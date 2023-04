Al Vigorito tutto pronto per Benevento-SPAL, lunch match della trentaduesima giornata di Serie B.11:28

Sfida da ultima spiaggia tra le due delusioni del campionato, squadre appaiate al penultimo posto a quota 29 punti a meno cinque dalla zona play-out: i giallorossi reduci da due sconfitte di fila (vs Bari e Pisa) affrontano i biancazzurri, in striscia negativa da tre gare (1N, 2P).11:32

4-3-1-2 per la SPAL: Alfonso - Dickmann, Meccariello, Arena, Celia - Contiliano, Prati, Maistro - Nainggolan - Moncini, La Mantia. A disp.: Pomini, Fiordaliso, Tripaldelli, Dalle Mura, Zanellato, Murgia, Peda, Tunjov, Rossi, Rauti, Fetfatzidis, Rabbi.11:51

Squalificati Viviani e Acampora, Stellone ridisegna la mediana con Schiattarella e Pastina. In attacco, fiducia a Pettinari supportato da Carfora e Tello.11:49

Oddo si affida al tandem Moncini-La Mantia con Nainggolan a supporto, Arena preferito a Dalle Mura in difesa.11:40

Fallo laterale di Dickmann, la palla spiove in area, La Mantia in caduta spara alle stelle.12:34

Rimessa laterale di Dickmann, Tosca di testa si rifugia in angolo.12:41

Ancora Maistro, punta l'area dalla sinistra, Letizia non si fa superare.12:45

Celia arriva sul fondo, Letizia lo ferma in angolo.12:48

Letizia a terra, gioco fermo per qualche istante.12:49

Traversone di Celia, Moncini in torsione di testa spedisce ampiamente a lato.12:51

Cross di Dickmann, Moncina sbaglia la sponda per La Mantia, Paleari raccoglie la sfera.12:55

Carfora cade in area sulla pressione di Arena, Maresca fa proseguire.12:59

OCCASIONE SPAL! Punizione di Nainggolan, La Mantia di testa da due passi, non inquadra lo specchio.13:01

30'

Cross tagliato di Dickmann, Moncini in spaccata non ci arriva per un soffio.13:03