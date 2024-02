Grazie per aver seguito la diretta di Napoli-Hellas Verona 2-1 valida per la 23esima giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.17:04

Il Napoli supera la Fiorentina e, almeno momentaneamente, la Lazio, posizionandosi al sesto posto con la Roma, a quota 35 punti. Il Verona, invece, nonostante l'ottima partita disputata, resta in zona retrocessione a pari merito con Cagliari e Empoli.17:03

Il gol arrivano tutti nel secondo tempo: al 72esimo la sblocca il Verona con una punizione battuta da Suslov verso il centro dell'area, dove colpisce con la spalla Coppola, realizzando la rete del vantaggio. Al 79esimo arriva la risposta del Napoli con Mazzocchi che serve in area Lindstrom, il quale sterza e accomoda per Ngonge, che deve solo infilare Montipò. All'87esimo arriva il gol che decide la partita, con Mazzocchi che recupera alto in zona trequarti, serve poi Kvaratskhelia che con il destro disegna una traiettoria imparabile per il portiere del Verona.17:02

Il Napoli riesce a ribaltare lo 0-1 siglato da Coppola grazie alle reti di Ngonge e Kvaratskhelia, guadagnando tre punti molto importanti per la zona Europa.16:59

90'+6' Finisce qui! Il Napoli ribalta il risultato e vince per 2-1 contro un ottimo Hellas Verona.16:57

90'+5' Cross dalla destra di Tchatchoua ma, nonostante la netta deviazione di Mazzocchi, la palla non termina fuori, bensì tra le mani di Gollini.16:57

90'+4' Folorunsho riceve alle spalle della difesa partenopea, entra in area e conclude con il destro, con Gollini che con i pugni respinge. Si alza poi la bandierina e viene segnalato offside; si ripartirà con una punizione per il Napoli.16:56

90'+2' Prova a spingere il Verona: cross dalla sinistra verso il centro dove Swiderski colpisce di testa ma conclude alto.16:54

90' Segnalati 5 minuti di recupero.16:52

87' GOL! NAPOLI-Hellas Verona 2-1! Rete di Kvaratskhelia! Mazzocchi recupera palla in fase offensiva, poi serve Kvaratskhelia che dal limite dell'area lascia partire un destro a giro verso l'incrocio di destra, con Montipò che questa volta non può arrivare.



86' 5a sostituzione Hellas Verona: esce Ondrej Duda, entra Elayis Tavşan.16:48

85' 4a sostituzione Hellas Verona: esce Diego Coppola, entra Giangiacomo Magnani.16:48

85' 5a sostituzione Napoli: esce Giovanni Simeone, entra Giacomo Raspadori.16:47

85' 4a sostituzione Napoli: esce Stanislav Lobotka, entra Leander Dendoncker.16:47

83' Occasione per Simeone! Contropiede del Napoli guidato da Kvaratskhelia, con il numero 77 che serve al centro Simeone: il Cholito colpisce prima contro Montipò, poi prova un pallonetto che termina alto sulla traversa.16:45

81' 3a sostituzione Hellas Verona: esce Tomáš Suslov, entra Dani Silva.16:44

81' 2a sostituzione Hellas Verona: esce Darko Lazović, entra Rúben Vinagre.16:44

81' I tre cambi di Mazzarri costruiscono dunque la rete del pareggio del Napoli e ridanno speranza ai tifosi napoletani.16:43

79' GOL! NAPOLI-Hellas Verona 1-1! Autogol di Dawidowicz! Mazzocchi parte da sinistra, serve Lindstrom in area, il quale salta secco un avversario poi serve un assist al bacio per Ngonge che con il mancino tira, la sua conclusione viene deviata da Dawidowicz e finisce in rete.



77' Monumentale Montipò! Mazzocchi viene messo a tu per tu con il portiere del Verona, ma il terzino del Napoli gliela calcia addosso. Sulla respinta arriva Lindstrom che colpisce al volo dal limite dell'area, ma Montipò alza con i guantoni in angolo.16:40

76' 3o ammonito Napoli: cartellino giallo per Stanislav Lobotka dopo un intervento falloso ai danni di Suslov.16:37

72' GOL! Napoli-HELLAS VERONA 0-1! Rete di Coppola! Punizione pennellata di Suslov verso il centro dell'area dove Coppola stacca sopra Mazzocchi e di spalla la mette in porta, battendo Gollini verso il palo di sinistra.



