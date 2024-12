Da Venezia - Como é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A.19:58

90'+5' FINISCE VENEZIA - COMO! 2-2 il finale, le due formazioni si dividono la posta in palio.19:56

90'+4' Punizione Venezia: Nicolussi Caviglia calcia altissimo.19:54

90'+2' Cernigoj con la girata in area, bloccata dal muro del Como: Venezia che ci prova con piú forza.19:53

90'+1' Quattro i minuti di recupero.19:52

90' ANNULLATO IL GOL AL VENEZIA! Nicolussi Caviglia aveva trovato il gran destro dalla distanza, ma gol annullato per la posizione precedente di fuorigioco di Pohjanpalo.19:52

89' Check del VAR per valutare le eventuali posizioni di fuorigioco precedenti alla conclusione vincente di Nicolussi Caviglia.19:50

85' Sostituzione COMO: esse Lucas da Cunha, entra Simone Verdi.19:46

85' Sostituzione COMO: esce Gabriel Tadeu Strefezza, entra Alessandro Gabrielloni.19:46

84' Sostituzione VENEZIA: esce Gaetano Pio Oristanio, entra John Yeboah Zamora.19:45

84' Sostituzione VENEZIA: esce Gianluca Cristiano Busio, entra Domen Črnigoj.19:45

83' Punizione per il Venezia: Nicolussi Caviglia prova la conclusione in porta, colpendo la barriera.19:44

81' Cutrone in pressing, entrato con molta foga l'attaccante ospite.19:42

78' Rischia Stankovic che non trattiene un pallone in presa, non ne approfitta il Como.19:39

76' Sostituzione COMO: esce Andrea Belotti, entra Patrick Cutrone.19:37

76' Sostituzione COMO: esce Marco Sala, entra Alessio Iovine.19:37

76' Punizione di Nicolussi Caviglia, pallone a giro che taglia tutta l'area piccola senza trovare compagni.19:37

75' AMMONITO Marco Sala. Fallo su Zampano, giallo per il terzino del Como. 19:36

74' Cross di Sala, Belotti con il velo per Strefezza che non controlla.19:34

72' Punizione per il Venezia: Nicolussi Caviglia mette al centro, Reina arriva per primo.19:32

71' Il vento ha aiutato, ma che calcio d'angolo per Oristanio che riescea far girare il pallone e metterlo sul sette opposto da calcio d'angolo.19:31

69' GOL! VENEZIA - Como 2-2! Rete di Gaetano Oristanio. Gol olimpico del fantasista che, da calcio d'angolo, mette la palla sul sette opposto.



Guarda la scheda del giocatore Gaetano Oristanio19:31

69' Oristanio controlla bene in area, gran chiusura peró di Kempf che salva i suoi mandando in angolo.19:29

67' Sostituzione COMO: esce Alieu Fadera, entra Luca Mazzitelli.19:28

65' Zampano va a destra, Ellertsson a sinistra, Andersen in mediana.19:26

64' Sostituzione VENEZIA: esce Antonio Candela, entra Mikael Egill Ellertsson.19:25

64' Sostituzione VENEZIA: esce Issa Doumbia, entra Magnus Kofod Andersen.19:25

64' Sostituzione VENEZIA: esce Giorgio Altare, entra Marin Šverko.19:25

63' FADERA! Conclusione potente dalla distanza, blocca Stankovic.19:24

61' Venezia che sta faticando nella reazione, Como che gestisce.19:21

58' Como che spinge ancora, conclusione di Nico Paz che termina ampiamente a lato.19:19

56' GOL! Como - VENEZIA 1-2! Rete di Andrea Belotti. Ancora protagonista Van der Brempt, cross per il Gallo che anticipa tutti sul primo palo e battere Stankovic.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Belotti19:17

55' Secondo tempo decisamente piú emozionante del primo, giá un gol e due chiare occasioni in meno di dieci minuti.19:15

54' RISPONDE IL VENEZIA! Pohjanpalo rientra e conclude sul primo palo, Reina mette in angolo.19:15

53' STREFEZZA! Palla persa di Zampano, Fadera trova il brasiliano che, da ottima posizione, calcia a lato.19:14

51' AMMONITO Cesc Fabregas. Giallo per proteste per l'allenatore.19:13

49' GOL! Venezia - COMO! 1-1! Autogol di Antonio Candela. Cross di Van der Brempt, intervento goffo del terzino che mette nella sua porta. Il bento é protagonista, ma il difensore poteva fare meglio.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Candela19:13

47' Nessun cambio nell'intervallo, le due squadre continuanno con gli stessi 22.19:10

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:10

Partita che ha visto come protagonista il vento e la pioggia, che hanno decisamente influito sul ritmo e possesso palla.18:50

Locali in vantaggio grazie alla deviazione involontaria di Pohjanpalo su una conclusione di Nicolussi Caviglia. Como che aveva iniziato bene, ma ha faticato a trovare la reazione dopo il gol.18:49

