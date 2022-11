Palcoscenico dell'incontro è lo Stadio Olimpico Grande Torino, della città di Torino. Sotto la maestosità della Mole, in questo scontro infrasettimanale, si affrontano Torino e Sampdoria. Formazioni che stanno attraversando un periodo diametralmente opposto. Il Toro si vede nuovamente posto in 10^ posizione a 17 punti, presentandosi nella parte sinistra della classifica, dopo un tandem di importanti vittorie contro Udinese e Milan, interrotto dalla sconfitta contro il Bologna nella 13^ giornata. Situazione che non è delle migliori, invece, per gli ospiti. I Blucerchiati hanno trovato 3 sconfitte nelle ultime 4 gare, e si trovano in penultima posizione (19^) con un totale di 6 punti, di cui 3 raggiunti nell'ultima vittoria arrivata sotto la guida del nuovo tecnico ai danni della Cremonese.20:12