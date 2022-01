LIVE SAMPDORIA - CAGLIARI 1-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori11:27

Ritorna la Serie A in questo 2022, in campo a Marassi la Sampdoria e il Cagliari, con i sardi alla ricerca di punti importanti per iniziare bene il nuovo anno e per uscire dalle zone calde della retrocessione.11:27

Il Cagliari ha vinto tre delle ultime cinque sfide di Serie A contro la Sampdoria (1N, 1P); queste gare hanno prodotto complessivamente 20 reti, una media di quattro a incontro.11:28

Le formazioni del match: SAMPDORIA che si schiera con il 4-4-2, Audero - Yoshida, Chabot, Ferrari, Murru - Bereszynski, Ekdal, Thorsby, Candreva - Gabbiadini, Caputo.11:48

A disposizione della SAMPDORIA: Ravaglia, Saio, Torregrossa, Ciervo, Vieira, Dragusin, Quagliarella, Yepes, Trimboli.11:47

La formazione del CAGLIARI: 3-5-2 per i sardi, Cragno - Altare, Lovato, Carboni - Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Lykogiannis - Joao Pedro, Pavoletti.11:49

A disposizione del CAGLIARI: Aresti, Radunovic, Faragó, Obert, Zappa, Ladinetti, Gagliano, Pereiro.11:50

D'Aversa schiera in difesa Chabot dal primo minuto, da capire se i doriani si schiereranno a cinque o Bereszynski si alzerà a centrocampo. In attacco spazio alla coppia Caputo - Gabbiadini.11:54

Emergenza in difesa per Mazzarri che schiera Altare e il nuovo arrivo Lovato con Carboni, in attacco Pavoletti in coppia con Joao Pedro, Lykogiannis da quinto di sinistra.11:55

Dirige il match l'arbitro Giacomo Camplone.12:13

1' INIZIA SAMPDORIA - CAGLIARI! Al via il girone di ritorno di questa Serie A, primo pallone per gli ospiti.12:31

1' Sampdoria con la classica maglia da casa, Cagliari in bianco con pantaloncini scuri.12:32

2' Ferrari da terzino destro, con Candreva piú centrale sulla sinistra: Sampdoria con una difesa a quattro ma che si puó modificare a tre in fase di possesso.12:34

3' Possesso palla per la Sampdoria, Cagliari che aspetta senza alzare troppo il pressing.12:34

4' Cross di Candreva che aveva tagliato sulla destra, il laterale fermato peró in fuorigioco.12:35

5' Candreva con un bel dribbling salta Lovato, torna in chiusura Bellanova.12:36

7' Partita molto tattica, ora é il Cagliari a gestire il pallone con i suoi tre difensori.12:39

8' Candreva spesso cercato in profonditá: con le due punte ad impegnare i centrali, la Samp cerca la sorpresa con lo scatto centrale del suo esterno.12:40

9' Velo di Joao Pedro, Pavoletti prova a chiudere il triangolo ma intercetta Chabot.12:40

11' JOAO PEDRO! Il brasiliano strappa la palla a Chabot e si lancia verso la porta, gran chiusura di Yoshida che manda in angolo la conclusione dell'avversario.12:43

12' Angolo di Marin, Grassi conclude al volo con la sfera allontanata da Chabot.12:43

13' Marin per Pavoletti, Yoshida ancora in angolo: buon momento del Cagliari.12:45

15' Altro angolo per il Cagliari: Candreva prova a ripartire, Grassi lo chiude e riparte da Cragno.12:46

16' Joao Pedro di forza se ne va sulla sinistra, cross al centro per Pavoletti respinto da Chabot.12:47

17' Altare ancora duro su Caputo: centrali del Cagliari sempre alla ricerca dell'anticipo sulle punte Doriano.12:49

18' GOL! SAMPDORIA - Cagliari 1-0! Rete di Manolo Gabbiadini. Yoshida di petto serve alla punta un perfetto pallone da calciare in porta: sinistro impossibile da prendere per Cragno.



Guarda la scheda del giocatore Manolo Gabbiadini12:50

19' Sesto gol consecutivo per Gabbiadini, grande assist di Yoshida che si inventa una sponda di petto sul forte pallone in area di Bereszynski.12:51

20' PILLOLA STATISTICA. Manolo Gabbiadini va a segno da sei partite di fila in Serie A, l’unico giocatore della Sampdoria che ha realizzato almeno una rete per più presenze consecutive nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria è stato Fabio Quagliarella, che è arrivato a 11 tra ottobre 2018 e gennaio 2019 e a sei tra maggio e settembre 2017.12:52

22' Sampdoria sulle ali dell'entusiasmo alla ricerca del secondo gol, Cagliari che deve ora cambiare il copione di gara e alzare il baricentro.12:53

24' Mazzarri chiede ai suoi di alzare il pressing, Joao Pedro quasi strappa ancora la palla a Chabot.12:55

25' A terra Joao Pedro dopo un intervento duro di Chabot: Camplone lascia continuare a giocare.12:56

26' Fallo in attacco di Pavoletti che si scontra con Audero in uscita alta.12:56

27' Bereszynski crossa al centro, basso: Candreva in acrobazia non ci arriva per pochi centimetri.12:57

28' Marin cerca in verticale Joao Pedro, pallone troppo lungo per il forte attaccante sardo.12:59

29' OCCASIONE SAMP! Prima un esterno di Candreva per Caputo é respinto da Lovato, arriva Bereszynski di gran carriera che impegna Cragno in due tempi.13:01

31' GABBIADINI! La punta recupera palla, entra in area e scarica un sinistro velenoso che si perde sul fondo.13:02

32' AMMONITO Matteo Lovato. Intervento in ritardo su Gabbiadini, primo giallo del match. 13:03

33' Partita che si sta incattivendo, Camplone che ora sta fischiando molto per limitare gli interventi.13:06

35' Gran ripartenza di Gabbiadini che apre per Murru, il terzino mette la centro ma allontana Carboni.13:06

37' Una conclusione di Gabbiadini quasi si trasforma in un assist per Caputo, azione comunque ferma per fuorigioco.13:09

38' Cagliari che sta faticando a trovare la reazione dopo il gol, Samp in controllo.13:09

39' Palla persa sanguinosa di Deiola, Candreva prova ad approfittarne ma il suo cross é bloccato da Cragno.13:14

41' PILLOLA STATISTICA. Solo due difensori centrali vantano almeno due gol e almeno due assist in questo campionato: Maya Yoshida e Kalidou Koulibaly.13:13

43' Cagliari che ora sta riuscendo ad alzare il baricentro: lancio di Joao Pedro per Pavoletti, stop di petto della punta che si fa anticipare da Chabot.13:14