Benvenuti alla diretta di Palermo-Bari, gara valida per la 23' giornata del campionato di Serie B!17:23

Sogna il ritorno in Serie A il Palermo di Corini, reduce dal pareggio di Catanzaro e dalla vittoria sul Modena. I rosanero si trovano in piena zona play off, a sole cinque lunghezze dal secondo posto, attualmente occupato dalla Cremonese, che assicura la promozione diretta17:25