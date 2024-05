Grazie per aver seguito la diretta di Empoli-Frosinone e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:12

90'+5' FISCHIO FINALE: EMPOLI-FROSINONE 0-0. Pareggio senza gol al Castellani.16:54

90'+2' Quarta sostituzione per il Frosinone. Matías Soulé lascia spazio ad Arijon Ibrahimović.16:52

90'+1' Grande uscita bassa di Cerofolini, che anticipa Cancellieri, lanciato in profondità da Maleh.16:51

90' Segnalati quattro minuti di recupero.16:50

87' Soulé riceve, si sposta il pallone sul sinistro e calcia da oltre 20 metri. Conclusione debole, bloccata da Caprile.16:46

85' Terza sostituzione per il Frosinone. Esce Marco Brescianini, entra Francesco Gelli.16:45

84' Quinta sostituzione per l'Empoli. Non ne ha più Giuseppe Pezzella, al suo posto Liberato Cacace.16:44

83' Zortea crossa sul secondo palo per Brescianini, che anticipa Bereszynski, ma non riesce a dare forza al suo colpo di testa.16:43

81' Match molto spezzettato in questi ultimi minuti.16:41

78' Si riprende a giocare con Mazzitelli regolarmente in campo.16:38

77' Gioco di nuovo fermo al Castellani. Problemi per Mazzitelli.16:37

74' AMMONITO anche Szymon Żurkowski.16:35

74' AMMONITO Enzo Barrenechea per un diverbio con Zurkowski. Era diffidato, salterà Frosinone-Inter.16:35

73' Seconda sostituzione per il Frosinone. Fuori Walid Cheddira, dentro Marvin Çuni.16:33

73' Prima sostituzione per il Frosinone. Richiamato in panchina Simone Romagnoli, minuti per Kevin Bonifazi.16:33

71' Quarta sostituzione per l'Empoli. Nicolò Cambiaghi lascia spazio a Matteo Cancellieri.16:31

71' Terza sostituzione per l'Empoli. Finisce la partita di Jacopo Fazzini, al suo posto Szymon Żurkowski.16:31

68' AMMONITO Youssef Maleh per un intervento duro su Soulé.16:28

67' Momento di pressione dell'Empoli, che cerca il gol del vantaggio.16:27

64' BERESZYNSKI SALVA L'EMPOLI! Brescianini va via a Ismajli in area e appoggia orizzontalmente per Cheddira, che di tacco prova a superare Caprile, ma Bereszynski si sostituisce al portiere e in scivolata riesce a respingere.16:25

63' Maleh raccoglie il rinvio di Caprile e appoggia vicino per Cambiaghi, che controlla e calcia con il destro dal limite, senza trovare la porta.16:23

60' AMMONITO Emanuele Valeri per un fallo tattico su Cambiaghi.16:20

58' Fallo di Cambiaghi su Barrenechea e calcio di punizione guadagnato dal Frosinone.16:20

55' Seconda sostituzione per l'Empoli. Esce M'Baye Niang, entra Francesco Caputo.16:15

55' Prima sostituzione per l'Empoli. Fuori Alberto Grassi, dentro Youssef Maleh.16:14

54' Soulé serve in area Cheddira, che si gira e prova a calciare con il sinistro. La sua conclusione viene deviata da Ismajli e finisce tra le braccia di Caprile.16:14

53' Calcio d'angolo battuto basso sul primo palo da Soulé a cercare l'inserimento di Romagnoli, fermato da Gyasi.16:13

50' Schema pericoloso su corner del Frosinone, con Soulé che fa partire un passaggio rasoterra per Brescianini, il quale prova a girare dall'interno dell'area, ma la sua conclusione viene respinta.16:10

47' Marin riceve sul lato sinistro dell'area, rientra sul destro e calcia sul primo palo, trovando una leggera deviazione di Zortea che manda il pallone in corner.16:08

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Empoli-Frosinone. Nessun cambio all'intervallo.16:05

L'Empoli non è finora riuscito a mettere in movimento Cambiaghi né a coinvolgere Niang, spesso lasciati soli contro i difensori del Frosinone, visto il poco accompagnamento dei due esterni, Gyasi e Pezzella. Maggiore la spinta di Zortea e Valeri, che hanno aiutato la squadra di Di Francesco a trovare alternative di gioco rispetto alla palla a Soulé, ingabbiato dai difensori di Nicola.15:59

Partita chiusa e avara di emozioni, fin qui, quella tra Empoli e Frosinone. Sono gli ospiti a partire meglio con una conclusione pericolosa di Mazzitelli, ma al 21' la squadra di Nicola trova la rete con il tap-in vincente di Gyasi su conclusione di Grassi respinta da Cerofolini. Dopo il check del VAR, però, Doveri annulla per fuorigioco. I gialloblù non si spaventano e tornano ad attaccare stavolta con Cheddira, che calcia due volte ma non riesce a superare Caprile.15:56

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: EMPOLI-FROSINONE 0-0. Nessun gol nel primo tempo del Castellani.15:48

45' Concesso un minuto di recupero.15:46

43' CI PROVA CHEDDIRA! Altra giocata personale del numero 70 del Frosinone, che si libera sul lato sinistro dell'area spostandosi il pallone sul destro e calcia a giro sul secondo palo. Caprile respinge in corner.15:44

40' Cheddira riceve al limite dell'area, rientra sul destro e calcia all'improvviso. Caprile è attento e blocca a terra.15:41

38' Cambiaghi rientra sul sinistro e crossa sul secondo palo alla ricerca di Luperto, che non riesce ad arrivare sul pallone.15:39

36' Intervento in ritardo di Bereszynski su Cheddira. Calcio di punizione per il Frosinone.15:37

33' Calcio d'angolo a rientrare di Marin respinto con i pugni da Cerofolini.15:33

30' Si riprende ora a giocare con Grassi regolarmente in campo.15:30

28' Colpo al fianco subito da Grassi, rimasto a terra dolorante.15:28

25' Corner a rientrare sul primo palo di Soulé prolungato da Barrenechea, che non trova però compagni sul secondo palo.15:26

22' Mazzitelli serve in profondità Cheddira, che controlla e calcia dal limite della'area. Conclusione alta.15:23

21' GOL ANNULLATO ALL'EMPOLI! Grassi calcia dal limite dell'area e Cerofolini respinge nella zona di Gyasi, che non sbaglia il tap-in da due passi. Dopo il check del VAR, però, Doveri annulla la rete per fuorigioco dell'ex Spezia.15:22

18' AMMONITO Caleb Okoli per il fallo su Fazzini.15:19

17' Ottimo calcio di punizione guadagnato al limite dell'area da Fazzini, messo giù da Okoli.15:19

14' Zortea cerca il passaggio filtrante per l'inserimento di Mazzitelli, ma sbaglia la misura e il pallone finisce tra le braccia di Caprile.15:18

11' Azione personale di Soulé, che parte dalla fascia destra, salta un paio di uomini e cerca il tiro a giro sul secondo palo, ma non trova la porta.15:12

8' Cheddira serve orizzontalmente l'inserimento di Brescianini, che controlla a seguire entrando in area, ma viene chiuso in fallo laterale da Ismajli.15:09

5' Soulé riceve sul secondo palo e scarica all'indietro per Mazzitelli, che calcia di prima intenzione dal limite dell'area. Conclusione centrale, alzata in corner da Caprile.15:06

4' Partita molto tattica e chiusa in questo avvio.15:04

CALCIO D'INIZIO! Comincia Empoli-Frosinone. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.15:07

Quasi tutto pronto allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Tra pochi minuti l'arbitro Daniele Doveri darà il via al match.14:57

Un'assenza pesante per Eusebio Di Francesco, che deve fare a meno del portiere titolare Turati, sostituito oggi da Cerofolini, oltre a Oyono e Lusuardi. L'ex allenatore della Roma conferma i dieci giocatori di movimento schierati nell'ultimo turno contro la Salernitana, con Cheddira preferito a Kaio Jorge e a Cuni. Recupera per la panchina Harroui, che potrebbe subentrare così come Reinier, Ibrahimovic e Seck.14:57

Schieramenti speculari per le due squadre, con Nicola che deve rinunciare a Walukiewicz (sostituito oggi da Ismajli), Ebuehi e Cerri, oltre al secondo portiere Berisha. Marin vince il ballottaggio con Maleh al fianco di Grassi in mezzo al campo, mentre Pezzella viene ancora una volta preferito a Cacace sulla sinistra. Conferme per Fazzini e Cambiaghi dietro a Niang, panchina per Zurkowski, Cancellieri e Caputo.14:54

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Frosinone si schiera in campo con il 3-4-2-1: Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. A disposizione: Harroui, Ibrahimovic, Seck, Gelli, Kvernadze, Caso, Báez, Kaio Jorge, Garritano, Çuni, Kamensek-Pahic, Frattali, Reinier, Marchizza, Bidaoui.14:50

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Empoli si schiera in campo con il 3-4-2-1: Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Marin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Niang. A disposizione: Vertua, Caputo, Cacace, Cancellieri, Destro, Goglichidze, Perisan, Bastoni, Shpendi, Zurkowski, Kovalenko, Maleh.14:52

Momento più positivo per il Frosinone, imbattuto da cinque partite consecutive, nelle quali ha però ottenuto una sola vittoria, nell'ultimo turno contro la Salernitana. Molto deficitario, invece, il rendimento in trasferta dei gialloblù, che non hanno mai vinto lontano dallo Stadio Benito Stirpe, collezionando sei pareggi e undici sconfitte.14:49

Sfida salvezza allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, dove si affrontano la diciassettesima e la quindicesima in classifica, entrambe a quota 31 punti, come l'Hellas Verona. La squadra di Davide Nicola si sta esprimendo in modo altalenante, visto che dal momento del suo arrivo in panchina, l'ex tecnico della Salernitana ha collezionato cinque vittorie, tre pareggi e sei sconfitte.14:45

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Frosinone, gara valida per la 35^ giornata di Serie A.14:40