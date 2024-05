Grazie per aver seguito con noi la diretta di Milan-Genoa, arrivederci al prossimo turno di Serie A.19:54

90'+5' Fine partita: MILAN-GENOA 3-3 (5' Retegui, 46' Florenzi, 48' Ekuban, 72' Gabbia, 75' Giroud, 87' aut. Thiaw).19:54

90'+4' Cartellino Giallo Johan Felipe Vásquez Ibarra19:53

90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero.19:49

87' GOL! Milan-GENOA 3-3! Autorete di Malick Thiaw! Ottimo spunto di Thorsby sulla corsia di destra: il centrocampista del Genoa lascia partire un cross teso e insidioso che, dopo una carambola tra Tomori e Thiaw, termina in rete con l'ultimo tocco del difensore tedesco.



86' Sostituzione Genoa: esce Alessandro Vogliacco, entra Giorgio Cittadini.19:47

86' Sostituzione Milan: esce Caleb Ekuban, entra Christos Papadopoulos.19:47

81' Sostituzione Milan: esce Samuel Chukwueze, entra Malick Thiaw.19:41

81' Sostituzione Milan: esce Alessandro Florenzi, entra Pierre Kalulu.19:41

81' Sostituzione Milan: esce Ismaël Bennacer, entra Yacine Adli.19:40

78' Doppia grandissima parata di Sportiello che evita il gol del 3-3 al Genoa, soprattutto su Ekuban. I rossoneri si salvano e restano in vantaggio.19:39

75' GOL! MILAN-Genoa 3-2! Rete di Olivier GIROUD! Pulisic serve in maniera lucida e intelligente Giroud, bravo a sfilarsi e a concludere di mancino al volo incrociando e fulminando Martinez per il vantaggio rossonero.



74' Sostituzione Genoa: esce Aarón Martín, entra Leandro Haps.19:36

74' Sostituzione Genoa: esce Milan Badelj, entra Kevin Strootman.19:35

72' GOL! MILAN-Genoa 2-2! Rete di Matteo GABBIA! Il centrale rossonero stacca alla perfezione sul cross preciso di Florenzi da calcio d'angolo e pareggia nuovamente i conti battendo un incolpevole Martinez.



70' Occasione clamorosa per Giroud: il centravanti francese, servito alla perfezione da Okafor, sbaglia a tu per tu con Martinez, concludendo di parecchio fuori dopo uno scavetto parecchio impreciso.19:29

68' Sostituzione Milan: esce Rafael Leão, entra Noah Okafor.19:27

65' Percussione devastante di Theo Hernandez che, dopo aver percorso praticamente 50 metri palla al piede, conclude di mancino ad incrociare: bravo Martinez a bloccare però in presa bassa un tiro non proprio irresistibile.19:24

62' Quello di Ekuban è solo il quarto gol su cross segnato dal Genoa, il terzo invece subito dal milan di testa.19:21

58' Particolarmente pimpante Chukwueze che salta l'uomo e conclude a giro di sinistro: la sfera termina però fuori non di poco.19:18

53' Scontro tra Tomori ed Ekuban: costretto all'ingresso in campo lo staff medico del Genoa per le cure del caso.19:15

49' GOL! Milan-GENOA 1-2! Rete di Caleb EKUBAN! Ancora una volta protagonista Vogliacco, questa volta con un cross precisissimo per Ekuban che, in vantaggio su Gabbia, realizza da distanza ravvicinata con un gran colpo di testa.



46' Inizia il secondo tempo di MILAN-GENOA!19:04

Nella seconda frazione potrebbero tornare sicuramente utili Ankeye da una parte e Okafor dall'altra. Gilardino e Pioli potrebbero cambiare qualcosa per provare a rompere l'equilibrio.18:50

Prima frazione divertente tra Milan e Genoa. Il match si sblocca dopo pochissimi minuti con Vogliacco che guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Retegui che non sbaglia. A fare la partita però è il Milan: i rossoneri conducono il gioco e sfiorano la rete, sia con Pulisic che con Leao, prima di trovare poi il pareggio con Florenzi allo scadere della prima frazione.18:50

45'+1' Finisce il primo tempo di MILAN-GENOA!18:48

45' GOL! MILAN-Genoa 1-1! Rete di Alessandro FLORENZI! Chukwueze supera Spence e crossa per Florenzi, bravissimo ad inserirsi e ad anticipare Vogliacco.



