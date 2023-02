Aggiorna Diretta-Live

Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori20:02

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Monza e Sampdoria, incontro valido per la 21esima giornata di Serie A.20:02

Il Monza di Raffaele Palladino ospita la Sampdoria di Dejan Stankovic nel Monday Night del massimo campionato di calcio. I brianzoli sono undicesimi in classifica, a quota 25 punti, e nell'ultimo turno hanno sconfitto a domicilio la Juventus scavaldandola in classifica. I blucerchiati, invece, si trovano al penultimo posto in graduatoria a quota 9, in piena zona retrocessione, con solamente due successi all'attivo.20:05

Nell'unico precedente in Serie A fra le due formazioni, quello disputato nel girone di andata al Luigi Ferraris, il Monza ha ottenuto una delle vittorie più larghe del suo primo anno nel massimo campionato, essendosi imposto con un netto 3-0 (goal di Pessina, Caprari e Sensi) il 2 ottobre scorso, come contro la Salernitana il 13 novembre.20:05

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Petagna. All. Palladino.20:11

Niente Sampdoria per Stefano Sensi che deve scontare una giornata di squalifica. Palladino, però, in mediana è ben coperto e sceglie la coppia formata da Machin e Pessina. In difesa Caldirola vince il ballottaggio con Marlon, mentre in attacco Dany Mota e Petagna giocano insieme dal primo minuto. Caprari a supporto della coppia, mentre sugli esterni ci sono Ciurria a destra e Carlos Augusto a sinistra.20:11

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA (3-4-1-2) Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic.20:11

La Samp per risalire in classifica si è mossa sul mercato e prova alcune novità di formazione. Cuisance trova spazio fin da subito nell’undici titolare blucerchiato e potrebbe agire non solo come trequartista ma all’occorrenza anche da interno di centrocampo. Altro esordio con la nuova maglia è quello di Gunter in difesa. Viste le assenze recenti, in difesa Stankovic schiera insieme al neo arrivato Nuytinck e Amione. In attacco Djuricic alle spalle di Gabbiadini e Lammers.20:14

Curiosamente, i biancorossi hanno perso entrambe le gare di campionato di lunedì all'U-Power Stadium contro Atalanta e Bologna, mentre una delle uniche due vittorie blucerchiate della stagione è arrivata fuori casa proprio di lunedì contro la Cremonese (0-1 allo Zini) lo scorso 24 ottobre. 20:15

La Sampdoria ha perso 8 delle ultime 9 partite di campionato (una vittoria), incluse tutte le ultime 4; i blucerchiati non subiscono più sconfitte di fila in Serie A dal periodo tra settembre e novembre 2012, quando rimediarono sette k.o. di fila con Ciro Ferrara alla guida. Il Monza, invece, ha collezionato 2 pareggi e 2 vittorie, fra cui l'ultima prestigiosa in casa della Juventus, nelle precedenti 4 gare.20:15

Tutto pronto all'U-Power Stadium di Monza per il posticipo del lunedì sera di Serie A tra Monza e Sampdoria. Tra poco ci sarà il fischio d'inizio dell'arbitro Chiffi di Padova.20:44

1' COMINCIA IL MATCH: primo pallone della gara gestito dal Monza di Raffaele Palladino.20:46

3' Subito aggressiva la Samp sul solito possesso palla della squadra biancorossa. Monza in totale fiducia dopo gli ultimi risultati in campionato che gestisce sin da subito i ritmi del match.20:49

6' OCCASIONE MONZA! Uno-due nello stretto tra Petagna e Caprari dentro l'area di rigore, con quest'ultimo che si gira in un fazzoletto e incrocia col destro. Conclusione che sfila di pochissimo fuori dallo specchio della porta.20:52

8' Punizione tagliata verso il centro dell'area, respinta dalla difesa della Sampdoria. Prova al volo la conclusione Pessina: destro alto sopra la traversa.20:54

10' OCCASIONE SAMP! Si accende la formazione di Stankovic attraverso una buona manovra offensiva. Augello prova il cross da sinistra, spizza di testa Gabbiadini per Lammers che conclude. Parata plastica di Di Gregorio alla sua sinistra.20:56

12' GOL! Monza-SAMPDORIA 0-1! Rete di Gabbiadini. Lancio dalle retrovie di Lammers per il taglio dietro la difesa di Gabbiadini che, vinto il duello in velocità con Caldirola, fulmina Di Gregorio con il sinistro. Vantaggio doriano a Monza.



15' La Samp di è abbassata con le due linee molto strette a difesa di Audero. Monza che continua la pressione, ancor di più dopo essere passata in svantaggio.21:02

16' OCCASIONE MONZA! Pallone che danza pericolosamente in area di rigore, dove a sinistra arriva come un treno Carlos Augusto a battere col mancino. Conclusione forte, ma centrale, che viene respinta da Audero in angolo.21:03

20' Caprari sempre presente sulla sinistra del fronte d'attacco brianzolo. L'ex Verona punta la difesa della Sampdoria, ma viene fermato prima dell'ingresso in area di rigore.21:07

23' Manca la cattiveria agonistica giusta al Monza per aggredire al meglio la difesa attenta della Sampdoria. La squadra di Stankovic, trovata la rete del vantaggio, sembra avere tutt'altro piglio in questo primo tempo.21:11

26' Pallone difficile da gestire per Caprari in area di rigore. Fatica il Monza a rendersi pericoloso in questo frangente di tempo.21:13

28' Transizione veloce della Sampdoria che mette ancora una volta in difficoltà la difesa biancorossa. Colley si trova defilato sulla sinistra e calcia ad incrociare: conclusione bloccata in due tempi da Di Gregorio.21:15