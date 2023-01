Da Cittadella - Cagliari é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!18:11

Cagliari che non é riuscito a sfruttare l'uomo in piú dopo l'espulsione di Salvi, contrandosi sempre contro la difesa granata che ha concesso poco o nulla a Lapadula e compagni.18:11

Il Cittadella resiste agli assalti del Cagliari e porta a casa un punto importante e continua la striscia positiva dopo la vittoria di Pisa.18:11

90'+6' FINISCE CITTADELLA - CAGLIARI! Cala il sipario al Tombolato, 0-0 tra le due formazioni.18:10

90'+4' Luvumbo cerca il cross di prima, allontana ancora Perticone.18:09

90'+3' Millico trova il fondo, il cross, ma il pallone termina direttamente sul fondo.18:07

90'+2' AMMONITO Giuseppe Ambrosino. La giovane punta, saltando per spizzare il pallone, apre troppo il gomito colpendo Dossena. 18:07

90'+1' Si sta giocando pochissimo in questo finale, tanti i fischi di Rutella.18:06

90' Cinque minuti di recupero.18:05

89' Kastrati in uscita alta anticipa Griger, difesa del Cittadella che vince ancora.18:04

87' Ranieri si gioca il tutto per tutto, dentro tutti gli attaccanti che aveva in panchina per una formazione estremamente offensiva.18:02

86' Sostituzione CAGLIARI: esce Elio Capradossi, entra Antonio Barreca.18:01

85' Sostituzione CAGLIARI: esce Christos Kourfalidis, entra Marko Rog.18:01

85' Sostituzione CAGLIARI: esce Filippo Falco, entra Zito Luvumbo.18:00

85' Branca colpito al volto da Griger, fallo in attacco del possente attaccante dei sardi.17:59

84' Crampi per Branca, gioco momentaneamente fermo.17:58

83' Anche i tre centrali del Cagliari nella metá campo del Cittadella, la squadra locale chiusa nella propria area.17:57

81' Colpo di testa di Lapadula, palla che termina ampiamente a lato.17:55

80' Sostituzione CAGLIARI: esce Paulo Azzi, entra Adam Griger.17:55

80' Sostituzione CAGLIARI: esce Gabriele Zappa, entra Vincenzo Millico.17:55

79' Continuano i palloni dentro del Cagliari, che non riesce peró a trovare il giusto spazio nella ordinata difesa del Citta.17:54

77' AMMONITO Romano Perticone. Il centrale con le cattive su Kourfalidis, altro giallo per il Cittadella. 17:51

76' FALCO! Tacco di Nandez per il fantasista che calcia di prima intenzione: blocca Kastrati.17:50

75' Cagliari che non riesce a rendersi pericoloso sulle palle inattive, Perticone allontana ancora.17:49

73' ESPULSO Roberto Musso. Rosso per proteste per il secondo allenatore del Cittadella.17:48

72' Altare steso sulla fascia: punizione dalla destra per il Cagliari.17:47

71' Sostituzione CITTADELLA: esce Tommy Maistrello, entra Giuseppe Ambrosino.17:46

71' Sostituzione CITTADELLA: esce Mirko Antonucci, entra Gian Filippo Felicioli.17:46

71' FRARE! Stop di Maistrello, arriva il difensore che calcia a lato: si lamenta l'ex Bassano che voleva provare la conclusione.17:45

70' Conclusione di Vita dalla distanza, palla respinta.17:44

69' Punizione per il Cittadella dalla trequarti: salgono le torri dalla difesa17:44

68' Sponda di Lapadula, nessun compagno si lancia in area: troppo solo in avanti l'ex Milan.17:43

66' AMMONITO Simone Branca. Giallo per la mezzala in ritardo su Nandez: il giocatore, diffidato, salterà la prossima. 17:41

65' Sostituzione CITTADELLA: esce Valerio Mastrantonio, entra Nicola Pavan.17:41

65' Sostituzione CITTADELLA: esce Giovanni Crociata, entra Alessio Vita.17:40

64' Lapadula si lancia sul pallone ma colpisce Perticone: sfera che si perde sul fondo.17:39

62' Zappa chiuso da Donnarumma: Cagliari ora stabilmente nella metá campo del Cittadella.17:37

