Match a senso unico in termini di risultato a Bari dove la Juve Stabia si impone per 0-3. La partita racconta però di un Bari molto offensivo e sprecone, con Lasagna sempre in prima linea. Negli ospiti decisivi Bellich, Folino e Artistico.

Nella prossima giornata il Bari sarà ospite del Modena, mentre la Juve Stabia giocherà con il Catanzaro.