa il pallone a Lirola, che gli restituisce un invitante pallone, che il giocatore calcia alto da buona posizione.16:41

76' Cambio per il Genoa. Esce il centrocampista Milan Badelj ed entra l'attaccante David Ankeye.16:38

76' Cambio per il Frosinone. Esce il trequartista Reinier ed entra il centrocampista Luca Mazzitelli.16:37

76' Cambio a centrocampo per il Genoa. Esce Stefano Sabelli ed entra Morten Thorsby.16:36

75' Tentativo di Valeri da lontano che si spegne sul fondo.16:35

73' Lirola in velocità anticipa Gudmundsson, lanciato in contropiede da Badelj.16:33

68' Grande giocata di Gudmundsson, che si libera sulla trequarti e serve Messias, il cui sinistro a giro dai 25 metri sfiora l'incrocio dei pali.16:28

65' Palla filtrante di Soulè verso Cheddira, che serve Lirola, il quale prova un diagonale di destro che termina a lato di poco.16:25

63' Cambio per il Genoa. Esce il trequartista Ruslan Malinovskyi ed entra Kevin Strootman.16:23

61' Malinovskyi è a terra dolorante per un dolore alla coscia e non sembra in grado di stare in campo.16:21

60' Giallo per il Frosinone. Ammonito Nadir Zortea per un intervento in ritardo ai danni di Bani.16:19

57' Grandissima azione di Cheddira, che entra in area ma viene fermato da un intervento decisivo di Vogliacco.16:17

54' Cambio per il Genoa. Esce l'attaccante Mateo Retegui ed entra l'esterno Ridgeciano Haps.16:14

53' Retegui è ancora dolorante alla caviglia e non è in grado di proseguire la gara.16:13

52' Messias e Zortea a terra doloranti dopo un contrasto.16:11

49' Malinovskyi prova la conclusione dalla lunga distanza ma colpisce male il pallone.16:09

46' Cambio per il Genoa. Esce l'esterno Djed Spence ed entra il trequartista Ruslan Malinovskyi.16:06

46' Calcio d'iniizo della ripresa. Primo pallone giocato dal Frosinone.16:05

Termina 1-1 un primo tempo molto divertente. Nella prima mezz'ora i padroni di casa premono maggiormente e sbloccano il risultato con un calcio di rigore procurato e trasformato da Gudmundsson. Gli ospiti pareggiano pochi minuti dopo con una grande azione finalizzata da Reinier, dopodichè prendono coraggio e chiudono il Genoa nella loro area di rigore, creando numerose azioni pericolose.15:51

45'+1' Fischio finale del primo tempo. Genoa-Frosinone 1-115:49

45'+1' Tiro cross di Soulè, che non trova la deviazione vincente di un compagno. Pallone tra le braccia di Martinez.15:59

45'+1' Un minuto di recupero.15:48

45' Giallo per il Genoa. Ammonito Milan Badelj per aver steso Cheddira.15:47

43' Brescianini, imbeccato da Soulè, calcia dal limite ma il tiro è centrale e viene parato senza difficoltà da Martinez.15:45

42' Giallo per il Genoa. Ammonito Mateo Retegui per un intervento scomposto ai danni di Barrenechea.15:44

40' Zortea smarca Brescianini, che di destro da partire un violento tiro che impegna Martinez.15:42

39' Su corner colpo di testa di Romagnoli che termina a lato di poco.15:41

36' GOL! Genoa-FROSINONE 1-1. Rete di Reinier. Soulè apre sulla destra per Zortea, che mette un pallone rasoterra al centro dell’area sul quale si avventa Reinier, che lo mette nell’angolo lontano da pochi passi.15:40

34' Passaggio filtrante di Soulè che viene spazzato via da Vasquez.15:36

32' Bella ripartenza del Frosinone con Cheddira che serve Soulè, il cui tentativo dal limite di sinistro termina alto.15:34

30' GOL! GENOA-Frosinone 1-0. Rete di Albert Gudmundsson, che dal dischetto spiazza Turati con un destro di piatto alla sua destra.



Guarda la scheda del giocatore Albert Gudmundsson15:32

28' Percussione di Gudmundsson, che entra in area e subisce un contrasto falloso da Okoli. Calcio di rigore per il Genoa.15:30

24' Gran sinistro di Vasquez, servito da Badelj, che termina non lontano dall'incrocio dei pali.15:26

20' Colpo di testa di Okoli su un cross dalla sinistra che termina sul fondo.15:22

20' Tentativo da lontano di Barrenechea che viene deviato in angolo da Vasquez.15:23

16' Azione personale di Soulè, che entra in area e prova un destro a giro da buona posizione. Pallone che termina alto.15:18

15' Numero in area di Gudmundsson, che entra in area ma perde l'attimo per concludere, infatti si fa rimpallare il tiro da Lirola.15:17

10' Corner di Gudmundsson e colpo di testa di Vasquez che colpisce la traversa. Sulla ribattuta Sabelli colpisce di testa e costringe Turati ad un grande intervento.15:23

7' Numero di Messias che prova ad imbucare per Retegui, che viene anticipato da Romagnoli.15:09

5' La punizione di Barrenechea viene deviata in angolo dalla barriera.15:07

4' Bell'iniziativa di Cheddira che si guadagna una preziosa punizione dal limite.15:06

Calcio d'inizo dell'incontro. Primo pallone giocato dal Genoa.15:02

Le squadre osservano un minuto di raccoglimento in memoria di Joe Barone.15:01

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Luca Sacchi di Macerata.14:57

FROSINONE(3-4-2-1): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Brescianini, Barrenechea, Valeri; Soulè, Reinier; Cheddira Allenatore: Eusebio Di Francesco14:56

GENOA(3-5-2):Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Spence; Gudmundsson, Retegui Allenatore: Alberto Gilardino14:48

L’ultimo scontro diretto tra le due squadre, lo scorso 6 febbraio in Coppa Italia, è terminato con una vittoria dei viola dopo i calci di rigore.14:32

Ben più seria la situazione degli ospiti, terz’ultimi con 24 punti. I ciociari non vincono dal 3-1 interno contro il Cagliari dello scorso 31 gennaio e nelle ultime 8 partite hanno portato a casa solamente due pareggi.14:32

I padroni di casa sono 12esimi in classifica con 34 punti all’attivo, ma nelle ultime 3 partite hanno ottenuto solamente un punto, nella scorsa giornata sul campo della Juventus.14:31

Benvenuti allo Stadio Luigi Ferraris di Genova per la sfida tra Genoa e Frosinone, gara valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A.14:30