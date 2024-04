La capolista Parma, reduce da tre vittorie consecutive che hanno consolidato il primato e reso ormai solo questione di tempo la realizzazione del sogno chiamato Serie A, ospita un Catanzaro in leggero calo ma comunque in piena zona playoff. Fischio d'inizio alle ore 15.14:53

Pecchia concede una chance da titolare in difesa a Valenti che torna in campo dopo un anno, in avanti c'è la conferma di Bonny supportato dal trio di fantasisti formato da Man, Bernabé e Benedyczak. Nel Catanzaro c'è la novità Antonini al centro della difesa con Scognamillo, le fasce sono affidate alle coppie Situm-Sounas e Veroli-Vandeputte. In attacco Iemmello-Biasci.14:58