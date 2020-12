Dove si gioca la partita:



Stadio: Giovanni Zini

Città: Cremona

Capienza: 22000 spettatori10:26

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Cremonese e Cosenza, incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B.10:26

Sfida ricca di spunti tra due squadre distanti solo tre lunghezze ed invischiate in piena zona playout. La Cremonese, dopo il ko in casa della capolista Empoli, cerca il successo per riprendere il discreto percorso che aveva portato una vittoria e tre pareggi nei quattro turni precedenti; cerca continuità invece il Cosenza che affronta la seconda trasferta consecutiva con la speranza di ripetere l'exploit di Ascoli e vincere quindi il secondo scontro diretto di fila.10:44

Nono confronto in terra lombarda tra campionato e Coppa Italia per le due formazioni; bilancio di quattro vittorie per i padroni di casa, un pareggio e tre vittorie degli ospiti, vittoriosi anche nell'ultimo precedente della scorsa stagione grazie alle reti di Riviere e Baez.10:49

La Cremonese si schiera con un 4-1-4-1: Volpe - Bianchetti, Fiordaliso, Terranova, Zortea - Gustafson - Pinato, Valzania, Nardi, Buonaiuto - Ceravolo. A disposizione: Alfonso, Valeri, Ciofani, Castagnetti, Zaccagno, Gaetano, Ghisolfi, Bia, Celar.13:51

Il Cosenza si schiera col 3-4-1-2: Falcone - Tiritiello, Idda, Legittimo - Corsi, Petrucci, Siaudone, Bittante - Baez - Vera, Gliozzi. A disposizione: Matosevic, Bahlouli, Petre, Sacko, Bouah, Ba, Vera, Borrelli, Bruccini, Saracco, Kone, Ingrosso.13:07

Bisoli sceglie Ceravolo come riferimento d'attacco con Pinato e Buonaiuto esterni di centrocampo ma primi riferimenti a supporto dell'attaccante ex Parma; in regia spazio per Gustafson al posto di Castagnetti mentre conferma per la difesa vista ad Empoli con Fiordaliso-Terranova coppia centrale e Bianchetti e Zortea sulle fasce.13:50