Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Cosenza, match valido per la 10ª giornata di Serie B. 15:04

Una vittoria che non arriva da 8 giornate per la Sampdoria, reduce da un inizio di campionato difficile: dopo il debutto stagionale positivo contro la Ternana, solo pareggi e sconfitte per la squadra di Andrea Pirlo che occupa momentaneamente la penultima posizione a quota 4 punti. 15:06