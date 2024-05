Milan-Genoa, moviola: i rigori assegnati e quello negato, cosa ha fatto il Var

La prova dell’arbitro Prontera al Meazza analizzata ai raggi X da Luca Marelli, il fischietto della sezione di Bologna ha ammonito due giocatori

E’ il dentista di Tricase emigrato a Bologna Alessandro Prontera la scelta di Rocchi per la sfida della 35esima giornata di serie A tra Milan e Genoa. Molto dotato sul piano atletico, capace di restare al centro dell’azione, tende a fischiare poco e a lasciar correre il gioco ma come se l’è cavata ieri a San Siro?

I precedenti di Prontera con Milan e Genoa

In questa stagione, Prontera aveva arbitrato il Milan solamente una volta. Negli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari, partita terminata sul 4-1 per i rossoneri. Solo un altro precedente tra l’arbitro e il Diavolo. Vittoria per 3-2 in rimonta contro l’Hellas Verona nella stagione 2021-22 della Serie A. Debutto assoluto invece per il fischietto emiliano col Grifone.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Mondin con IV ufficiale Ferrieri Caputi, Serra al Var e La Penna all’AVar, l’arbitro ha ammonito due giocatori, di cui uno della squadra di Pioli: 3’ Reijnders, 90’+4 Vasquez. Recupero: 1′ 1T, 5’ 2T.

Milan-Genoa, i casi da moviola

Al 4′ Vogliacco anticipa Tomori e guadagna un calcio di rigore. L’arbitro non ha dubbi ad indicare il dischetto. Al 9′ Chukwueze reclama un fallo al limite quando viene abbattuto alle spalle. Tutto regolare secondo l’arbitro Prontera. Al 33′ De Winter entra deciso ancora sul nigeriano, che finisce nuovamente a terra. Prontera anche in questo caso non fischia fallo.

Altro possibile penalty al 42′ quando il Milan protesta su questa azione: Pulisic effettua un tocco morbido, De Winter è lì vicino ma sembra toccare il pallone con un braccio. Non è rigore secondo Prontera e il VAR. Primo giallo al 43′ per Reijders. Al 51′ Chukwueze controlla in area piccola e segna sul secondo palo: tutto fermo però per fuorigioco, gol annullato. Al 75′ segna Giroud. Check per un possibile fuorigioco ma anche il VAR conferma la rete. Dopo la girandola di gol ultimo giallo al 95′ per Vásquez Ibarra dopo un intervento falloso in scivolata su Pulisic.

Per Marelli non c’era rigore per mani di De Winter

A fare chiarezza sul primo penalty richiesto dal Milan in Milan-Genoa è l’esperto di Dazn, Luca Marelli. L’ex arbitro comasco dice: “C’è stato un tentativo di cross di Pulisic, intercettato tra pancia e braccio di De Winter. Distanza molto limitata tra i due, il braccio tende a chiudersi e nel momento in cui intercetta il pallone tende a chiudersi. Condivido la scelta del VAR di non intervenire, con Prontera che non ha visto perché coperto dal corpo di Pulisic”.