LIVE CREMONESE - SASSUOLO 0-0 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giovanni Zini

Città: Cremona

Capienza: 22000 spettatori11:51

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cremonese e Sassuolo, gara valida per la 5a giornata del campionato di Serie A.11:51

La Serie A torna a giocarsi con il cosiddetto “calcio spezzatino”: in questo primo match della domenica vedremo sfidarsi la Cremonese di Massimiliano Alvini e il Sassuolo di Alessio Dionisi.12:06

La Cremonese è alla ricerca disperata dei primi punti in questo campionato. La squadra grigiorossa è partita con grande entusiasmo, ma non è ancora riuscita ad ottenere un risultato utile ai fini della classifica, con 4 sconfitte in altrettante giornate. Il calendario fin qui si è rivelato sontuoso, i lombardi infatti hanno dovuto fronteggiare Fiorentina, Roma, Torino e Inter.12:07

Il Sassuolo si appresta ad affrontare questa quinta giornata con una classifica decisamente più favorevole, con 5 punti ottenuti nelle prime giornate dovuti alla vittoria casalinga con il Lecce e ai due pareggi maturati contro Spezia e Milan. Dionisi dovrà fare a meno di Berardi e Defrel, entrambi reduci da un infortunio: il primo, uscito anzitempo nell’ultima partita contro il Milan, dovrà stare lontano dai campi per circa un mese, mentre per il secondo si va verso uno stop più lungo, con buone probabilità di rientro direttamente nel 2023.12:07

Cremonese e Sassuolo non si sono mai affrontate nella loro storia nel campionato di Serie A, così come i loro allenatori Alvini e Dionisi. Negli ultimi 8 precedenti, risalenti ai campionati di Serie C1 e Serie C2, si contano 4 vittorie della Cremonese, 3 vittorie per il Sassuolo, con un solo pareggio. L’ultimo match tra le due formazioni risale al 2007, quando le due squadre militavano in C1.12:08

FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese schiera un 3-4-1-2: Radu – Aiwu, Chiriches, Lochoshvili – Ghiglione, Pickel, Escalante, Valeri – Zanimacchia - Okereke, Dessers.12:09

Alvini scioglie i dubbi di formazione schierando Chiriches al posto di Bianchetti, con Aiwu e Lochoshvili ai suoi lati, davanti a Radu. A centrocampo Ghiglione vince il ballottaggio con Sernicola e si unisce alla linea formata centralmente da Pickel e Escalante, con Valeri sulla sinistra. Sarà Zanimacchia ad agire alle spalle di Okereke e Dessers. Panchina per Buonaiuto e l’ex Roma Afena Gyan.12:10

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sassuolo si dispone con un 4-3-3: Consigli – Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio – Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt – Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos.12:09

Dionisi conferma la difesa a 4 con Consigli in porta, Toljan e Rogerio ai lati di Erlic e Ferrari. In mediana Maxime Lopez, affiancato da Frattesi e Thorstvedt, che vince la concorrenza con Matheus Henrique. In attacco Pinamonti agirà da punta centrale, con Kyriakopoulos sulla sinistra e Laurienté sulla destra a fare le veci di Mimmo Berardi.12:11

A dirigere il match ci sarà Luca Pairetto, della sezione di Nichelino. Gli assistenti saranno Vito Mastrodonato di Molfetta e Valerio Colarossi di Roma 2. Quarto ufficiale sarà Matteo Gariglio di Pinerolo. Al VAR ci sarà Maurizio Mariani di Aprilia, con assistente Dario Cecconi di Empoli.12:10

Partiti! Primo possesso per il Sassuolo.12:30

2' Prima discesa sulla fascia sinistra per il Sassuolo, con Thorstvedt che riceve da Kyriakopoulos lungo la fascia e prova il cross, rimpallato in calcio d'angolo.12:32

3' Pinamonti di testa, di poco a lato! Cross dalla sinistra di Laurienté con il destro, la palla arriva al centro dell'area per Pinamonti che anticipa di testa Chiriches e manda la palla fuori di poco alla destra di Radu.12:34

5' Ghiglione chiude l'azione sul calcio d'angolo offensivo con una conclusione dai 30 metri. Corpo sbilanciato e palla alta.12:35

7' Laurienté interviene in modo scomposto su Escalante intorno ai 25 metri dalla porta difesa da Consigli. A battere la punizione è Zanimacchia che però non inquadra lo specchio.12:38