Termina in parità il match tra Carrarese e Cremonese. Il risultato si sblocca dopo 12 minuti, in gol Zanimacchia. Pari di Finotto al 26', Cherubini al 42' sigla la rete del vantaggio. Al minuto 87 segna Johnsen di testa il 2-2 finale.

Nel prossimo turno di Serie B per la Carrarese impegno in casa con il Frosinone, la Cremonese affronterà in casa il Catanzaro.