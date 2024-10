Nel Como conferma per Cutrone in attacco, dietro a lui non si tocca il trio formato da Strefezza, Paz e Federa. In mezzo al campo con Mazzitelli, gioca Braunoder. Partono dalla panchina Da Cunha e Belotti. Turnover in casa Lazio che vede Pedro partire titolare con Isaksen e Noslin, dietro alla punta Castellanos. A centrocampo gioca Vecino con Guendouzi al suo fianco. Out Zaccagni e Rovella.20:00