71' Continua a spingere il Verona in questa ripresa, con il Napoli che fatica a riprendere le misure e a consolidare il possesso palla.16:32

67' Cross tagliato di Duda verso il centro dell'area dove Dawidowicz sfiora di testa: la palla si perde poi sul fondo.16:28

66' 2o ammonito Napoli: cartellino giallo per Jesper Lindstrøm dopo una trattenuta ai danni di Duda.16:27

63' Suslov attacca bene l'area palla al piede, ma è impreciso nella conclusione, calciando altissimo.16:25

62' 3a sostituzione Napoli: esce Jens-Lys Cajuste, entra Cyril Ngonge.16:24

62' 2a sostituzione Napoli: esce Matteo Politano, entra Jesper Lindstrøm.16:24

62' Corner di Duda verso il centro dell'area dove Coppola stacca bene ma di testa mette alto.16:23

62' Folorunsho entra in area di rigore ma Juan Jesus esegue una chiusura perfetta e la mette in corner.16:23

60' 1a sostituzione Hellas Verona: esce Tijjani Noslin, entra Karol Świderski.16:23

59' Kvaratskhelia con il mancino! Il georgiano entra ancora una volta in area dalla sinistra, questa volta sterza perfettamente saltando Tchatchoua, poi calcia con il mancino ad incrociare, mancando la porta di poco.16:21

57' Folorunsho in rovesciata! Cross verso il centro dell'area del Napoli dove il numero 90 dell'Hellas si coordina e anticipa Juan Jesus colpendo in rovesciata, con la palla che termina fuori di poco rispetto al palo di sinistra. Brivido per il Napoli.16:20

56' Sugli sviluppi del corner viene fischiato un fallo a favore di Duda; si ripartirà con una punizione per l'Hellas Verona.16:18

55' Montipò risponde a Simeone! Bella azione del Napoli con Juan Jesus che viene liberato all'interno dell'area sulla sinistra, poi crossa basso al centro per Simeone che conclude di prima intenzione ma Montipò respinge con il corpo: spazza poi la difesa in angolo.16:17

55' Anche Suslov era diffidato e salterà dunque la sfida contro il Monza.16:16

54' 2o ammonito Hellas Verona: cartellino giallo per Tomáš Suslov dopo un intervento in ritardo ai danni di Mazzocchi.16:27

53' Azione solitaria e con la testa bassa di Kvaratskhelia che converge da sinistra verso il centro ma calcia troppo tardi e la conclusione viene respinta dalla difesa giallobù.16:15

52' 1a sostituzione Napoli: esce Mário Rui, entra Pasquale Mazzocchi.16:13

49' Cabal di testa! Corner del Verona dalla sinistra, con Cabal che stacca perfettamente in zona secondo palo ma di testa sfiora il palo. Terza occasione ravvicinata per i gialloblù.16:11

48' Gollini dice no a Lazovic! Il numero 8 del Verona trova spazio in zona trequarti, si avvicina all'area e calcia con il destro verso il palo di sinistra, dove Gollini si tuffa e respinge in angolo.16:10

47' Coppola ad un passo dal palo! Cross al bacio di Duda verso il secondo palo dove Anguissa lascia inspiegabilmente passare e Coppola colpisce come può al volo, mettendo la palla di poco fuori rispetto al palo di sinistra.16:09

47' Mario Rui era diffidato e salterà la sfida contro il Milan a San Siro.16:08

46' 1o ammonito Napoli: cartellino giallo Mário Rui dopo un intervento in ritardo ai danni di Suslov.16:08

46' Via alla ripresa. Possesso per l'Hellas Verona.16:07

Mazzarri ha richiamato più volte i suoi, in particolare non è molto soddisfatto di Anguissa e Cajuste, in quanto vorrebbe maggior presenza offensiva ed inserimenti delle sue mezz'ali. Bene fin qui Kvaratskhelia, calato solamente nei minuti finali.15:56

