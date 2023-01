Grazie per aver seguito la diretta di Parma-Perugia e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.16:10

Vittoria all'inglese per il Parma, che si impone sul Perugia con un gol per tempo. La squadra di Pecchia passa in vantaggio al 12' con un colpo di testa di Benedyczak su cross di Valenti e sfiora il raddoppio al 40' ancora con il polacco, la cui rasoiata mancina dal limite finisce fuori di poco. Gli ospiti ci provano con i colpi di testa di Di Serio e, all'inizio della ripresa, con la conclusione sul primo palo di Olivieri, respinta da Chichizola. Al 60' i ducali, però, raddoppiano con uno splendido gol di Vazquez, il quale fa partire un sinistro di controbalzo dal limite che finisce sotto l'incrocio dei pali. Il Perugia reagisce subito andando vicino alla rete ancora con Di Serio, non preciso sotto porta, e Melchiorri, il cui tiro a botta sicura viene ribattuto da Delprato, ma il Parma resiste fino al 90' e porta a casa i tre punti.16:09

Il Parma ritrova il successo e sale al sesto posto in classifica con 30 punti (gli stessi di Pisa e Sudtirol), in piena zona playoff. Il Perugia, invece, vede interrompersi una striscia di tre risultati utili consecutivi e resta in piena zona retrocessione, a due punti dai playout e a tre dal quindicesimo posto che vorrebbe dire salvezza.16:05

90'+7' FISCHIO FINALE: PARMA-PERUGIA 2-0. I crociati tornano alla vittoria con le reti di benedyczak e Vazquez.15:56

90'+4' Servito da Charpentier in area, Camara prova a fare tutto da solo, ma viene fermato dalla chiusura di Dell'Orco.15:54

90'+1' AMMONITO Marcos Curado, in netto ritardo su Camara.15:51

90' Segnalati sei minuti di recupero.15:50

89' Bernabé guadagna un calcio di punizione vicino alla bandierina del calcio d'angolo e porta a casa secondi preziosi.15:49

86' Quinta sostituzione per il Perugia. Esce Simone Santoro, entra Ryder Matos.15:47

86' Quinta sostituzione per il Parma. Fuori Roberto Inglese, dentro Gabriel Charpentier.15:46

86' Quarta sostituzione per il Parma. Franco Vázquez lascia spazio ad Adrián Bernabé.15:46

82' CHE GIOCATA DI COULIBALY! Il neoentrato va via a tre giocatori del Perugia, si presenta in area e calcia sul primo palo. Gori è ben piazzato e respinge.15:42

80' DOPPIA OCCASIONE PER IL PERUGIA! Iannoni prende il fondo e crossa per Lisi che, tutto solo, non impatta bene il pallone. Il suo colpo di testa diventa però un assist per Melchiorri, che controlla e calcia a botta sicura. Delprato si immola ed evita il gol.15:41

77' Vazquez crossa sul secondo palo per Inglese che prova a coordinarsi al volo. Non è però preciso e la sua conclusione finisce fuori.15:37

76' Quarta sostituzione per il Perugia. Finisce la partita di Marco Olivieri, al suo posto Federico Melchiorri.15:35

74' AMMONITO proprio Woyo Coulibaly, in ritardo su Santoro.15:33

71' Terza sostituzione per il Parma. Esce Adrian Benedyczak, entra Woyo Coulibaly.15:30

70' Seconda sostituzione per il Parma. Problema fisico per Alessandro Circati, dentro Botond Balogh.15:30

69' AMMONITO Leandro Chichizola per perdita di tempo.15:30

68' Terza sostituzione per il Perugia. Giuseppe Di Serio lascia spazio a Samuel Di Carmine.15:29

68' Seconda sostituzione per il Perugia. Paolo Bartolomei lascia spazio a Edoardo Iannoni.15:28

68' Prima sostituzione per il Perugia. Esce Gregorio Luperini, entra Christian Kouan.15:28

67' BENEDYCZAK! Azione personale di Camara che arriva sul fondo e trova lo spazio per mettere una palla all'indietro nella zona del polacco, che calcia di prima intenzione. La sua conclusione è però centrale, facile per Gori.15:27

65' Pronti tre cambi nel Perugia.15:25

62' CHE OCCASIONE PER DI SERIO! Olivieri si allarga sulla destra e crossa sul primo palo alle spalle di Osorio. L'ex Benevento anticipa tutti ma colpisce male con il destro e il pallone termina fuori.15:22

60' GOL! PARMA-Perugia 2-0! Rete di Franco Vázquez! Sgarbi rinvia male nella zona del Mudo il quale, posizionato al limite dell'area, fa partire uno splendido tiro di sinistro di controbalzo che finisce sotto l'incrocio dei pali.