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI VENEZIA - COMO! 1-0 il risultato parziale.18:48

45'+1' Un minuto di recupero.18:47

45' Azione personale di Oristanio, cross dal fondo bloccato da Da Cunha.18:47

44' Punizione per il Venezia: Idzes prova il colpo di testa, ma il vento cambia totalmente la traiettoria.18:46

41' A terra Altare dopo un colpo di Nico Paz che ha alzato il gomito per difendere il pallone.18:42

39' AMMONITO Hans Nicolussi Caviglia. Entrata dura di Nicolussi Caviglia che colpisce anche con il gomito NIco Paz. 18:41

38' Cross di Zampano, Pohjanpalo di petto per Busio, anticipato prima della conclusione.18:41

36' Svodoba e Belotti corpo a corpo sul fondo: i due si scontrano durante, ma si rialzano aiutandosi e senza polemica.18:38

34' OCCASIONE COMO! Fadera forte al cenro, Belotti si libera sul secondo palo ma Idzes riesce a mettere in angolo!18:36

33' Sala perde un pallone sanguinoso, Oristanio non riesce peró ad approfittarne cercando un dribbling di troppo.18:34

31' Ripartenza Como, Fadera prova la conclusione ma Altare mette in angolo. A terra Nico Paz per un pestone di Doumbia.18:33

29' Pohjanpalo prova la sponda in area per Busio, non ci arriva l'americano.18:31

27' Svodoba allontana, Busio prova a salvare prima dell'out ma calcia in tribuna: Venezia senza fronzoli non vuole rischiare.18:29

25' BELOTTI! Girata in area del Gallo che peró colpisce male: palla a lato.18:26

23' NICO PAZ! Conclusione a giro, Svodoba devia alzando il pallone: Stankovic ci arriva e mette in corner.18:26

21' Como ora con il baricentro ancora piú alto, alla ricerca del gol del pareggio.18:24

19' Prova a rispondere immediatamente Fadera, conclusione a giro alto sopra la traversa.18:20

17' Gol praticamente al primo tocco per la punta, che stava tagliando sul secondo palo e ha, con il tacco, deviato la sfera quanto basta per beffare Reina.18:20

16' GOL! VENEZIA - Como 1-0! Rete di Nicolussi Caviglia. Conclusione potente dal limite di Nicolussi Caviglia, Pohjanpalo con un colpo di tacco involontario beffa Reina. Rete prima assegnata al capitano, poi al centrocampista.



Guarda la scheda del giocatore Hans Nicolussi Caviglia20:00

15' Si fatica a giocare con questa pioggia e vento, nel frattempo non é ancora entrata la curva Sud del Venezia, in sciopero del tifo per la prima part del primo tempo.18:18

13' Zampano prova ad accentrarsi per il tiro, lo ferma Van der Brempt.18:15

12' Venezia che prova a prendere metri, ma che fatica contro vento per i lagunari.18:14

10' Strefezza prova il gol olimpico direttamente da angolo, respinge Stankovic.18:12

9' Cross di Sala, deviato: angolo per il Como.18:11

8' Bellotti non trova per pochissimo un cross tagliato di Strefezza: altra occasione Como.18:09

7' Candela prova a scattare dopo l'errore di Sala, recupera la retroguardia del Como.18:08

5' Como che sta gestendo il pallone, anche agevolato dal vento a favore.18:07

3' STREFEZZA! Recupero alto di Fadera, Paz trova il brasiliano che calcia di potenza: Stankovic respinge.18:05

2' Giornata non facile, pioggia e forte vento che stanno colpendo il Penzo.18:03

1' INIZIA LA PARTITA! Primo pallone per i locali. 18:03

Dirige il match l'arbitro Doveri.18:00

Belotti e non Cutrone per Cesc, che schiera Strefezza e Fadera sugli esterni, Paz da trequartista. Da Cunha in mediana, Goldaniga al centro della difesa.17:40

Di Francesco punta su una sola punta, Pohjanpalo, supportata da Oristanio e dagli inserimenti di Busio. Doumbia con Nicolussi Caviglia in mediana, Altare a guidare la difesa.17:39

La formazione del COMO (4-2-3-1): Reina - Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Sala - Engelhardt, Da Cunha - Strefezza, Paz, Fadera - Belott17:38

Sono ufficiali le formazioni del match: VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic - Idzes, Altare, Svoboda - Candela, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Zampano - Oristanio, Busio - Pohjanpalo.17:37

Due formazioni che non stanno vivendo un gran momento di forma: quattro le sconfitte consecutive dei lagunari, nessuna vittoria nelle ultime cinque per i comaschi.17:36

Sfida fondamentale per la salvezza quella che si gioca al Penzo, con il Venezia che ospita il Como di Cesc Fabregas.17:36

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp