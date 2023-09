PREPARTITA

Cosenza - Sudtirol è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 14:00 allo stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza.

Arbitro di Cosenza - Sudtirol sarà Alberto Santoro coadiuvato da Francesco Cortese e Stefano Galimberti. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Attualmente Cosenza si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Cosenza ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4; il Sudtirol ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.

In casa Cosenza ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Cosenza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, Modena e il Brescia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Feralpisalo e l'Ascoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Cosenza ha incontrato nell'ultima partita il Brescia perdendo 1-0 mentre Il Sudtirol ha incontrato l'Ascoli vincendo 3-1.

Cosenza e Sudtirol si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Cosenza non ha mai vinto, il Sudtirol non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Cosenza-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Cosenza e Südtirol si sono incrociati per la prima volta in Serie B nella scorsa stagione; entrambi i confronti sono terminati in parità: 1-1 nel match di andata (gol di Rover per i biancorossi e di Kornvig per i rossoblù) sul terreno degli altoatesini e 0-0 nella sfida di ritorno in casa dei calabresi.

Dopo un filotto di tre vittorie, il Cosenza ha vinto soltanto una delle ultime 11 partite (6N, 4P) di campionato, perdendo le due più recenti; i Lupi non subiscono tre sconfitte consecutive nel torneo cadetto dal dicembre 2022, con William Viali come allenatore.

Il Südtirol è imbattuto in queste prime tre sfide di campionato (tre sconfitte nelle prime tre gare della scorsa stagione, invece, costarono la panchina a Leandro Greco) e ha vinto le ultime due contro Feralpisalò e Ascoli; gli altoatesini potrebbe infilare tre successi consecutivi per la seconda volta nel torneo cadetto, dopo la serie di quattro tra gennaio e febbraio 2023.

Escludendo playoff/out, il Südtirol ha tenuto la porta inviolata in otto delle 11 trasferte giocate in Serie B nel 2023: nessuna squadra ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni lontano da casa nell’anno solare (otto anche Lazio e Juventus, ma in 14 gare esterne).

Gennaro Tutino va a segno da tre match di fila con la maglia del Cosenza al San Vito Gigi Marulla (entrambe le sfide di questo torneo e l’ultima casalinga con i Lupi nel maggio 2019, prima di passare all’Empoli) e potrebbe diventare il primo giocatore del club calabrese ad andare a bersaglio per quattro gare interne consecutive nel torneo cadetto nelle ultime 15 stagioni.

Daniele Casiraghi ha preso parte a sei gol (quattro reti, due assist) nelle tre partite giocate in questo campionato: soltanto Erling Haaland (sette) e László Bénes (sette) hanno fatto meglio nei cinque maggiori tornei europei e relative seconde divisioni.

Daniele Casiraghi ha preso parte a sei gol (quattro reti, due assist) nelle tre gare che ha disputato in questo campionato; nelle ultime 15 stagioni di Serie B (dal 2009/10), soltanto due giocatori hanno messo lo zampino in più marcature nelle loro prime quattro partite stagionali di un torneo cadetto: Stefano Pettinari (sette nel 2017/18) e Giampaolo Pazzini (sette nel 2016/17).

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Cosenza Sudtirol Partite giocate 4 3 Numero di partite vinte 1 2 Numero di partite perse 2 0 Numero di partite pareggiate 1 1 Gol totali segnati 5 8 Gol totali subiti 4 4 Media gol subiti per partita 1.0 1.3 Percentuale possesso palla 54.0 33.6 Numero totale di passaggi 1649 956 Numero totale di passaggi riusciti 1350 698 Numero di tiri nello specchio per partita 10 12 Percentuale di tiri in porta 29.4 54.5 Numero totale di cross 96 32 Numero medio di cross riusciti 22 15 Duelli per partita vinti 174 145 Duelli per partita persi 183 138 Corner subiti 16 15 Corner guadagnati 22 3 Numero di punizioni a favore 50 44 Numero di punizioni concesse 48 49 Tackle totali 60 37 Percentuale di successo nei tackle 68.3 56.8 Fuorigiochi totali 7 2 Numero totale di cartellini gialli 8 8 Numero totale di cartellini rossi 1 0

Dove vedere Cosenza-Sudtirol

