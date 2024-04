Dopo una prima frazione in totale equilibrio, i secondi 45 minuti recitano un copione totalmente diverso: il Verona conduce il possesso, sfiora il gol in più occasioni, ma alla fine a trovare la rete del vantaggio decisivo la trova il Genoa con il solito Gudmundsson. Frenata tremenda degli scaligeri nella corsa salvezza e scatto decisivo invece dei Grifoni che blindano la permanenza in Serie A.

Nel prossimo turno il Verona sarà ospite dell'Atalanta, mentre il Genoa andrà a giocare contro la Fiorentina.