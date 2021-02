LIVE BENEVENTO - SAMPDORIA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ciro Vigorito

Città: Benevento

Capienza: 16867 spettatori11:16

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Benevento e Sampdoria, incontro valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A.11:16

Lunch match di grande interesse al Vigorito tra due squadre a caccia di punti dopo le sconfitte del turno scorso. Il Benevento, dodicesimo in classifica, è reduce dal netto ko di San Siro contro l'Inter e da un periodo per nulla positivo che ha portato tre sconfitte nelle ultime quattro uscite mentre la Sampdoria occupa la decima posizione in graduatoria e viene dalla sconfitta interna contro la Juventus che ha chiuso una striscia di due successi consecutivi.11:20

Tanti gol e spettacolo negli ultimi cinque scontri diretti giocati tra campionato e Coppa Italia coi doriani avanti per tre vittorie a due; nel match dell'andata però vittoria del Benevento che espugnò il Ferraris con un pirotecnico tre a due.11:19

Formazioni ufficiali e Benevento in campo col 4-3-2-1: Montipò - Depaoli, Tuia, Glik, Barba - Ionita, Schiattarella, Improta - Insigne, Caprari - Lapadula. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Foulon, Patina, Tello, Viola, Dabo, Hetemaj, Di Serio, Sau, Iago Falque.11:48

La Sampdoria si schiera con un 4-4-2: Audero - Berszynski, Tonelli, Colley, Augello - Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto - Keita, Torregrossa. A disposizione: Ravaglia, Letica, Regini, Yoshida, Ferrari, Ekdal, Verre, Ramirez, Askildsen, Leris, Damsgaard, Quagliarella.11:41

Inzaghi torna alla difesa a quattro e sceglie la coppia centrale formata da Glik e Tuia con Depaoli e Barba terzini e Caldirola in panchina; a centrocampo rientra Schiattarella con Improta e Ionita, unico confermato del reparto visto a Milano con l'Inter, mentre a sostegno di Lapadula spazio per il recuperato Insigne e Caprari.11:52

Ranieri lascia in panchina Quagliarella e lancia Torregrossa in coppia con Keita mentre in mediana Thorsby si sistema al fianco di Adrien Silva con Candreva e Jankto a presidio delle fasce. Novità anche al centro della difesa, out Yoshida e spazio per Tonelli.11:58

Le squadre terminano le fasi di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor Aureliano.12:20

Inizia il Match! Primo pallone giocato dal Benevento.12:33

2' Caprari sfonda a sinistra ma sulla linea di fondo il rimpallo non lo favorisce. Riparte la Sampdoria col rilancio di Audero.12:36

4' Fase di studio in questi primi minuti con le due squadre che cercano di interpretare le opposte fasi di non possesso.12:38

6' Cartellino giallo per Adrien Silva, autore di un intervento falloso ai danni di Ionita.12:39

8' Posizione di fuorigioco di Lapadula e azione che sfuma. Benevento che però inizia ad alzare il baricentro.12:40

9' Cross profondo di Jankto che non trova compagni a centro area con Barba che senza pressione protegge la corsa della sfera oltre la linea di fondo.12:42

11' Break centrale di Improta che guadagna campo e poi verticalizza per Insigne. Il trequartista di Inzaghi non trova lo spazio e il tempo per la soluzione personale e consente il recupero alla difesa di Ranieri.12:44

12' Stop e tiro dalla distanza di Ionita che termina sul fondo. Primo tiro in porta da parte dei padroni di casa.12:45