Primo tempo che vede nei primi minuti un Napoli pimpante, con Kvaratskhelia che crea due ottime occasioni da rete, ma con Montipò che nega entrambe le volte la gioia del gol al georgiano. Nella seconda metà di gioco, invece, la partita perde un po' di intensità e il Verona trova la possibilità di partire in contropiede, senza però punire mai la squadra di Mazzarri.15:54

45'+3' Termina qui il primo tempo. Squadre a riposo sullo 0-0.15:51

45'+3' Occasione Napoli! Corner di Mario Rui verso il centro dove Rrahmani fa sponda di testa e con Simeone che la sfiora da buona posizione: la palla termina sul fondo.15:51

45'+2' Dawidowicz chiude proprio su Simeone e spedisce in corner, probabilmente ultima azione del primo tempo.15:50

45'+1' Testa contro testa tra Dawidowicz e Simeone, con entrambi che vengono soccorsi dai rispettivi staff tecnici. Si giocherà oltre il 46esimo.15:49

45' Segnalato 1 minuto di recupero.15:48

45' Lazovic da fuori! Altro contropiede da parte del Verona con Noslin che riceve in posizione favorevole, non serve Folorunsho a tu per tu con Gollini, ma scarica a sinistra per Lazovic che dal limite dell'area prova un destro a giro: la palla termina fuori rispetto al palo di destra.15:48

43' Kvaratskhelia prova nuovamente un dribbling nello stretto all'interno dell'area avversaria, ma viene triplicato e perde il pallone.15:46

42' Contropiede fulmineo del Verona che si conclude con il colpo di tacco in area da parte di Folorunsho, che finisce sul fondo senza nessuna deviazione.15:45

38' Tentativo di contropiede per il Verona con Lazovic che fa 30 metri palla al piede ma poi viene recuperato e fermato da Di Lorenzo, il quale consolida nuovamente il possesso.15:40

34' Mario Rui si fa ingolosire dalla posizione avanzata di Montipò e calcia da metà campo, ma la conclusione è completamente fuori bersaglio. Si ripartirà con un rinvio dal fondo per l'Hellas Verona.15:37

33' 1o ammonito Hellas Verona: cartellino giallo per Diego Coppola dopo un intervento falloso ai danni di Cajuste.15:37

32' Rimpallo fortunato per Rrahmani che dal limite dell'area fa rimbalzare contro Lazovic, facendo terminare la palla sul fondo ed evitando ulteriori problemi.15:35

31' Serdar riceve in zona trequarti da Lazovic, poi tenta uno scavetto a sorprendere la difesa del Napoli ma non trova compagni e Gollini la blocca.15:34

27' Kvaratskhelia riceve dalla sinistra verso il limite dell'area, prova dunque una conclusione al volo con la palla che non si abbassa e termina alta sulla traversa.15:29

24' Kvaratskhelia riceve sulla sinistra, aspetta la sovrapposizione di Mario Rui e lo premia in profondità, lungo la fascia: il terzino portoghese prova un cross a cercare Simeone ma la palla termina in zona Montipò, che la fa sua.15:27

23' Malinteso tra Anguissa e Lobotka, con Noslin che recupera e calcia subito dalla trequarti: il numero 17 colpisce male e spedisce fuori.15:25

21' Verona tutto chiuso nella propria metà campo, con il Napoli a far girare il pallone in zona mediana. Resiste, per ora, la difesa giallobù.15:24

16' Azione ben costruita del Napoli che converge da destra verso il centro dove Politano, dal limite dell'area, conclude con il mancino verso il palo di destra: palla fuori, con Montipò in copertura.15:18

15' Molto bene il Napoli in questo primo quarto d'ora di gioco, con Kvaratskhelia che sembra essere in giornata, ma con Montipò che ha già negato due volte la gioia del gol all'esterno georgiano.15:17

13' Che parata di Montipò! Nuovo corner battuto dal Napoli dalla destra, palla respinta fuori dove arriva Kvaratskhelia che colpisce con il destro al volo verso il palo di sininistra: la palla sbuca all'ultimo ma Montipò la blocca incredibilmente con il braccio destro.15:15