61' Continua a spingere il Cagliari, forte dell'uomo in piú: Cittadella con il 4-4-1 ora con Mattioli sulla fascia destra.17:37

59' Check del VAR per il contatto tra Frare e Kourfalidis, l'arbitro fa segno che si puó continuare.17:33

58' Sostituzione CITTADELLA: esce Ignácio Lores Varela, entra Alessandro Mattioli.17:33

57' Kourfalidis entra in ara ma é anticipato al momento del tiro, rimane ancora a terra il greco con Perticone che lo riprende intimandolo a non simulare.17:32

55' Si riprende a giocare, per ora non cambia Gorini che schiera i suoi con un 4-4-1 con Branca da terzino.17:30

54' Ancora a terra il greco, gioco che non é ancora ripreso.17:29

52' ESPULSO Alessandro Salvi! Secondo giallo per il terzino che interviene in ritardo su Kourfalidis: Cittadella in dieci. 17:27

52' Proteste di Maistrello che chiedeva un angolo: la punta si dispera ma sará rimessa dal fondo per il Cagliari.17:26

51' Falco cade in area dopo un contatto con Frare, Rutella fa segno che si puó continuare a giocare.17:25

50' Piú propositivo il Cagliari in questo inizio secondo tempo, Cittadella che fatica ad uscire.17:24

48' Kourfalidis prova a scappare sulla sinistra, attento Perticone in scivolata.17:23

47' Nessun cambio nell'intervallo, i due allenatori puntano sugli 11 della prima frazione.17:22

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CITTADELLA - CAGLIARI!17:18

Tanto agonismo, poche occasioni, ancora un tempo disputare: tutto pronto per la seconda frazione.17:18

Locali vicino alla rete con Mastrantonio, Cagliari che sfiora il gol in piú occasioni ma che si é trovato di fronte un ispirato Kastrati.17:07

Ancora nessuna rete al Tombolato, Cittadella che parte bene ma che poi lascia campo alla qualità del Cagliari.17:06

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI CITTADELLA - CAGLIARI! Risultato ancora fermo sullo 0-0.17:05

45'+2' Cross di Crociata che quasi sorprende Radunovic, il portiere blocca in presa alta.17:04

45'+1' Conclusione di Perticone da fuori area, respinge con il corpo Nandez.17:03

45' Tre i minuti di recupero.17:02

44' Dopo la parata di Kastrati, gol di Falco: Rutella, dopo il check del VAR, conferma il fuorigioco.17:01

43' Altro miracolo di Kastrati su un intervento ravvicinato di Lapadula, azione ferma comunque per il fuorigioco ella punta.16:59

41' Branca anticipa Kourfalidis che si era buttato sul primo palo sul cross di Zappa: angolo per il Cagliar.16:58

40' Errore di Dossena, Varela serve Antonucci che tocca al centro: Maistrello anticipato da Altare.16:57

39' Cittadella che non riesce piú ad uscire, Cagliari in completo controllo del match.16:55

37' Zappa da due passi non riesce a concludere per il recupero di Donnarumma, sardi ancora pericolosi.16:53

36' Buon momento ora del Cagliari, Cittadella costretto negli ultimi minuti nella propria trequarti.16:53

35' Fallo in attacco di Azzi su Salvi, brivido per il Cittadella per un seguente tocco di mano del difensore granata.16:52

33' FALCO! Nandez trova il fantasista in area, destro che termina sull'esterno della rete.16:49

32' Bella azione del Cittadella che libera Salvi al cross: il traversone dell'ex Ascoli é respinto da Altare.16:48

31' Palla persa sanguinosa di Donnarumma, Nandez recupera ma sbaglia l'ultimo tocco per Lapadula con Kastrati che recupera.16:48

30' AMMONITO Giorgio Altare. Duro il centrale su Antonucci, ancora un giallo per il Cagliari. 16:47

29' Punizione al centro di Crociata, palla respinta sui piedi di Mastrantonio: la conclusione della mezzala é respinta da Capradossi.16:45

28' Fallo di Capradossi su Valera: punizione dalla destra per il Cittadella.16:44