43' Cartellino giallo per Tijjani Reijnders.18:43

41' Sfiora nuovamente il pareggio il Milan, stavolta con Theo Hernandez che colpisce di testa da posizione super ravvicinata: anche in questa occasione però è bravissimo Martinez ad evitare il gol.18:41

40' Ancora Milan pericoloso, questa volta con Pulisic: conclusione al limite dell'area dello statunitense che trova però sulla sua strada un grande Martinez.18:40

38' Ennesima opportunità per Leao: leggerezza di De Winter che fa partire l'attaccante portoghese. La conclusione dell'ex Lille viene però deviata da Vogliacco con Martin che poi blocca senza troppi problemi.18:39

35' Continuano gli attacchi del Milan, che si sviluppano soprattutto sulla corsia di sinistra. Altro spunto interessante di Leao che pesca bene Giroud, bravo a coordinarsi ma disturbato al momento della conclusione da Chukwueze che gli sporca la traiettoria e non gli permette di concludere come vorrebbe.18:37

30' Altra occasione sprecata dal Milan, questa volta con Chukwueze: l'esterno ex Villarreal in contropiede non riesce ad innescare come dovrebbe Giroud, sbagliando in malo modo un cros abbastanza semplice.18:34

27' Sfiora il gol il Genoa con Frendrup: il centrocampista dei Grifoni lascia partire un tiro a giro dalla lunga distanza che si spegne di poco fuori.18:30

23' Conclusione dalla distanza di Reijnders, ma la sfera termina fuori di parecchio, lontana dal palo alla destra di Martinez.18:25

19' Possesso palla prolungato del Milan che non riesce però a sfondare. Il più pimpante risulta sicuramente Pulisic, bravo a creare sempre superiorità numerica: sembrerebbe pronto ad incidere concretamente.18:21

14' Insiste il Milan, sempre con Pulisic: l'americano si insedia nell'are di rigore avversaria, supera un paio di avversari e conclude a giro di destro. Purtroppo per lui però la palla si ingrange sul palo.18:15

12' Ancora Milan in attacco. Cross perfetto di Theo per Giroud che a sua volta prova la sponda per Leao: l'attaccante portoghese non segue però come dovrebbe l'azione e non arriva sul pallone invitante del suo compagno.18:13

8' Timida reazione del Milan che si affida a Pulisic, bravo a crearsi lo spazio per un tiro che viene però disinnescato senza troppi problemi dalla difesa del Genoa.18:11

5' GOL! Milan-GENOA 0-1! Rete di Mateo RETEGUI! Il centravanti italiano risulta freddo dal dischetto e spiazza Sportiello senza problemi.



4' Ottimo inserimento di Vogliacco che anticipa Tomori e guadagna un calcio di rigore. L'arbitro non ha dubbi ad indicare il dischetto.18:05

1' Inizia il primo tempo di MILAN-GENOA!18:01

Il Genoa non ha trovato la rete nelle ultime tre sfide contro il Milan in Serie A e potrebbe eguagliare la sua più lunga serie senza segnare contro il Diavolo nella competizione: quattro gare di fila, registrate sia nel periodo 1965-1974 che 2011-2013.16:57

Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro il Genoa in Serie A e nella sua storia nella competizione solo una volta ha battuto più volte di fila il Grifone: sette, tra il 1959 e il 1963.16:57

Le scelte di Gilardino: out Gudmundsson e Vitinha, c'è Ekuban al fianco di Retegui. A centrocampo Spence e Martin sulle fasce, in difesa chance per Vogliacco.16:52

Le scelte di Pioli: gioca Chukwueze sulla trequarti al fianco di Leao e Pulisic, tutti a sostegno di Giroud. In difesa Gabbia al fianco di Tomori, Florenzi sulla destra.16:51

Panchina Genoa: Leali, Sommariva; Cittadini, Haps, Sabelli; Bohinen, Papadopoulos, Strootman; Ankeye. 16:50

Panchina Milan: Nava, Torriani; Bartesaghi, Caldara, Kalulu, Terracciano, Thiaw; Adli, Pobega, Zeroli; Okafor, Sia.16:50

Formazione GENOA (3-5-2): Martínez - Vogliacco, De Winter, Vásquez - Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin - Ekuban, Retegui.16:50

Formazione MILAN (4-2-3-1): Sportiello - Florenzi, Gabbia, Tomori, Hernández - Bennacer, Reijnders - Chukwueze, Pulisic, Leão - Giroud. 16:49

Il Genoa è reduce dalla vittoria per 3-0 con il Cagliari, mentre il Milan arriva dallo 0-0 in casa della Juventus.16:48

Benvenuti alla diretta di Milan-Genoa, partita valevole per la 35a giornata di Serie A.16:46