11' Il corner battuto dal Napoli viene respinto con i pugni di Montipò fuori dall'area, ma l'azione partenopea continua: Anguissa riceve in buona posizione e libera Di Lorenzo dentro l'area piccola, il quale decide di non tirare ma di alzare una palombella per un compagno al centro, dove respinge la difesa.15:14

10' Kvaratskhelia con il sinistro! Lobotka entra in area dalla sinistra, scarica a rimorchio per il numero 77 che calcia con il mancino e scalda i guantoni di Montipò, che è costretto a respindere in corner.15:13

9' Folorunsho trova spazio in zona trequarti e prova la conclusione dalla lunghissima distanza, ma chiude troppo con il destro e la palla termina abbondantemente fuori rispetto al palo di sinistra.15:12

7' Sugli sviluppi del corner, Kvaratskhelia salta secco Cabal poi atterra in area: l'arbitro è sicuro e assegna un nuovo corner. Dopo un check al VAR viene confermata la decisione del fischietto di Forlì.15:10

7' Insiste il Napoli sulla destra con Politano, ma Cabal riesce a metterci la gamba e a mettere in angolo: primo corner del match a favore del Napoli.15:09

4' Prima palla lunga dalla difesa del Napoli verso l'area avversaria dove Simeone lascia rimbalzare, poi calcia di controbalzo, trovando una ribattuta: alza poi la bandierina l'assistente di gioco e Piccinini fischia offside.15:07

3' Subito avanti il Napoli, con la squadra di Mazzarri che prova a trovare i varchi con fraseggi veloci e con la palla a terra.15:05

Via al match. Primo possesso per il Napoli.15:02

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Marco Piccinini, della sezione di Forlì. Gli assistenti saranno Cecconi e Ricci. In sala VAR ci sarà Di Bello, affiancato da La Penna nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Fourneau.14:30

Baroni scioglie i dubbi: tra i pali ci sarà la certezza Montipò, mentre sulla linea difensiva ci saranno Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola e Cabal. In mediana agiranno Duda e Serdar, mentre in zona trequarti ecco Suslov, Folorunsho e Lazovic. Davanti nuovamente dal primo minuto per Noslin, attaccante olandese arrivato dal Fortuna Sittard.16:22

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Hellas Verona si dispone con un 4-2-3-1: Montipò – Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal – Duda, Serdar – Suslov, Folorunsho, Lazovic – Noslin.14:29

Mazzarri decide di dare spazio dal primo minuto a Simeone, con Kvaratskhelia e Politano sugli esterni d’attacco. A centrocampo Cajuste e Anguissa si posizioneranno vicino a Lobotka, colui che dovrà dare i ritmi alla squadra. In difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Mario Rui, mentre in porta ci sarà Gollini.14:29

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli scende in campo con un 4-3-3: Gollini – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui – Cajuste, Lobotka, Zambo Anguissa – Politano, Simeone, Kvaratskhelia.14:28

Nel match di andata, quando sulla panchina del Napoli sedeva ancora Rudi Garcia, il risultato finale è stato di 1-3 per gli azzurri, con un Kvaratskhelia scatenato, autore di una doppietta.14:28

L’Hellas Verona è senz’altro la squadra che ha partecipato più attivamente alla sezione di mercato invernale: i gialloblù hanno ceduto ben quindici giocatori, rimpiazzandoli con nove acquisti e con la promozione in prima squadra di alcuni giovani promettenti.14:28

Il Napoli nelle ultime partite sembra aver trovato un equilibrio difensivo che mancava da tempo; oltretutto il mercato di riparazione ha portato nuovi innesti per aiutare la formazione azzurra a raggiungere la qualificazione europea. Gli arrivi di Mazzocchi, Dendoncker, Traorè e Ngonge, infatti, vanno ad allungare una rosa che nelle ultime settimane ha dovuto sopperire alle assenze di Osimhen e Anguissa (assenti per la Coppa d’Africa), oltre a quelle degli infortunati lungodegenti.14:27

Allo stadio Maradona di Napoli si sfidano i partenopei di Mazzarri e i gialloblù di Baroni, con i padroni di casa alla ricerca di una vittoria per rimanere aggrappati alla zona Europa, mentre gli ospiti lottano per la salvezza.14:25

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Napoli-Hellas Verona, gara valida per la 23esima giornata di Serie A.14:25