Franco Vázquez

59' Il Parma prova ad addormentare la partita appoggiandosi spesso su Vazquez e sfruttando la sua qualità nello stretto.15:19

56' Prima sostituzione per il Parma. Fuori Cristian Ansaldi, dentro Drissa Camara.15:16

53' Grande recupero di Benedyczak, che ferma l'azione di Lisi con un bel ripiegamento difensivo.15:15

50' AMMONITO Yordan Osorio per un fallo di mano.15:09

47' OLIVIERI! Benedyczak sbaglia il retropassaggio per Osorio, l'ex Juventus si getta sul pallone e calcia forte sul primo palo. Chichizola lo copre bene e devia in corner.15:07

46' AMMONITO Simone Santoro per un intervento duro su Estevez.15:06

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Parma-Perugia.15:05

I padroni di casa stanno controllando bene il gioco, rischiando poco dal punto di vista difensivo. Gli umbri, invece, stanno faticando a trovare il loro terzetto offensivo, con Luperini finora fuori dal gioco della squadra di Castori.14:59

Parma avanti di un gol sul Perugia al termine dei primi 45 minuti del Tardini. Decide il bel colpo di testa al 12' di Benedyczak, bravo a girare in porta il cross sul secondo palo di Valenti. È lo stesso attaccante polacco a sfiorare il raddoppio al 40', con un sinistro di controbalzo dal limite che finisce fuori di poco. Gli ospiti ci hanno provato con due colpi di testa imprecisi di Di Serio, mentre nel finale Olivieri ha controllato male un gran cross tagliato di Casasola, sprecando l'occasione di presentarsi a tu per tu con Chichizola.14:59

45'+4' FINE PRIMO TEMPO: PARMA-PERUGIA 1-0. Crociati in vantaggio con Benedyczak.14:49

45'+2' AMMONITO Paolo Bartolomei, in ritardo su Ansaldi.14:47

45' Concessi tre minuti di recupero.14:45

42' BENEDYCZAK! Inglese palleggia al limite dell'area e tocca per il polacco, che prova la conclusione immediata di controbalzo con il sinistro. Palla larga di un soffio.14:43

40' Riprende il gioco con Benedyczak regolarmente in campo.14:40

39' È rimasto a terra Benedyczak. L'uomo che sta decidendo il match ha rimediato un taglio sulla gamba destra.14:39

36' Richiamo verbale di Ayroldi nei confronti di Inglese, protagonista di uno scontro con Curado.14:37

33' Ansaldi scappa in solitaria sulla destra e cerca l'inserimento in area di Juric. Dell'Orco lo anticipa e chiude in fallo laterale.14:34

30' Lisi riceve sulla fascia, rientra sul destro e crossa sul primo palo per Di Serio, che di testa anticipa Circati ma non trova la porta.14:31

27' Il Parma gira palla da dietro. Il Perugia non riesce a recuperare palla nell'ultimo terzo di campo.14:28

24' Proteste da parte dei giocatori del Perugia per un presunto contatto tra Circati e Lisi nell'area del Parma. Per Ayroldi non c'è nulla.14:24

21' PILLOLA STATISTICA: Nelle ultime 14 partite di campionato, il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (5V, 3N, 6P); quella dei gialloblù è la striscia aperta di alternanza di risultati più lunga nella competizione. 14:22

18' Santoro raccoglie una respinta al limite dell'area parmense e prova la conclusione. Osorio accorcia su di lui e mura il tiro.14:19

15' Parma galvanizzato dalla rete del vantaggio, mentre il Perugia sta faticando un po' a reagire.14:16

12' GOL! PARMA-Perugia 1-0! Rete di Adrian Benedyczak! Valenti riceve sulla fascia sinistra e crossa sul secondo palo per il numero 7, che anticipa Lisi e batte Gori con un gran colpo di testa.



Adrian Benedyczak

10' Si riprende a giocare. Tutto ok per Santoro, che aveva subito un colpo al polso destro.14:12

8' Gioco fermo al Tardini. Problema fisico per Santoro.14:08

6' Vazquez sfida Curado sulla fascia destra. Il difensore del Perugia ne capisce le intenzioni e lo ferma in corner.14:07

4' DI SERIO! Lisi va via sulla sinistra e crossa sul secondo palo per l'ex Benevento, il cui colpo di testa finisce sul fondo.14:05

FISCHIO D'INIZIO! Comincia Parma-Perugia.14:00

Quasi tutto pronto allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Tra pochi minuti l'arbitro Giovanni Ayroldi darà il via al match.14:06

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Perugia si schiera in campo con un 3-4-1-2: Gori; Sgarbi, Curado, Dell'Orco; Casasola, Bartolomei, Santoro, Lisi; Luperini; Di Serio, Olivieri. A disposizione: Furlan, Abibi, Paz, Beghetto, Angella, Rosi, Vulikic, Kouan, Iannoni, Matos, Melchiorri, Di Carmine.13:48

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Parma si schiera in campo con un 4-2-3-1: Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Valenti; Juric, Estevez; Ansaldi, Vazquez, Benedyczak; Inglese. A disposizione: Santurro, Corvi, Bonny, Oosterwolde, Zagaritis, Coulibaly, Balogh, Bernabé, Hainaut, Camara, Sohm, Charpentier.14:35

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Parma-Perugia, gara valida per la ventunesima giornata di Serie B.13:44