Il match del ''Barbera'' mette in palio punti importanti per la zona playoff: siciliani al 7° posto a quota 32, emiliani che inseguono a quota 28. 13:27

Corini è senza lo squalificato Stulac, al suo posto Gomes; tridente offensivo Insigne-Brunori-Di Francesco, ancora out Lucioni. Bianco stravolge lo schieramento cambiando sei elementi; in attacco c'è Gliozzi al fianco di Manconi, Gerli in cabina di regia, Pergreffi in difesa. 15:48