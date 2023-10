PREPARTITA

Lecco - Ascoli è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 14:00 allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco.

Arbitro di Lecco - Ascoli sarà Alberto Santoro coadiuvato da Filippo Meli e Marco Trinchieri. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Attualmente Lecco si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece l'Ascoli si trova 14° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

Lecco ha segnato 5 gol e ne ha subiti 13; l'Ascoli ha segnato 10 gol e ne ha subiti 12.

In casa Lecco ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Ascoli ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Lecco nelle ultime 3 partite ha affrontato il Feralpisalo, il Cittadella e Cosenza ottenendo 0 punti.

L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Ternana, il Brescia e la Sampdoria ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Lecco ha incontrato nell'ultima partita Cosenza perdendo 3-0 mentre L'Ascoli ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1.

Lecco e Ascoli si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Lecco non ha mai vinto, l'Ascoli ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Lecco-Ascoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecco ha perso, senza segnare, entrambe le partite di Serie B disputate contro l’Ascoli; quella marchigiana è l’unica squadra contro cui i lombardi non hanno mai segnato nella competizione.

L’Ascoli ha pareggiato le ultime quattro trasferte in Lombardia in Serie B, tanti pari quanti nelle precedenti 21 (7V, 10P); i marchigiani hanno segnato in tutte queste ultime quattro gare (cinque gol).

Il Lecco ha perso cinque delle prime sei partite di questo campionato, ottenendo un solo pareggio; nei precedenti 12 campionati disputati in Serie B solo due volte è arrivato senza successi nelle prime sette gare, nel 1957/58 e nel 1967/68.

L’Ascoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite di Serie B, grazie a una vittoria e tre pareggi; i marchigiani non fanno meglio dal settembre 2022, quando arrivarono a nove gare di fila senza sconfitte (sei vittorie e tre pareggi tra 2021/22 e 2022/23).

Da una parte l’Ascoli è la squadra che ha segnato in percentuale più gol nel primo tempo (70%, 7/10), dall’altra il Lecco, insieme al Brescia, una delle due che ha la percentuale più bassa di reti nelle prime frazioni di gioco (20%, 1/5).

Il Lecco è, insieme al Pisa, una delle sole due squadre i cui marcatori non sono riusciti a realizzare più di un gol; una rete infatti per Umberto Eusepi, Nicoló Buso, Artur Ionita, Alessandro Caporale e Andrija Novakovic.

Tra i giocatori portoghesi dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni, Pedro Mendes è quello che ha segnato di più: cinque reti per il classe 1999 – tra gli stranieri della Serie B solo Adrian Benedyczak ha trovato più reti (sei).

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecco Ascoli Partite giocate 6 9 Numero di partite vinte 0 2 Numero di partite perse 5 4 Numero di partite pareggiate 1 3 Gol totali segnati 5 10 Gol totali subiti 13 12 Media gol subiti per partita 2.2 1.3 Percentuale possesso palla 43.3 46.7 Numero totale di passaggi 1927 3415 Numero totale di passaggi riusciti 1400 2680 Numero di tiri nello specchio per partita 33 34 Percentuale di tiri in porta 45.2 40.0 Numero totale di cross 127 178 Numero medio di cross riusciti 34 50 Duelli per partita vinti 290 458 Duelli per partita persi 317 404 Corner subiti 32 51 Corner guadagnati 30 39 Numero di punizioni a favore 60 137 Numero di punizioni concesse 95 122 Tackle totali 95 137 Percentuale di successo nei tackle 57.9 62.0 Fuorigiochi totali 7 7 Numero totale di cartellini gialli 15 17 Numero totale di cartellini rossi 0 5

