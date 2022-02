LIVE SALERNITANA - SPEZIA 1-1 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arechi

Città: Salerno

Capienza: 37894 spettatori20:20

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Salernitana-Spezia, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A.20:20

Ultima chiamata per la salvezza per gli uomini di Stefano Colantuono, al momento a dieci punti dal Cagliari quartultimo, che ha però giocato due partite in più. I granata sono reduci da due sconfitte consecutive contro Lazio e Napoli e non vincono dal 9 gennaio, quando si imposero in casa del Verona. Il successo tra le mura amiche, invece, manca addirittura da più di quattro mesi.20:24

Momento d'oro, al contrario, per la squadra di Thiago Motta, capace di quattro vittorie nelle ultime cinque partite, tra cui quelle prestigiose in casa di Napoli e Milan. Grazie al rendimento tenuto a gennaio, i bianconeri sono usciti dalla zona retrocessione, ora distante sette punti, e vanno alla ricerca del quarto successo consecutivo in trasferta.20:28

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana si schiera in campo con un 4-3-2-1: Sepe - Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri - L. Coulibaly, Radovanovic, Kastanos - Verdi, Ribery - Mousset. A disposizione: Belec, Zortea, Kechrida, Gyomber, Gagliolo, Jaroszynski, Bohinen, Ederson, Obi, Perotti, Mikael, Djuric.20:30

FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia si schiera in campo con un 4-2-3-1: Provedel - Amian, Erlic, Nikolau, Reca - Kiwior, Sala - Gyasi, Maggiore, Verde - Manaj. A disposizione: Zoet, Zovko, Ferrer, Hristov, Bertola, Nguiamba, Bourabia, Agudelo, Strelec, Antiste, Salcedo, Nzola.20:32

Colantuono getta subito nella mischia sette degli undici nuovi acquisti targati Walter Sabatini. Rivoluzione tra porta e difesa, dove Sepe prende il posto di Belec e Mazzocchi, Dragusin e Fazio si prendono la titolarità ai danni di Kechrida, Gyomber e Gagliolo. A centrocampo restano fuori Obi e l'infortunato Di Tacchio, mentre torna dal primo minuto Lassana Coulibaly ed esordisce Radovanovic. Nuovo per due terzi, infine, l'attacco: al fianco del recuperato Ribery, infatti, agiranno Verdi e Mousset. Panchina per Perotti.20:37

Squadra che vince non si cambia, invece, per Thiago Motta, che conferma per dieci undicesimi la formazione che ha avuto la meglio sulla Sampdoria nell'ultimo turno. L'unico cambio riguarda il ritorno dopo la squalifica di Maggiore, che prende il posto di Kovalenko. Confermata la coppia Sala-Kiwior in mezzo al campo e la scelta di preferire Manaj a Nzola e Antiste davanti.20:40

Quasi tutto pronto allo Stadio Arechi di Salerno. Tra pochi minuti l'arbitro Paolo Valeri darà il via al match.20:40

Fischio d'inizio di SALERNITANA-SPEZIA. Il primo pallone è giocato dai padroni di casa.20:47

2' Prima giocata di Ribery e calcio di punizione guadagnato dal limite dell'area.20:50

3' GOL! SALERNITANA-Spezia 1-0! Rete di Simone Verdi! Splendida punizione del numero 10, che batte Provedel con un gran destro a giro.



5' Entusiasmo tangibile adesso all'Arechi. I tifosi granata non potevano sperare in una partenza migliore.20:52

6' Palla recuperata in mezzo al campo da Maggiore, che viene steso al limite da Fazio. Calcio di punizione dal limite per lo Spezia.20:53

7' Sinistro sulla barriera di Daniele Verde e corner per gli ospiti.20:54

8' Proteste veementi da parte degli ospiti per un contatto in area granata che ha visto protagonista Erlic, rimasto a terra dolorante.20:55