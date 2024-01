Ultimi attimi di attesa al Mapei Stadium di Reggio Emilia, poi sarà Reggiana-Como! In questo copioso primo pomeriggio di B, il calendario chiama all'incrocio Granata e Lariani dopo cinque mesi dall'ultima volta; lo scontro più recente tra le due compagini risale infatti allo scorso 26 agosto, nella gara d'andata che terminò con un equo pareggio per 2-2. In vista dell'odierno match, gli Azzurri lombardi approdano in terra emiliana con alle spalle una ricca vittoria per 4-0 ai danni dello Spezia, e con un solido terzo posto in classifica, a parimerito del Venezia secondo, a difesa di un bottino di 38 punti. La situazione dei Granata è lievemente diversa, gli emiliani sono infatti fissi all'11^ posto, con 23 punti totali, mantenendo un'imbattibilità che perdura da tre gare.13:19