27' Maistrello da buona posizione non cerca la conclusione ma l'assist per Valera, palla che termina sul fondo.16:43

25' Contropiede Cagliari, cross di Zappa intercettato da Donnarumma.16:42

24' Si riprende a giocare, sfida tra due squadre che si stanno affrontando a viso aperto.16:41

23' Gioco ancora fermo, a terra Perticone dopo uno scontro di gioco.16:39

21' Partita non cattiva ma sicuramente tanto agonismo in campo, giá tre i gialli in questo match.16:37

20' AMMONITO Alessandro Salvi. Il terzino in ritardo su Nandez, altro giallo nel match. 16:37

19' Rimessa lunga per Salivazioni, Maistrello cerca la spizzata me é anticipato da Dossena.16:36

18' AMMONITO Nahitan Nández. Il centrocampista ex Boca entra in ritardo su Mastrantonio, giallo anche per l'uruguaiano. 16:34

17' MASTRANTONIO! Ingresso palla al piede in area per il centrocampista romano, tocco di punta che termina a pochi passi dal palo.16:33

16' Triplice occasione per il Cagliari, Cittadella salvato da un Kastrati attento su Dossena e Lapadula.16:32

15' LAPADULA! Conclusione in girata per il nazionale peruviano, Kastrati si distende in tuffo e blocca la sfera.16:31

14' ANCORA DOSSENA! Altro colpo di testa del difensore, ancora strepitoso Kastrati nella risposta!16:31

13' MIRACOLO DI KASTRATI! Punizione di Falco, colpo di testa di Dossena da due passi: il portiere con un riflesso salva il Cittadella.16:30

12' AMMONITO Valerio Mastrantonio. La mezzala stende Kourfalidis al limite dell'area, primo giallo del match. 16:29

11' Possesso palla del Cittadella, Cagliari che aspetta in questi primi minuti, cercando la ripartenza veloce.16:27

9' ANTONUCCI! Ripartenza per il Cittadella, il numero 10 porta palla, entra in area e conclude con il sinistro: attento Radunovic in presa.16:25

8' Altro fallo del Cittadella, Crociata stende Kourfalidis che lo aveva anticipato sulla fascia.16:24

7' Lapadula steso da Branca, primo richiamo in campo per il mediano granata.16:23

5' Lapadula si allunga la sfera con il braccio: Rutella lo vede e fischia la punizione a favore del Cittadella.16:21

4' Conclusione di Azzi dal limite, palla che sbatte su Frare.16:20

3' Zappa dalla sinistra, Donnarumma devia in angolo: primo angolo del match.16:19

2' Sugli sviluppi di una rimessa lunga di Salvi, conclusione di Branca che termina lentamente tra le braccia di Radunovic.16:19

1' INIZIA CITTADELLA - CAGLIARI! Primo pallone per gli ospiti.16:17

Dirige il match l'arbitro Rutella.16:14

Ranieri che schiera Falco per sostituire Pavoletti, a centrocampo Nandez con Makoumbou e Kourfalidis.16:14

Gorini schiera dal primo minuto i nuovi acquisti Maistrello e Crociata, Antenucci dietro alle punte con Lores Valera titolare.16:13

A disposizione del CAGLIARI: Aresti, Iliev, Carboni, Barreca, Obert, Rog, Lella, Millico, Griger, Luvumbo.16:17

La formazione del CAGLIARI: 3-5-2 per Ranieri, Radunovic - Altare, Dossena, Capradossi - Zappa, Nandez, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi - Lapadula, Falco.16:14

A disposizione del CITTADELLA: Ambrosino, manfrina, Maniero, Felicioli, faro, Visentin, Mattioli, Vita, Carriero, Pavan, Embalo, Asencio.16:12

Sono ufficiali le formazioni del match: CITTADELLA con il 4-3-1-2, Kastrati - Salvi, Perticone, Frare, Donnarumma - Crociata, Branca, Mastrantonio - Antonucci - Varela, Maistrello.16:06

Il Cittadella ospita il Cagliari in questa sfida delle 16.15 di Serie B: locali alla ricerca di punti per allontanarsi dalle zone calde della retrocessione, ospiti che vogliono cavalcare il nuovo entusiasmo dopo il ritorno di Ranieri.15:59