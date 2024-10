Bella azione della Lazio in verticale, Zaccagni pesca Taty Casellanos che manda in profonditá Pedro: l'ex Barcellona sempre decisivo dalla panchina.16:49

Lazio che continua a spingere, D'Aversa pronto a nuovi cambi per non abbassare il livello del pressing.16:45

Si stanno scaldando gli animi in campo, Lazio che chiede un tocco di mano di Goglichidze in mischia.16:31

Punizione Lazio, pallone pericoloso in mezzo di Zaccagni: in mischia rimangono a terra due giocatori dell'Empoli.16:30

Nuno Tavares mette in mezzo, pallone troppo lungo per tutti.16:28

Empoli che ora non si limita a difendersi ma prova a spingere, Solbakken non arriva sul pallone filtrante di Grassi.16:24

CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Nuno Tavares scende e scarica su Dia, travolto da Pezzella. Ayroldi prima lascia il vantaggio per la conclusione di Isaksen, poi indica il dischetto!16:13

Punizione per la Lazio: Zaccagni cerca Gila, che non colpisce peró il pallone.16:11

Empoli che passa in vantaggio alla prima occasione con Esposito, che sfrutta l'errore in uscita di Provedel sul cross di Pezzella. Lazio che reagisce con veemenza ma fatica a trovare l'occasione, in pieno recupero arriva il pareggio con Zaccagni che di testa mette in porta il cross del solito Nuno Tavares.15:54